La última locura de Stephen Curry en Golden State Warriors: anotó una canasta de aro a aro

La última locura de Sthepen Curry

Antes del inicio del partido, Stephen Curry agigantó su repertorio de tiros imposibles y deleitó a todos los presentes con una nueva locura en el Chase Center de San Francisco: logró un lanzamiento de aro a aro durante la entrada en calor previa a la derrota de los Golden State Warriors frente a los Minnesota Timberwolves. La acción rápida se viralizó en redes sociales.

El encuentro, disputado en la casa de la franquicia californiana, tuvo lugar el viernes y marcó el regreso de Curry a las canchas tras superar una contusión en el cuádriceps izquierdo. El base de los Warriors regresó tras cinco partidos ausente y encestó 39 puntos en su vuelta al equipo, mostrando desde el comienzo la capacidad ofensiva que lo caracteriza. Curry anotó sus primeros tres intentos desde el perímetro y fue responsable de ocho de los primeros 12 puntos de Golden State, impulsando a su equipo en el inicio del juego.

A lo largo de la noche, Minnesota Timberwolves y Warriors intercambiaron la delantera en el marcador en múltiples ocasiones. Los de Minneapolis se mantuvieron competitivos gracias a la producción colectiva, con Rudy Gobert aportando 24 puntos y 14 rebotes, cifras que resultaron decisivas en el cierre del encuentro.

Durante los últimos pasajes del partido, Donte DiVincenzo se destacó con un triple a falta de 28 segundos, ampliando la ventaja de Minnesota en un momento clave. El escolta finalizó con 21 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias. Por parte de los Timberwolves, Julius Randle añadió 27 puntos, nueve rebotes y seis asistencias, mientras que Naz Reid registró 18 puntos y siete asistencias desde el banquillo. La franquicia de Minneapolis concretó la victoria pese a la ausencia de Anthony Edwards, quien no estuvo disponible por molestias en el pie derecho.

Golden State tomó la delantera 118-117 en los minutos finales, tras un tiro libre convertido por Curry con 1:37 en el reloj, aunque Minnesota Timberwolves culminó el partido con una racha a favor de 10-2. Un rebote ofensivo asegurado por Gobert y el triple de DiVincenzo sellaron la diferencia definitiva.

En la estadística individual, Curry lideró a los Warriors no sólo en anotación, sino también en rebotes, capturando cinco, y asistencias, con cinco pases a canasta. Quinten Post añadió 16 puntos y Jimmy Butler sumó 15 unidades con ocho rebotes para Golden State, que no contó con Draymond Green, ausente en esta ocasión por lesión.

Con este resultado, los Timberwolves se posicionan en la sexta posición de la Conferencia Oeste con un registro de 16 victorias y nueve derrotas, al alejado del líder Oklahoma City Thunder (24-1). Los Warriors, por su parte, se ubican octavos con una marca de 13 triunfos y 13 caídas.

Los de Minnesota volverán a tener acción mañana, donde iniciarán una serie de cinco juegos como locales en el Target Center de Minneapolis. Primero recibirán a Sacramento Kings, y luego se medirán ante Memphis Grizzlies, los Thunder, Milwaukee Bucks y New York Knicks. Golden State, por su parte, tendrá dos duelos fuera de casa. Mañana visitará a Portland Trail Blazers y luego irán el jueves contra los Phoenix Suns.

<b>Los resultados del viernes</b>

Sacramento Kings 105-136 Denver Nuggets

Detroit Pistons 142-115 Atlanta Hawks

Washington Wizards 126-130 Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets 126-129 Chicago Bulls

Philadelphia 76ers 115-105 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 126-130 Utah Jazz

Dallas Mavericks 119-111 Brooklyn Nets

Golden State Warriors 120-127 Minnesota Timberwolves