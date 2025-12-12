Tras cinco años preso por abuso sexual, Alexis Zárate volverá a jugar al fútbol en un club del ascenso

Alexis Zárate fue presentado como refuerzo de Argentino de Quilmes a meses de salir de prisión (Foto: @ArgdeQuilmesOf)

Luego de pasar poco más de cinco años detenido tras ser condenado por abuso sexual, el futbolista Alexis Zárate fue anunciado como refuerzo de Argentino de Quilmes. Hace cinco meses logró la libertad condicional, medida a la que se puede acceder cuando se cumplen los dos tercios de la reclusión.

En ese contexto, el ex futbolista de Independiente fue presentado a los 31 años en una institución que milita en la Primera B Metropolitana, tercera categoría del fútbol argentino “¡Bienvenido Alexis! Alexis Zárate es nuevo jugador del Mate, el defensor ex Independiente disputará la próxima temporada en el Primer Club Criollo", informó Argentino de Quilmes en redes sociales.

Zárate ingresó al penal de Bahía Blanca el 3 de julio del 2020 luego de quedara firme su pena por parte de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tres años después de su primera condena a seis años y seis meses de prisión por el delito de violación en un hecho que se desarrolló en marzo del 2014.

Entre el suceso y su detención formal en 2020, el lateral derecho permaneció en libertad: se fue de Independiente de Avellaneda –club del que surgió– a Temperley y luego emigró al exterior, donde militó en el FK Liepaja de Letonia, hasta que debió regresar al país ante la inminente efectivización de su condena.

Desde noviembre del 2024, Zárate tenía la posibilidad de quedar en libertad condicional aunque la Cámara de Casación decidió otorgarle ese beneficio el 3 de julio del 2025. Entre las pautas de conducta que le impusieron hasta que se cumpla definitivamente la condena (lo que ocurrirá en 2027), debe cumplir con un taller de masculinidades del municipio de Lomas de Zamora y tiene una restricción perimetral de 500 metros para acercarse a quien fue su víctima de abuso.

Argentino de Quilmes, que en las últimas horas anunció las renovaciones de Marcelo Vega, Leandro Chaco Guzmán, Matías Rodríguez, Franco Centurión y Valentino Di Marco, es un club que viene de quedar a cinco puntos de la zona de descenso a la Primera C en esta última temporada de la B Metro.

El anuncio que realizó Argentino de QUilmes (Foto: @ArgdeQuilmesOf)

Tras su salida de prisión, Zárate fue entrevistado por el programa partidario El Show de Temperley al ser visto en el estadio de ese equipo durante un partido con Chacarita: “La finalidad de la pena es la adecuada reinserción social. Para eso es clave trabajar y estudiar. Sé que a muchos no les fue fácil reinsertarse apenas salieron, yo tuve la suerte de trabajar con mi suegro y reencontrarme con amigos y familia. Eso me brindó esta oportunidad”.

Según explicaron, el beneficio fue concedido debido a los buenos antecedentes de Zárate en el Servicio Penitenciario, a pesar de que en casos de abuso sexual no suele otorgarse la libertad condicional. Durante su tiempo en prisión, Zárate avanzó en la carrera de abogacía gracias a un convenio entre el Servicio Penitenciario y la Universidad del Sur. Según su entorno, solo le restan tres materias para recibirse. Además, trabajó en la fábrica de pastas de la familia de su pareja, a la que conoció en la Iglesia Evangélica Catedral de la Fe tras regresar de Letonia.

El caso se remonta a la madrugada del 16 de marzo de 2014, cuando, según determinó la Justicia, Zárate abusó de Giuliana Peralta mientras ella dormía junto a su pareja, el futbolista Martín Benítez, en un departamento de Wilde. Tras la denuncia, Independiente transfirió a Zárate a Temperley. El proceso judicial culminó en septiembre de 2017 con una condena de seis años y medio de prisión dictada por el Tribunal Oral Número 1. Tras el proceso judicial, la mujer había denunciado la revictimización que sufrió durante todo el trámite judicial.