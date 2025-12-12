Sorpresa en el tenis: Roger Federer volverá a jugar en el Abierto de Australia

Roger Federer volverá al Australian Open (AFP PHOTO / SAEED KHAN)

El legendario tenista Roger Federer ha confirmado su regreso a las canchas en el Australian Open de enero, más de tres años después de su emotiva despedida del tenis profesional. El suizo, de 44 años, participará en un partido de exhibición durante la ceremonia inaugural del Grand Slam, acompañado por otras figuras históricas del deporte.

Este evento especial, que marca el inicio de la temporada tenística, reunirá a Federer con Andre Agassi, Patrick Rafter y Lleyton Hewitt en la emblemática Rod Laver Arena, según informó la organización del torneo en su página web.

Federer, quien no competía en el Abierto de Australia desde 2020, cuando fue eliminado en semifinales por Novak Djokovic, se vio obligado a alejarse de las pistas tras someterse a varias cirugías de rodilla. Finalmente, anunció su retiro en septiembre de 2022, cerrando una carrera con 20 títulos de Grand Slam.

El anuncio de la exhibición

El propio Federer compartió su emoción por regresar a Melbourne. “Parece que ha pasado una vida desde que acuñé la frase ‘Happy Slam’ para el Abierto de Australia, y todavía me hace sonreír al recordar todos los momentos que he vivido aquí. He experimentado muchas emociones en la Rod Laver Arena: la alegría de levantar a ‘Norman’ seis veces, el honor de jugar ante Rod Laver, el desafío de enfrentar a mis mayores rivales y, siempre, el abrumador apoyo de los aficionados australianos”, afirmó al sitio oficial del certamen.

“Volver para ganar el Abierto en 2017 es uno de mis recuerdos más preciados de Grand Slam, y repetirlo en 2018 fue otro sueño hecho realidad en Melbourne. No veo la hora de regresar y crear más momentos fantásticos con todos los fans australianos”, agregó el oriundo de Basilea.

Por su parte, el director del torneo, Craig Tiley, expresó su entusiasmo por la iniciativa y destacó la importancia de combinar la innovación con la tradición de más de 120 años del certamen.

“Estoy encantado de que presentemos esta ceremonia inaugural tan especial del Abierto de Australia. Aunque el torneo es conocido por su espíritu innovador, también somos guardianes de una historia repleta de algunos de los campeones más grandes del deporte. Esta ceremonia marcará el inicio de la nueva temporada de tenis de manera espectacular. No puedo esperar para ver a Roger de nuevo en la Rod Laver Arena, junto a otras leyendas como Andre, Pat y Lleyton. Y sé que los aficionados de toda Australia estarán igual de emocionados de compartir este momento con él”, afirmó.

Roger Federer volverá a jugar al tenis en el Abierto de Australia en el marco de una exhibición por el inicio del Grand Slam (REUTERS/Go Nakamura)

Durante dos décadas, Roger Federer forjó una de las trayectorias más notables en la historia del Abierto de Australia, consolidándose como uno de los grandes protagonistas del primer Grand Slam de la temporada y acumulando seis títulos en Melbourne, además de más de 15 millones de dólares en premios. Entre 2000 y 2020, el tenista suizo participó ininterrumpidamente en el cuadro principal del torneo y su desempeño dejó una huella indeleble tanto en el circuito como en la memoria de los aficionados.

El debut de Federer en el Abierto de Australia se produjo en el año 2000, enfrentando a Michael Chang. En sus dos primeras participaciones, el suizo llegó hasta la tercera ronda, siendo eliminado en ambas ocasiones por el francés Arnaud Clement. Los años 2002 y 2003 lo vieron avanzar hasta los octavos de final, donde Tommy Haas y David Nalbandian pusieron fin a su recorrido.

El primer gran hito llegó en 2004, cuando Federer conquistó su primer título en Melbourne tras vencer en la final al ruso Marat Safin. Sin embargo, Safin se tomaría revancha al año siguiente, eliminando al suizo en semifinales. La consagración continuó en 2006 y 2007, con victorias en las finales ante el chipriota Marco Baghdatis y el chileno Fernando González, respectivamente.

El suizo volvió a levantar el trofeo en 2010, tras superar a Andy Murray en la definición. Las siguientes temporadas mantuvieron la exigencia al máximo nivel. En 2011, Federer cayó en semifinales ante Djokovic; en 2012 y 2014, fue Nadal quien lo dejó fuera en la misma instancia. En 2013, Murray lo superó en semifinales, confirmando la dificultad de mantenerse en la cima del tenis mundial. El año 2015 representó el punto más bajo de Federer en el Abierto de Australia, al ser eliminado en tercera ronda por Andreas Seppi, entonces número 46 del mundo. No obstante, el suizo regresó a la semana decisiva en 2016, donde Djokovic volvió a interponerse en su camino en semifinales.

Los títulos de 2017 y 2018 marcaron el cierre dorado de la era Federer en Melbourne. En esas finales, el suizo venció a Nadal y a Marin Cilic, respectivamente, sumando así sus últimos trofeos en el certamen australiano. En 2019, Federer llegó hasta los octavos de final, donde el joven griego Stefanos Tsitsipas lo eliminó en cuatro sets.

El balance final de Federer en el Abierto de Australia es de 102 victorias, 15 derrotas y seis títulos (2004, 2006, 2007, 2010, 2017 y 2018), cifras que lo sitúan entre los máximos referentes de la historia del torneo.