“Vamos a volver”: el guiño de una figura que se consagró campeón con Independiente y generó ilusión en los hinchas

El reciente aniversario de la histórica final de la Copa Sudamericana 2017 reavivó la esperanza entre los hinchas de Independiente por un posible regreso de Esequiel Barco. El futbolista, actualmente en el Spartak de Moscú, compartió en su cuenta de Instagram una imagen emblemática: se lo ve besando la pelota instantes antes de ejecutar el penal decisivo en el estadio Maracaná frente a Flamengo, acompañado por la frase: “Se va a volver a repetir. Con ese mismo escudo”.

Este gesto, interpretado como una señal de afecto y promesa, generó un fuerte revuelo en Avellaneda y alimentó las especulaciones sobre su futuro, aunque su retorno inmediato parece poco probable debido a su alto valor de mercado y contrato vigente en Europa.

En el contexto de un semestre difícil para Independiente, la publicación de Barco adquirió un significado especial. El 13 de diciembre se cumplieron ocho años de la consagración del equipo dirigido por Ariel Holan, una fecha que permanece grabada en la memoria colectiva del club. Como suele ocurrir en cada aniversario, varios exjugadores compartieron recuerdos en redes sociales, pero la historia de Barco, en la que reposteó una foto publicada originalmente por un amigo y acompañada por el mensaje: “Vamos a volver amigo”, fue la que más entusiasmo despertó entre los simpatizantes.

El posteo de Esequiel Barco que ilusionó a los hinchas de Independiente

Barco, de 26 años, surgió de las divisiones inferiores de Independiente y debutó profesionalmente en el club. Su actuación en la final de la Sudamericana, donde anotó uno de los goles más celebrados de las últimas décadas, consolidó su vínculo con la institución. En total, disputó 47 partidos oficiales, marcó ocho goles y brindó siete asistencias durante su paso por el equipo de Avellaneda.

El delantero fue transferido desde River Plate al Spartak de Moscú en julio de 2024, en una operación cercana a los USD 16 millones, cifra que actualmente dificulta cualquier negociación para su regreso. A pesar de que su nombre suele aparecer en cada mercado de pases vinculado a Independiente, no existen gestiones oficiales en curso para concretar su vuelta.

La reacción de los hinchas ante el posteo de Barco refleja la vigencia del recuerdo de aquella noche en el Maracaná y la expectativa de que el futbolista vuelva a vestir la camiseta que, según sus propias palabras, ama profundamente.