La FIA eligió a Argentina para desarrollar su plan de seguridad vial: el rol estratégico del ACA

César Carman, presidente de la ACA, recibimiento el premio que recibió de la FIA (Prensa Gala FIA)

La Federación International del Automóvil (FIA) decidió financiar proyectos de seguridad vial en trece países de América, entre ellos, Argentina. El objetivo es transformar la movilidad y reducir la siniestralidad en la región. Esta iniciativa, impulsada a través del Fondo de Desarrollo del Presidente de la FIA y la FIA Foundation, se enmarca en el programa FIA Safe Mobility 4 All & 4 Life, que busca fortalecer las capacidades de los clubes miembros y autoridades gubernamentales mediante capacitación, mentoría y la creación de una comunidad de práctica sólida.

El programa, implementado por UNITAR -agencia de las Naciones Unidas-, se expandirá a otras regiones en 2025, consolidando una estrategia de desarrollo que prioriza la seguridad de los usuarios más vulnerables y la adopción de estándares internacionales.

Entre los proyectos seleccionados, se destaca el de Argentina por su enfoque en la protección de los motociclistas, uno de los grupos más expuestos en el tránsito. Bajo el nombre “Infraestructura segura para motociclistas”, la iniciativa es ejecutada por el Automóvil Club Argentino (ACA) en colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), liderada por Francisco Díaz Vega. El proyecto comenzó el 1 de diciembre de 2025 y se encuentra en su fase inicial, con la conformación de equipos técnicos internos, la incorporación de consultores externos y la articulación con referentes provinciales para asegurar una implementación federal. El objetivo es desarrollar herramientas técnicas y metodológicas que permitan tomar decisiones informadas en políticas públicas, priorizar intervenciones de infraestructura y medir su impacto bajo el enfoque de Sistema Seguro.

El alcance de la iniciativa argentina incluye tres líneas de acción principales: la elaboración de un Mapa Nacional de Puntos Críticos para Motociclistas -basado en el análisis de datos de siniestralidad y patrones de riesgo-, la creación de un Manual de Buenas Prácticas de Infraestructura con Perspectiva Motociclista alineado con estándares internacionales, y el desarrollo de un modelo replicable para su implementación progresiva a nivel nacional y regional. La fase piloto se implementará en zonas prioritarias seleccionadas por su nivel de riesgo, con la colaboración de provincias interesadas, con el fin de generar evidencia, validar criterios y ajustar las herramientas antes de su escalamiento.

El proyecto argentino se inscribe en el proceso de transformación institucional del ACA, liderado por su presidente César Carman, quien ha orientado la gestión hacia una visión integral de la movilidad y la ampliación del rol histórico del club. Carman afirmó: “En 2026, el ACA pone el foco en todos los actores de la movilidad, y particularmente en los motociclistas, uno de los grupos más vulnerables. Nuestro compromiso es desarrollar herramientas que permitan a quienes toman decisiones visualizar los puntos críticos del territorio, priorizar intervenciones y mejorar las prácticas de infraestructura. Este proyecto nos posiciona no sólo como un club histórico, sino como un actor técnico y estratégico para la seguridad vial de la Argentina”.

Carman con Bernie Ecclestone y su pareja, Fabiana, quien es presidenta de la FIA para Sudamérica (Prensa Gala FIA)

El programa FIA Safe Mobility 4 All & 4 Life, que abarca Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Perú y Uruguay, contempla iniciativas como el fortalecimiento de estándares de seguridad, la mejora de la capacitación vial para jóvenes, el uso de tecnología para monitorear vehículos de alto riesgo y la implementación de intervenciones basadas en el enfoque del Sistema Seguro. Cada proyecto está diseñado para obtener resultados medibles y proporcionar modelos escalables en toda la región.

Uno de los objetivos clave es iniciar la implementación con al menos tres provincias que acuerden unificar criterios metodológicos, sentando las bases para una aplicación homogénea y escalable en todo el país. El proyecto está concebido como una herramienta operativa para decisores públicos, orientada a optimizar inversiones, planificar intervenciones y evaluar resultados, consolidando una política pública basada en evidencia.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, expresó: “A través del Fondo de Desarrollo del Presidente de la FIA, quiero asegurar que nuestros Clubes Miembro tengan los medios para aprender, pero aún más importante, para actuar con eficacia. Estos proyectos están diseñados por quienes mejor conocen los desafíos de sus países, y nos enorgullece apoyarlos mientras implementan sus soluciones para salvar vidas”.

El director ejecutivo de la ANSV, Francisco Díaz Vega, remarcó la importancia de la articulación público-privada: “Para la ANSV, las alianzas estratégicas con el sector privado, y en particular con un referente de la movilidad como el Automóvil Club Argentino, son esenciales para avanzar con eficacia en nuestra misión de salvar vidas. La evidencia muestra que los motociclistas siguen siendo uno de los grupos más expuestos, y es hacia ellos donde debemos orientar capacidades, tecnología y recursos. Este proyecto nos permite fortalecer la acción conjunta y consolidar un enfoque basado en datos, prevención y resultados medibles”.