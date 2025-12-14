El espectacular regalo de USD 100.000 que recibió Raphinha en su cumpleaños de parte de su novia: su reacción al verlo

El delantero de FC Barcelona, Raphinha, vivió una jornada particular con motivo de su cumpleaños número 29. Tras una destacada actuación ante Osasuna, en la que firmó dos goles que le otorgaron tres puntos clave a su equipo, el futbolista recibió por parte de su pareja Natalia Belloli Rodrigues un obsequio que, según palabras de la propia Natalia, representaba el cumplimiento de uno de los grandes sueños del brasileño: una autocaravana.

Natalia Belloli Rodrigues organizó la sorpresa con algunos días de anticipación. Explicó a sus seguidores en redes sociales que planeaba un regalo diferente este año para el cumpleaños de Raphinha. “Su sueño era tener un motorhome, porque le encanta acampar y hacer esas cosas… Le voy a decir: amor, es tuyo”, relató la influencer, quien cuenta con una fuerte presencia en plataformas como Instagram y TikTok.

El recorrido hacia la sorpresa incluyó una estrategia para despistar al futbolista. Según la narración de Natalia, Raphinha acudió al concesionario creyendo que su esposa pretendía elegir un coche nuevo para ella. Una vez en el lugar, y tras revisar varios vehículos en el interior, la pareja salió al exterior donde aguardaba la verdadera sorpresa. En ese momento, Natalia anunció: “Es tuyo”, mientras el futbolista observaba con incredulidad la autocaravana estacionada frente a ambos.

La reacción de Raphinha quedó registrada en un video difundido por sus redes sociales. Al entrar en el vehículo, el jugador del Barcelona expresó su asombro y alegría: “¿Seguro que podré conducir esto?”, preguntó, aún impresionado. Añadió, entre risas, que ahora el reto era igualar el regalo con uno de similares características, mencionando como ejemplo la posibilidad de regalar un Ferrari. En la grabación también se escucha a Natalia decir: “El regalo era verte feliz, ¿te gustó?”, mientras ambos conducían el vehículo hasta su hogar.

La pareja y el presente

El modelo elegido por Natalia corresponde a una de las autocaravanas de la empresa Drivercars, de color blanco, moderno y espacioso, adecuado para recorrer largas distancias en familia. “Espaciosa para cualquier viaje que quieras hacer junto a tu pareja”, resaltó Natalia en su publicación. El motivo detrás de la elección del regalo fue el gusto que tiene el brasileño por las excursiones y actividades al aire libre, según relató la propia influencer.

El modelo en cuestión luce como el KEA I90 de la marca Mobilvetta, el cual se caracteriza por un diseño de líneas elegantes, una estructura frontal de una sola pieza en fibra de vidrio y espejos descendentes tipo autobús que amplían el campo visual, según detalla el fabricante en su página web oficial.

El vehículo ofrece un interior espacioso y configurable, con un gran salón enfrentado, ambiente luminoso gracias a amplias ventanas y detalles funcionales enfocados en la ergonomía. La cocina cuenta con generosos espacios de almacenamiento, mientras que los dormitorios presentan acabados de calidad como estores, revestimiento soft-touch, altavoces y colchones de alto nivel sobre somieres de láminas. El baño, decorado con madera y superficie laminada opaca, dispone de compartimentos ocultos y espejo con almacenamiento adicional. El garaje tiene capacidad de carga de hasta 300 kg e incluye seis anillas de fijación, compartimentos resellables y dos rejillas de vaciado en el suelo. El valor de este motorhome ronda los 100.000 dólares.

La influencer le dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram

La jornada de celebración coincidió con una pausa en los entrenamientos del FC Barcelona. Tanto Raphinha como el resto de sus compañeros disfrutaron de un día de descanso tras la victoria obtenida en el Spotify Camp Nou. El doblete ante Osasuna sirvió también para que el atacante brasileño alcanzara su gol número 60 con la camiseta azulgrana, lo que lo ubicó en el Top 50 de máximos goleadores en la historia del club.

La relación entre Raphinha y Natalia Belloli Rodrigues inició en 2021 y culminó en matrimonio civil en el Salón Cívico de Leeds a principios de 2022. Juntos tienen un hijo, Gael. Durante todo este tiempo, la influencer ha mostrado su apoyo constante a la carrera de su esposo, tanto en estadios como desde las plataformas digitales. “Hoy te celebro a ti y a todo lo que somos. Gracias por crecer conmigo, por elegirme incluso cuando todo era confuso. Crecimos juntos. Aprendimos juntos. Cometimos errores, maduramos, caímos y nos levantamos de la mano”, escribió Natalia en una publicación de cumpleaños dedicada a Raphinha.

A lo largo del mensaje, la influencer compartió detalles de la vida en común que comparten, así como su admiración por la fortaleza y el cariño de Raphinha. “Que tu 29.º aniversario esté lleno de salud, paz, sueños cumplidos y muchos logros. Y que yo pueda seguir a tu lado en cada etapa, celebrando las victorias, tomándote de la mano en los desafíos y construyendo una vida llena de amor, como siempre lo hemos hecho”.

