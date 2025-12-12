La verdad detrás de la posible llegada de un ex futbolista de Boca Juniors al cuerpo técnico de Claudio Úbeda

La continuidad de Claudio Úbeda como DT de Boca sigue sin confirmarse (ALEJANDRO PAGNI / AFP)

Mientras se confirmó el inicio de la pretemporada para el viernes 2 de enero y los jugadores gozan de sus vacaciones tras despedirse el martes pasado, en Boca Juniors todavía no confirmaron la continuidad de Claudio Úbeda al frente del plantel profesional. Algunos futbolistas ya finalizaron sus contratos y el futuro de otros está en veremos, pero a esta hora lo que define Juan Román Riquelme junto a Marcelo Delgado es la ratificación del Sifón o la llegada de un nuevo técnico. ¿Es posible que un ex jugador se sume al cuerpo técnico?

Existen rumores de todo tipo. Ahoras de la semifinal contra Racing en la Bombonera, se instaló que Úbeda iba a continuar como DT en 2026 pasara lo que pasara en el choque ante la Academia. Y mucho ruido hizo el cambio que realizó en el segundo tiempo de ese cotejo (Alan Velasco por Exequiel Zeballos), que causó descontento generalizado entre los fanáticos y no surtió efecto favorable, ya que a los pocos minutos el equipo de Gustavo Costas golpeó y se puso 1-0. Tras eso, el entrenador boquense demoró en hacer otras variantes y Boca no consiguió dar vuelta la historia.

Úbeda pasó de estar casi confirmado a quedar en la cuerda floja. A las pocas horas, llegó otra oleada mediática de optimismo respecto a su continuidad, pero enseguida fue el Chelo Delgado el que arrojó más interrogantes al asunto cuando declaró en una entrevista hace dos días que “estamos analizando eso, estamos en reuniones permanentes con el presidente; estamos evaluando todas las cosas”. Ayer, con motivo del partido ante Vélez por el Trofeo de Campeones de la Reserva, Delgado advirtió que faltaba una reunión con Úbeda para determinar su ratificación o salida.

Según pudo averiguar Infobae, las partes no se reunirán hoy, por lo que la confirmación o despedida se dilatará un poco más. Mientras tanto, una figura apareció en el radar con posibilidades de sumarse al cuerpo técnico de Úbeda en caso de ser confirmado. Se trata de Leandro Gracián, quien fue compañero de Riquelme en Boca y que hasta hace no mucho se desempeñó como entrenador en la estructura de inferiores de la institución de la Ribera.

Juan Román Riquelme y Leandro Gracián jugando juntos en Boca en 2008

El Tano, que viene de conducir a Deportivo Madryn a dos finales por el ascenso a la máxima categoría en la Primera Nacional (cayó con Gimnasia de Mendoza y luego con Estudiantes de Río Cuarto), tenía todo acordado para hacerse cargo de San Martín de Tucumán. Sin embargo, cuando se esperaba su presentación este viernes, dio marcha atrás. El medio El Tucumano, que había anticipado su frustrado arribo, informó: “La bronca en Ciudadela con la marcha atrás del ex Deportivo Madryn tendría un fuerte motivo por detrás: Boca Juniors".

Gracián, surgido en las inferiores de Vélez, se retiró del fútbol en 2017 justamente con la camiseta del Santo tucumano. En la temporada 2021/2022 acompañó a Walter Erviti como ayudante de campo en Atlanta, mientras que en ese mismo año 2022 se unió al staff de Boca como auxiliar de Hugo Ibarra en la Reserva, en reemplazo de un Chicho Serna que cambió de labor y pasó a integrar el Consejo de Fútbol. Tras la salida de Sebastián Battaglia como entrenador del plantel profesional, el Negro Ibarra asumió en Primera con Gracián de ayudante. Sumaron dos títulos (Liga y Supercopa Argentina 2022) y fueron despedidos en el inicio de 2023, previo al arribo de Jorge Almirón.

Más allá de la ligazón de Gracián con el club y su amistad con Riquelme, desde Boca desestimaron la posibilidad de que se sume al cuerpo técnico de Úbeda, al menos a esta hora. La directiva entonces ataca varios frentes: la designación oficial del DT para 2026, la continuidad de algunos nombres importantes (como los de Edinson Cavani y Ander Herrera), la salida de varios y el arribo de refuerzos. En principio, intentarán contratar un mediocampista por derecha y un delantero, aunque todo quedará sujeto a las presuntas bajas.

Por lo pronto, los jugadores saben que tendrán que presentarse en el Boca Predio el viernes 2 de enero, por la tarde, para someterse a los exámenes médicos de rutina antes de quedar concentrados en los días siguientes. El plan es que el equipo dispute uno o dos amistosos antes del arranque del Torneo Apertura 2026, que será el fin de semana del domingo 25 de enero en condición de local frente a Deportivo Riestra.

EL FIXTURE DE BOCA JUNIORS EN EL APERTURA 2026