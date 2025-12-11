La reacción de Lamine Yamal tras ser sustituido en el último partido del Barcelona y la sentencia del entrenador en rueda de prensa

El futbolista abandonó el terreno de juego molesto por la decisión

El regreso de la UEFA Champions League al Camp Nou después de más de 1.500 días estuvo marcado por un encuentro donde el Futbol Club Barcelona debió esforzarse para superar la resistencia del Eintracht Frankfurt, y por el visible enfado del joven delantero Lamine Yamal al ser sustituido. El equipo catalán consiguió una importante victoria al darle la vuelta al marcador iniciado en contra, y sigue en la lucha por avanzar a los octavos de final, aunque sin depender exclusivamente de sus propios resultados.

En los minutos finales, y con el equipo culé intentando consolidar el triunfo, el técnico Hansi Flick optó por realizar cambios tácticos en el equipo, decidiendo que Andreas Christensen y Roony Bardghji entraran en el campo en lugar de Alejandro Balde y de Lamine Yamal. Al momento de su sustitución, Yamal, quien porta el dorsal 10, no pudo ocultar su descontento al ver su número en el tablero del cuarto árbitro. Su reacción dejó claro su disgusto por no permanecer en el terreno hasta el pitido final.

Consultado en la conferencia de prensa posterior, Flick intentó restar dramatismo a la situación. El entrenador alemán explicó en rueda de prensa: “Lamine Yamal ha tenido una pequeña decepción, pero tenía amarilla, necesitábamos piernas frescas y esa es la razón”.

Añadió, a modo de broma, que la próxima vez el jugador se sentará en el banquillo, y puntualizó que entiende perfectamente la frustración del joven atacante. “No, es simplemente Lamine y es como es. Le entiendo totalmente, porque él cree que puede jugar todos los momentos. Me parece bien, yo no tengo ningún problema. Lo entiendo perfectamente porque también he sido jugador. Quizás yo no lo mostraba así, pero lo acepto sin problemas”, expuso el entrenador.

El tecnico habló sobre la reacción de Lamine Yamal en Champions League

Además de salir del campo antes de finalizar el encuentro, Lamine Yamal sumó una tercera tarjeta amarilla en la presente edición de la Champions League, lo que significa que no podrá participar en el próximo compromiso europeo ante el Slavia Praga. Esa ausencia representa un reto adicional para el técnico, dada la influencia que ha tenido Yamal en los partidos continentales.

Durante el reciente duelo, el Barcelona quedó en desventaja en el minuto 21 tras el gol de Ansgar Knauff para el Eintracht. No obstante, el defensor Jules Koundé marcó en dos oportunidades durante la segunda mitad, la primera al rematar de cabeza un disparo de Rashford, y la segunda conectando un centro enviado por Yamal. Ambos goles se originaron desde la banda izquierda y permitieron al equipo sumar su tercera victoria en seis partidos de Champions.

La incidencia de Yamal sobre el campo sigue generando datos estadísticos notables. Con la asistencia dada a Koundé en el segundo gol, el delantero azulgrana superó un registro previamente ostentado por Kylian Mbappé en la Champions. Son ya 14 participaciones de gol de Yamal desde su debut en el torneo (siete goles y siete asistencias), rebasando las 13 contribuciones (diez goles y tres asistencias) alcanzadas por Mbappé antes de cumplir los 19 años. Además, Yamal dispone de más margen para ampliar dicha marca, ya que su decimonoveno cumpleaños será en julio.

El delantero se mostró molesto por su sustitución (Reuters)

A pesar del triunfo frente a los alemanes, la situación clasificatoria del Fútbol Club Barcelona permanece abierta. El equipo mantiene opciones para avanzar directamente a los octavos de final y meterse entre los ocho mejores, aunque depende de los resultados de los dos partidos restantes: el primero, de visitante frente al Slavia Praga, y el segundo, como local ante el Copenhague. Solo logrando victorias y esperando una combinación favorable de resultados el conjunto dirigido por Flick evitaría la eliminatoria previa.

Mientras tanto, el rendimiento del Barcelona en la LaLiga española muestra una cara más estable, con el club ganando 13 de sus 16 partidos disputados y sosteniendo una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid. En contraste, el conjunto blanco ocupa el segundo puesto en la liga doméstica y el sexto en la Champions. La presión interna afecta también al técnico Xabi Alonso, pese a no estar en una situación catastrófica desde el punto de vista numérico.