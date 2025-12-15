Deportes

La estremecedora lesión que sufrió la estrella de la NFL Patrick Mahomes: “No sé por qué tuvo que pasar esto”

La figura de los Kansas City Chiefs se rompió los ligamentos en el final del juego frente a Los Angeles Chargers, que decretó la eliminación de su equipo de los playoffs

El momento en el que una estrella de la NFL se rompió los ligamentos

A pocas semanas de la definición de la temporada regular, una noticia sacudió a la NFL. La estrella de los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante la derrota de su equipo frente a Los Angeles Chargers por 16-13.

Este incidente, confirmado primero a través de un comunicado oficial del equipo, marco un hito negativo para la historia reciente para la franquicia, ya que por la caída como locales, uno de los equipos que se transformó en gran animadore de las últimas temporadas, no logró clasificar a los playoffs.

La lesión de Mahomes, tres veces campeón del Super Bowl y considerado alma ofensiva de los Chiefs, ocurrió a menos de dos minutos delfinal del partido. En ese momento, Kansas City intentaba revertir el marcador desfavorable (13-16) frente a Los Angeles Chargers. El mariscal de campo abandonó la bolsa de protección por falta de receptores disponibles, intentó ganar terreno por la vía terrestre y, al ser derribado por un jugador rival, su pierna izquierda se trabó contra el césped.

En la transmisión oficial se pudo ver que el jugador fue asistido de inmediato y trasladado al vestuario, mientras la tribuna local guardó silencio ante el impacto de la escena. Una vez que terminó el duelo y tras la aistencia médica que recibió, la organización emitió un mensaje en el que informó la gravedad de la lesión: “Una resonancia magnética confirmó que nuestro quarterback Patrick Mahomes sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el partido de hoy. Patrick y el club están explorando opciones quirúrgicas”. El texto, difundido a través de las redes sociales, señaló que la franquicia analizará los próximos pasos médicos para su principal figura.

Mahomes se rompió los ligamentos
Mahomes se rompió los ligamentos de la rodilla izquierda (AP)

Poco después de conocerse el parte oficial fue el propio Mahomes quien se dirigió a los fanáticos y a sus compañeros a través de su cuenta oficial. “No sé por qué tuvo que pasar esto. No voy a mentir, duele. Pero ahora solo podemos confiar en Dios y luchar día tras día. Gracias a los Chiefs por apoyarme siempre y a todos los que me han contactado y enviado oraciones. Volveré más fuerte que nunca”, dijo el quarterback, una de las voces más reconocidas de la NFL en la actualidad, en su cuenta de X (antes Twitter).

El contexto deportivo amplificó el efecto de la noticia, ya que la derrota de los Chiefs frentea a los Chargers dejó al equipo sin posibilidades matemáticamentes de clasificar a la postemporada por primera vez desde 2014. La franquicia había disputado cinco finales de Super Bowl en los últimos seis años, en las que se coronaron en tres oportunidades con Mahomes como líder indiscutible.

La estrella de la NFL
La estrella de la NFL se pronunció en sus redes sociales (AFP)

El camino de Patrick Mahomes dentro de la NFL se forjó tras ser reclutado en el draft de 2017 por los Chiefs, equipo con el que desarrolló toda su carrera. Desde 2018, su presencia redefinió la ofensiva de la franquicia y motivó múltiples comparaciones con leyendas de la liga de fútbol americano como Tom Brady, por la cantidad de finales alcanzadas y partidos decisivos disputados.

Mientras tanto, la recuperación y los posibles procedimientos quirúrgicos serán definidos a la brevedad por el equipo médico. El club está explorando distintas opciones para la operación, al tiempo que sus seguidores esperan conocer tiempos estimados de recuperación para la figura de la franquicia de Missouri.

La jornada quedó registrada como una doble caída para el equipo dirigido por el histórico entrenador Andy Reid: fuera de los playoffs y con la baja de su máxima estrella, el futuro inmediato del equipo se encuentra marcado por la expectativa ante la evolución médica de su principal estrella. “Volveré más fuerte que nunca”, reiteró Mahomes, quien apunta al 2026 con la mirada puesta en volver al campo de juego. Además de su recuperación, habrá que ver si Travis Kelce, otra pieza clave en las victorias de los Chiefs, seguirá jugando o anunciará su retiro luego de lo que será su casamiento con la estrella de la música Taylor Swift.

Mahomes tendrá una larga recuperación
Mahomes tendrá una larga recuperación (AP Photo/Charlie Riedel)

