Boca Juniors abrirá las puertas de la Bombonera para celebrar el “Día del Hincha”: por qué se festeja hoy

Los fanáticos boquenses se reunirán por última vez en la Bombonera (REUTERS/Agustin Marcarian)

Esta tarde, la Bombonera se poblará de fanáticos de Boca Juniors por última vez en el año debido a los festejos por el “Día del Hincha”, que se llevará a cabo este 12 de diciembre. Desde las redes oficiales del club anunciaron un evento con apertura de puertas para las 17 e inicio del mismo a las 18: estará permitido el ingreso para los socios, que entrarán con su carnet, y también para los que no lo son, que deberán asistir con su DNI. “Celebremos la pasión que nos une”, fue el lema empleado para una última gala en la que habrá shows musicales y distintas figuras vinculadas a la institución de la Ribera. El mismo se extenderá aproximadamente hasta las 20.

El Día del Hincha de Boca se celebra cada 12 de diciembre y constituye una de las tradiciones más arraigadas entre los seguidores del Club Atlético Boca Juniors. Esta fecha, que moviliza a multitudes tanto en la Bombonera como en distintos puntos del planeta, no solo conmemora la pasión futbolística, sino que también representa un fenómeno cultural que une generaciones bajo los colores azul y oro. La elección del 12/12 está directamente vinculada al apodo “Jugador N° 12”, símbolo de la hinchada xeneize desde hace casi un siglo, y fue oficializada en 2012 para inmortalizar el fervor de los fanáticos.

En la actualidad, miles de hinchas se congregan cada año para rendir homenaje a una de las aficiones más reconocidas del mundo, manteniendo viva una tradición que trasciende lo deportivo. El origen de esta efeméride se remonta a 1925, cuando Boca realizó una histórica gira por Europa, la primera de un club argentino. Durante ese viaje, Victoriano Agustín Caffarena, socio y ferviente seguidor, acompañó al equipo como utilero y masajista. Su compromiso fue tal que llegó a vender propiedades para financiar el traslado de algunos jugadores, gesto que le valió el aprecio del plantel y el título de “Jugador N° 12”, otorgado por el goleador Agustín Cerroti.

Décadas más tarde, el apodo “Jugador N° 12” se transformó en un emblema colectivo que describe el apoyo incondicional de la hinchada. En 2012, el club oficializó el Día del Hincha de Boca el 12/12/12, estableciendo una fecha icónica que se repite año tras año con celebraciones multitudinarias. El término “La 12” se consolidó en la década de 1970, cuando la barrabrava de Boca adoptó oficialmente ese nombre, convirtiéndolo en sinónimo de la hinchada más emblemática del club.

“La 12” representa a todos los seguidores xeneizes que, desde la tribuna, se convierten en el jugador adicional, alentando con una energía y una entrega que distingue a Boca en el fútbol argentino. Este legado se transmitió de generación en generación, constituyendo una parte esencial de la identidad del club y de su hinchada.

El apelativo “xeneize”, utilizado para identificar a los hinchas de Boca, tiene su origen en el dialecto genovés “zeneize”, que significa “genovés”. El club fue fundado en 1905 en el barrio porteño de La Boca, una zona portuaria que recibió a miles de inmigrantes italianos, especialmente de Génova. Muchos de estos inmigrantes participaron en la creación del club y se convirtieron en sus primeros jugadores y seguidores, dejando una huella indeleble en la cultura y el carácter de la institución.

La impronta de la comunidad genovesa no solo marcó la fundación del club, sino que también moldeó la identidad de su hinchada. El término “xeneize” pasó de ser una referencia a los fundadores a convertirse en un símbolo de pertenencia para millones de fanáticos en todo el mundo, reflejando la pasión y el compromiso que caracterizan a los seguidores de Boca Juniors.