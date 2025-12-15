Deportes

Con el título de BALTC en caballeros y de Ferro en damas, así quedó la lista completa de campeones del Interclubes de la AAT

El Buenos Aires Lawn Tennis Club volvió a consagrarse después de tres años y, con 44 conquistas, es el más ganador entre los varones. El Verdolaga sumó su segunda estrella en tres años entre las mujeres

Se terminó la Liga de Primera División de la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y dos clubes dejaron su nombre en el listado histórico de campeones: Buenos Aires Lawn Tennis Club y Ferro Carril Oeste.

El club de Palermo se coronó entre los caballeros este domingo al superar a Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires (GEBA) en una ajustada serie que se disputó este domingo sobre las canchas rápidas del Círculo de la Fuerza Aérea, en Vicente López, donde además de Las Finales del Interclubes se celebró La Semana Del Tenis.

Un día antes, el elenco de Caballito se había consagrado entre las damas al imponerse en el cruce con la Asociación de Deportes Racionales, que defendía el título obtenido el año pasado.

Entre los caballeros, Buenos Aires Lawn Tennis Club es el más ganador con 44 títulos, cifra que representa casi la mitad del total disputado.

Detrás se ubican el Tenis Club Argentino, con 14 consagraciones; Belgrano Athletic Club, con 7; y tanto Adrogué Tennis Club como Club Ciudad de Buenos Aires, con 3.

BALTC alcanzó su título número
BALTC alcanzó su título número 44 (Fuente: Prensa AAT)

Todos los campeones de Caballeros del Interclubes de Primera División AAT

1921 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1922 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1923 Tenis Club Argentino

1924 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1925 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1926 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1927 Belgrano Athletic Club

1928 Belgrano Athletic Club

1929 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1930 Belgrano Athletic Club

1931 Belgrano Athletic Club

1932 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1933 Belgrano Athletic Club

1934 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1935 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1936 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1937 Belgrano Athletic Club

1938 Belgrano Athletic Club

1939 Adrogué Tennis Club

1940 Adrogué Tennis Club

1941 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1942 Adrogué Tennis Club

1945 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1946 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1947 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1948 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1949 Tenis Club Argentino

1950 Tenis Club Argentino “A”

1951 Tenis Club Argentino

1952 Tenis Club Argentino “A”

1953 Club San Lorenzo de Almagro

1954 Tenis Club Argentino

1955 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1956 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1957 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1958 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1959 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1960 Club Atlético River Plate

1961 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1962 Tenis Club Argentino

1963 Tenis Club Argentino

1964 Club Atlético River Plate

1965 Club Atlético Estudiantil Porteño

1966 Tenis Club Argentino

1967 Tenis Club Argentino

1968 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1969 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1970 Tenis Club Argentino

1971 Gazcón Lawn Tennis Club

1972 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1973 Tenis Club Argentino

1974 Tenis Club Argentino

1975 Gazcón Lawn Tennis Club

1976 Tenis Club Argentino

1977 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1978 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1979 Tenis Club Argentino

1980 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1981 Club Ferro Carril Oeste

1982 Y.P.F.

1983 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1984 Temperley Lawn Tennis Club

1985 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1986 Darling Tenis Club

1987 Temperley Lawn Tennis Club

1988 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1989 Club Harrods-Gath y Chaves

1990 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1991 Club Ferro Carril Oeste

1992 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1993 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1994 Club Ciudad de Buenos Aires

1995 Club Ciudad de Buenos Aires

1996 Club Ciudad de Buenos Aires

1997 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1998 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1999 Club Atlético Lanús

2000 Darling Tenis Club

2001 Urquiza Tenis Club

2002 Club Atlético Lanús

2003 Club de Deportes Racionales

2004 Club Atlético Lomas

2005 Club Trovador

2006 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2007 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2008 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2009 Club Regatas de Avellaneda

2010 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2011 Club Ferrocarril General San Martín

2012 Club Ferrocarril General San Martín

2013 Vélez Sarsfield

2014 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2015 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2016 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2017 Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires

2018 Ferro Carril Oeste

2019 Club Atlético San Lorenzo de Almagro

2021 Tenis Club Argentino

2022 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2023 Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires

2024 Club Belgrano

Ferro sumó su segundo título
Ferro sumó su segundo título en tres años entre las damas (Fuente: Prensa AAT)

En cuanto a las damas, el Buenos Aires Lawn Tennis Club es el más laureado, aunque lleva una década sin ganar un campeonato: el último fue en 2016.

Lo siguen el Tenis Club Argentino, con 9 títulos; Belgrano Athletic Club, con 5; Club Ciudad de Buenos Aires, Luján Tennis / Tenis Club, San Lorenzo, Asociación de Deportes Racionales y Morón, con 4; y GEBA, con 3.

Ferro, con el título obtenido este sábado, sumó su segunda estrella en los últimos tres años.

Todos los campeones de Damas del Interclubes de Primera División AAT

1922 (Segunda división): Buenos Aires Lawn Tennis Club

1923 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1924 Buenos Aires Lawn Tennis Club y C. A. San Isidro

1925 Club Ferro Carril Oeste

1926 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1927 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1928 Belgrano Athletic Club

1929 Tenis Club Argentino

1930 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1931 Belgrano Athletic Club

1932 Belgrano Athletic Club

1933 Tenis Club Argentino

1934 Tenis Club Argentino

1935 Belgrano Athletic Club

1936 Tenis Club Argentino

1937 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1938 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1939 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1940 Tenis Club Argentino

1941 Tenis Club Argentino

1942 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1945 Club de Gimnasia y Esgrima

1946 Club de Gimnasia y Esgrima

1947 Club de Gimnasia y Esgrima

1948 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1949 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1950 Buenos Aires Lawn Tennis Club “A”

1951 Tenis Club Argentino

1952 Buenos Aires Lawn Tennis Club “A”

1953 Jockey Club de Eva Perón

1954 Asociación de Deportes Racionales

1955 Teléfonos del Estado

1956 Club Arquitectura

1957 Belgrano Athletic Club

1958 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1959 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1960 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1961 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1962 Asociación de Deportes Racionales

1963 ANULADO

1964 Club Atlético River Plate

1965 Club Atlético River Plate

1966 Asociación de Deportes Racionales

1967 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1968 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1969 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1970 Club Atlético Comercio

1971 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1972 Club Municipalidad de Buenos Aires

1973 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1974 Club Municipalidad de Buenos Aires

1975 Tenis Club Argentino

1976 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1977 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1978 Belgrano Athletic Club

1979 Tenis Club Argentino

1980 Tenis Club Argentino

1981 Club Harrods-Gath y Chaves

1982 Tenis Club Argentino

1983 Club Ciudad de Buenos Aires

1984 Club Ciudad de Buenos Aires

1985 Club Morón

1986 Club Morón

1987 Club Morón

1988 Club Morón

1989 Club Banco Nación

1990 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1991 Club Náutico Hacoaj

1992 Club Ciudad de Buenos Aires

1993 Club Banco Nación

1994 Club Ciudad de Buenos Aires

1995 Club Náutico Hacoaj

1996 Club Ciudad de Buenos Aires

1997 Club Comercio

1998 Buenos Aires Lawn Tennis Club

1999 Luján Tennis Club

2000 Club Náutico Hacoaj

2001 Luján Tenis Club

2002 Club Harrod’s Gath y Chaves

2003 Urquiza Tenis Club

2004 Club Atlético Lanús

2005 Urquiza Tenis Club

2006 Luján Tennis Club

2007 Darling Tenis Club

2008 Luján Tennis Club

2009 Luján Tenis Club

2010 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2011 Luján Tenis Club

2012 Club Vélez Sarsfield

2013 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2014 Club Atlético River Plate

2015 Club Vélez Sarsfield

2016 Buenos Aires Lawn Tennis Club

2017 Club Atlético San Lorenzo de Almagro

2018 Club Atlético San Lorenzo de Almagro

2019 Club Atlético San Lorenzo de Almagro

2021 Club Atlético River Plate

2022 Club Atlético San Lorenzo de Almagro

2023 Ferro Carril Oeste

2024 Asociación de Deportes Racionales

2025 Ferro Carril Oeste

