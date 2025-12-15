Con el título de BALTC en caballeros y de Ferro en damas, así quedó la lista completa de campeones del Interclubes de la AAT

Se terminó la Liga de Primera División de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y dos clubes dejaron su nombre en el listado histórico de campeones: Buenos Aires Lawn Tennis Club y Ferro Carril Oeste.
El club de Palermo se coronó entre los caballeros este domingo al superar a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) en una ajustada serie que se disputó este domingo sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López, donde además de Las Finales del Interclubes se celebró La Semana Del Tenis.
Un día antes, el elenco de Caballito se había consagrado entre las damas al imponerse en el cruce con la Asociación de Deportes Racionales, que defendía el título obtenido el año pasado.
Entre los caballeros, Buenos Aires Lawn Tennis Club es el más ganador con 44 títulos, cifra que representa casi la mitad del total disputado.
Detrás se ubican el Tenis Club Argentino, con 14 consagraciones; Belgrano Athletic Club, con 7; y tanto Adrogué Tennis Club como Club Ciudad de Buenos Aires, con 3.
Todos los campeones de Caballeros del Interclubes de Primera División AAT
1921 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1922 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1923 Tenis Club Argentino
1924 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1925 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1926 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1927 Belgrano Athletic Club
1928 Belgrano Athletic Club
1929 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1930 Belgrano Athletic Club
1931 Belgrano Athletic Club
1932 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1933 Belgrano Athletic Club
1934 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1935 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1936 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1937 Belgrano Athletic Club
1938 Belgrano Athletic Club
1939 Adrogué Tennis Club
1940 Adrogué Tennis Club
1941 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1942 Adrogué Tennis Club
1945 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1946 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1947 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1948 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1949 Tenis Club Argentino
1950 Tenis Club Argentino “A”
1951 Tenis Club Argentino
1952 Tenis Club Argentino “A”
1953 Club San Lorenzo de Almagro
1954 Tenis Club Argentino
1955 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1956 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1957 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1958 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1959 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1960 Club Atlético River Plate
1961 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1962 Tenis Club Argentino
1963 Tenis Club Argentino
1964 Club Atlético River Plate
1965 Club Atlético Estudiantil Porteño
1966 Tenis Club Argentino
1967 Tenis Club Argentino
1968 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1969 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1970 Tenis Club Argentino
1971 Gazcón Lawn Tennis Club
1972 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1973 Tenis Club Argentino
1974 Tenis Club Argentino
1975 Gazcón Lawn Tennis Club
1976 Tenis Club Argentino
1977 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1978 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1979 Tenis Club Argentino
1980 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1981 Club Ferro Carril Oeste
1982 Y.P.F.
1983 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1984 Temperley Lawn Tennis Club
1985 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1986 Darling Tenis Club
1987 Temperley Lawn Tennis Club
1988 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1989 Club Harrods-Gath y Chaves
1990 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1991 Club Ferro Carril Oeste
1992 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1993 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1994 Club Ciudad de Buenos Aires
1995 Club Ciudad de Buenos Aires
1996 Club Ciudad de Buenos Aires
1997 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1998 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1999 Club Atlético Lanús
2000 Darling Tenis Club
2001 Urquiza Tenis Club
2002 Club Atlético Lanús
2003 Club de Deportes Racionales
2004 Club Atlético Lomas
2005 Club Trovador
2006 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2007 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2008 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2009 Club Regatas de Avellaneda
2010 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2011 Club Ferrocarril General San Martín
2012 Club Ferrocarril General San Martín
2013 Vélez Sarsfield
2014 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2015 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2016 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2017 Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires
2018 Ferro Carril Oeste
2019 Club Atlético San Lorenzo de Almagro
2021 Tenis Club Argentino
2022 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2023 Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires
2024 Club Belgrano
En cuanto a las damas, el Buenos Aires Lawn Tennis Club es el más laureado, aunque lleva una década sin ganar un campeonato: el último fue en 2016.
Lo siguen el Tenis Club Argentino, con 9 títulos; Belgrano Athletic Club, con 5; Club Ciudad de Buenos Aires, Luján Tennis / Tenis Club, San Lorenzo, Asociación de Deportes Racionales y Morón, con 4; y GEBA, con 3.
Ferro, con el título obtenido este sábado, sumó su segunda estrella en los últimos tres años.
Todos los campeones de Damas del Interclubes de Primera División AAT
1922 (Segunda división): Buenos Aires Lawn Tennis Club
1923 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1924 Buenos Aires Lawn Tennis Club y C. A. San Isidro
1925 Club Ferro Carril Oeste
1926 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1927 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1928 Belgrano Athletic Club
1929 Tenis Club Argentino
1930 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1931 Belgrano Athletic Club
1932 Belgrano Athletic Club
1933 Tenis Club Argentino
1934 Tenis Club Argentino
1935 Belgrano Athletic Club
1936 Tenis Club Argentino
1937 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1938 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1939 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1940 Tenis Club Argentino
1941 Tenis Club Argentino
1942 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1945 Club de Gimnasia y Esgrima
1946 Club de Gimnasia y Esgrima
1947 Club de Gimnasia y Esgrima
1948 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1949 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1950 Buenos Aires Lawn Tennis Club “A”
1951 Tenis Club Argentino
1952 Buenos Aires Lawn Tennis Club “A”
1953 Jockey Club de Eva Perón
1954 Asociación de Deportes Racionales
1955 Teléfonos del Estado
1956 Club Arquitectura
1957 Belgrano Athletic Club
1958 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1959 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1960 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1961 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1962 Asociación de Deportes Racionales
1963 ANULADO
1964 Club Atlético River Plate
1965 Club Atlético River Plate
1966 Asociación de Deportes Racionales
1967 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1968 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1969 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1970 Club Atlético Comercio
1971 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1972 Club Municipalidad de Buenos Aires
1973 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1974 Club Municipalidad de Buenos Aires
1975 Tenis Club Argentino
1976 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1977 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1978 Belgrano Athletic Club
1979 Tenis Club Argentino
1980 Tenis Club Argentino
1981 Club Harrods-Gath y Chaves
1982 Tenis Club Argentino
1983 Club Ciudad de Buenos Aires
1984 Club Ciudad de Buenos Aires
1985 Club Morón
1986 Club Morón
1987 Club Morón
1988 Club Morón
1989 Club Banco Nación
1990 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1991 Club Náutico Hacoaj
1992 Club Ciudad de Buenos Aires
1993 Club Banco Nación
1994 Club Ciudad de Buenos Aires
1995 Club Náutico Hacoaj
1996 Club Ciudad de Buenos Aires
1997 Club Comercio
1998 Buenos Aires Lawn Tennis Club
1999 Luján Tennis Club
2000 Club Náutico Hacoaj
2001 Luján Tenis Club
2002 Club Harrod’s Gath y Chaves
2003 Urquiza Tenis Club
2004 Club Atlético Lanús
2005 Urquiza Tenis Club
2006 Luján Tennis Club
2007 Darling Tenis Club
2008 Luján Tennis Club
2009 Luján Tenis Club
2010 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2011 Luján Tenis Club
2012 Club Vélez Sarsfield
2013 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2014 Club Atlético River Plate
2015 Club Vélez Sarsfield
2016 Buenos Aires Lawn Tennis Club
2017 Club Atlético San Lorenzo de Almagro
2018 Club Atlético San Lorenzo de Almagro
2019 Club Atlético San Lorenzo de Almagro
2021 Club Atlético River Plate
2022 Club Atlético San Lorenzo de Almagro
2023 Ferro Carril Oeste
2024 Asociación de Deportes Racionales
2025 Ferro Carril Oeste