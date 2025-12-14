Las Leoncitas cayeron en la final del Mundial Junior de hockey ante Países Bajos

La selección argentina Sub 21 de hockey sobre césped, conocido como Las Leoncitas, sumó una nueva medalla de plata en el Mundial Junior tras caer ante Países Bajos por 2 a 1 en la final del certamen que se disputó en Santiago, Chile.

Este resultado consolida la histórica rivalidad entre ambos equipos y reafirma el protagonismo de Argentina en la disciplina. Con este subcampeonato, el conjunto albiceleste amplió su palmarés en la competencia, donde ya había obtenido la medalla de oro en 1993 y 2016, la de plata en 2001, 2009, 2013 y 2023, y el bronce en 1997, mientras que las neerlandesas se consolidan como las máximas ganadoras con seis títulos.

En los minutos finales, la tensión se apoderó del encuentro debido a las pausas impuestas por el árbitro, lo que frenó el ritmo ofensivo de Las Leoncitas y dificultó la remontada. El marcador se mantuvo inalterado hasta el pitazo final, sellando la victoria de Países Bajos y dejando a la Argentina con la medalla de plata.

El desarrollo del partido mostró un inicio favorable para el equipo argentino, que durante el primer cuarto dominó la posesión y generó más llegadas al área rival. A pesar de este dominio, Países Bajos logró obtener un córner corto, mientras que Argentina no consiguió oportunidades similares, manteniéndose la paridad en el marcador durante los primeros quince minutos.

Las Leoncitas consiguieron la medalla de plata en el Mundial Junior de hockey sobre césped (@ArgFieldHockey)

La balanza se inclinó en el segundo cuarto a favor de Países Bajos, que tras cuatro intentos de córner corto, logró abrir el marcador en el quinto, gracias a una jugada culminada por Tellier a los 25 minutos. Apenas dos minutos después, una intercepción ofensiva neerlandesa y un pase al área permitieron a Guusje Moes desviar la bocha y establecer el 2 a 0 a los 27 minutos.

La reacción argentina llegó en el tercer cuarto, cuando Lara Casas descontó a los 38 minutos con un potente remate de arrastrada, acercando a Las Leoncitas en el marcador y renovando las esperanzas del equipo. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para revertir el resultado ante un rival que supo administrar la ventaja y controlar los tiempos del partido.

Con este resultado, Países Bajos se consagró como tricampeón y reafirma su dominio en el Mundial Junior femenino, mientras que Argentina suma una nueva presea a su destacada trayectoria en la categoría.

Este enfrentamiento no solo reeditó una rivalidad histórica, sino que también confirmó el dominio de ambas selecciones en la categoría: en cinco de los últimos seis mundiales, incluyendo el actual, la final se definió entre estos dos equipos.

En la edición anterior, celebrada en 2023 también en Santiago de Chile, el duelo terminó igualado 2 a 2 en el tiempo reglamentario, pero Países Bajos se impuso por 4 a 1 en los Shoot-Outs. El historial de finales entre ambos equipos muestra una alternancia de resultados: en Boston 2009, Países Bajos ganó 3 a 0; en Mönchengladbach 2013, tras un empate 1 a 1, las neerlandesas se consagraron campeonas al vencer 4 a 2 en los penales australianos; en Santiago 2016, Las Leoncitas lograron un triunfo histórico por 4 a 2; y en la mencionada final de 2023, el elenco europeo volvió a quedarse con el título.

El camino de Argentina hacia esta nueva final estuvo marcado por una contundente actuación en la fase de grupos, donde debutó con una victoria por 13 a 0 frente a Zimbabue, igualó 1 a 1 ante Bélgica y superó 8 a 0 a Gales. En los cuartos de final, el equipo dirigido por Juan Martín López venció 2 a 1 a Alemania, mientras que en semifinales se impuso con autoridad por 3 a 0 sobre China.

FORMACIÓN LEONCITAS

Equipo inicial: Mercedes Artola, Pilar Pisthon, Juana Castellaro Morello, Emma Knobl, Milagros Alastra, Victoria Falasco, Sol Guignet, Lara Casas, Zoe Díaz, Sol Olalla, Lourdes Pisthon,.

Suplentes: Lucía Ladrón de Guevera, Catalina Stamati, Chiara Ambrosini, Milagros Di Santo, Carmen Pucheta y Máxima Duportal.

Director técnico: Juan Martín López.