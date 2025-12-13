El semillero argentino brilló en el Magistral de Ajedrez: Ilan Schnaider venció a una leyenda y Faustino Oro empató con Mareco

Ilan Schnaider, de 14 años, logró una victoria histórica en el ajedrez

Esta vez el golpe vino de otro flanco; el joven maestro internacional argentino Ilan Schnaider, de 14 años, otra de las grandes estrellas del semillero ajedrecístico argentino logró una de sus más rutilantes victorias de su carrera: superó con una miniatura -en la jerga se denomina así a los juegos finalizados antes de las 25 jugadas- a una de las grandes leyendas del milenario juego, el gran maestro peruano Julio Granda Zuñiga, de 58 años, en la sexta rueda del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli, que se lleva a cabo en el Centro Cultural Recoleta (Junín 1930), en esta ciudad.

El triunfo de Schnaider, con blancas, llegó después de 22 jugadas de una defensa Caro Kann, y casi tres horas de juego. De esta manera, el joven Ilan, vecino del barrio de Palermo y que cursa el segundo año del Sistema de Educación a Distancia del Ejército Argentino (SEADEA), cosechó su segunda victoria y se escapó de los últimos puestos del certamen.

“Estoy muy contento con la victoria. Fue una partida difícil en la que preferí mantener la tensión de la posición en lugar de intercambiar piezas y tener una leve ventaja”, dijo Ilan -fana de Boca- hijo de Ram y Carolina, y hermano mayor de Dana, durante el análisis de la partida compartido junto a su vencido y el coordinador a cargo de esa sesión el gran maestro uruguayo Andrés Rodríguez Vila.

Julio Granda, con casi medio siglo de práctica en este juego, en los que entre sus innumerables méritos sobresalen la conquista del Mundial Sub14, en 1980, su consagración como el primer ajedrecista en el historial de su país en alcanzar el título de gran maestro (en 1986), haber liderado el ranking sudamericano y ser uno de los 25 mejores del mundo (en 1992), además de la conquista del Mundial Senior (en 2017), es uno de los seres más querido y respetado en el ambiente. Tanto en la victoria como en la derrota, su pragmatismo lo acompaña en cada frase sin perder nunca la frescura de su sonrisa.

“He elegido un mal plan y sucedió lo que tenía que suceder”, contó durante el análisis de la partida que acababa de jugar con el niño argentino. Y agregó: “Era tan mala mi situación en el juego, que en un momento dado tenía una única jugada y era perdedora (risas). Lo felicito a Ilan, me ha ganado muy bien”.

Faustino Oro durante su partida ante Sandro Mareco

Muy meritoria también ha sido la labor del niño Faustino Oro, quien curiosamente, al igual que Schnaider, ambos son talentos surgidos de la escuela de ajedrez del Círculo Torre Blanca. Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos-, logró un valioso empate ante el segundo mejor jugador de Argentina, el gran maestro Sandro Mareco.

La partida fue una Apertura Ruy López en la que el prodigio argentino llevó las piezas blancas; ambos jugadores ejecutaron de memoria los primeros 17 movimientos, casi sin utilizar los 90 minutos que disponían para toda la partida. El incremento del reloj, de 30 segundos por jugada, le brindaba la totalidad del tiempo a cada uno cuando ya habían salido de la apertura. Recién allí se detuvo Fausti y pensó media hora su movimiento N°18; colocó su Alfil en la casilla “c2”. Tres jugadas después decidieron acordar el empate. “Sí, la jugada Ac2 no fue buena”, dijo con resignación el niño durante la sesión de análisis del juego en compañía de Mareco y Rodríguez.

“No sabía qué línea debía preparar para jugar con Faustino; él ya juega muchas cosas y no sabía cómo podía sorprenderlo”, contó Sandro Mareco. Y agregó: “La partida transcurrió por esquemas muy conocidos que lo han jugado la mayoría de los grandes jugadores, incluso Carlsen. Yo conozco bien el plan, la posición de las piezas negras y puede ser peligrosa cualquier imprecisión de uno de los bandos”.

“Para mí es una posición de igualdad y es un plan cómodo del negro”, dijo el coordinador uruguayo, el gran maestro Andrés Rodríguez. Y el pequeño Fausti, acotó: “Para mí en esta situación es difícil que el blanco cometa errores, en cambio creo que el negro puede equivocarse. Lo que pasó es que yo no encontré las mejores jugadas”.

Faustino Oro está cerca de lograr la norma de gran maestro de ajedrez con tan solo 12 años

La igualdad le permitió al prodigio seguir invicto en la competencia, con 4 puntos, ahora como escolta y a media unidad de los punteros, el noruego Aryan Tari y el búlgaro Iván Cheparinov (ambos con 4,5), y lo más importante continuar en carrera por la conquista de la segunda norma de gran maestro. Para la obtención definitiva del título, la reglamentación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según el acrónimo francés) exige la acumulación de tres performances, y hasta el momento, el niño Oro suma sólo una, tras su descollante labor en el Magistral Prodigios y Leyendas, en Madrid, en septiembre último, y de alcanzar la segunda en Buenos Aires, quedaría a un paso de uno de sus inmediatos sueños.

¿Qué necesita Faustino para obtener la segunda norma? Sumar un punto y medio en las tres partidas restantes que le quedan en la competencia. Cosechar el 50% de los puntos en disputa en sus últimos tres duelos: el domingo con negras ante Cheparinov; el lunes, con blancas ante Granda y, otra vez con negras, en la última partida del martes frente al campeón argentino Diego Flores.

La exigencia es alta y para nada sencilla, pero el “Messi del ajedrez” ha dado muestra de estar en condiciones de ganar o perder con cualquiera de esos tres rivales inmediatos. Otra vez, Faustino está cerca de una nueva hazaña.

El IV Magistral de Ajedrez -en homenaje a la memoria de dos entrañables maestros internacionales argentinos, Jorge Szmetan y Sergio Giardelli-, entró en su etapa de definición; a tres jornadas del final de la competencia son punteros el noruego Tari y el búlgaro Cheparinov, que en la jornada de hoy vencieron a los argentinos, Diego Flores y Tomás Darcyl, respectivamente.

Además de estas partidas, también fue valioso el empate conseguido, con piezas negras, por el gran maestro argentino Sergio Slipak frente a la estrella mundial, el español Alexei Shirov.

El domingo desde las 14, se jugará la séptima y antepenúltima rueda, con estos enfrentamientos: Slipak (3 puntos) v. Tari (4,5), Mareco (2) v. Shirov (4), Cheparinov (4,5) v. Faustino Oro (4), Granda (2) v. Darcyl (1) y Flores (3) v. Schnaider (2).