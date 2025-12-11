La frase con la que Dibu Martínez palpitó el Mundial y causó furor entre los fanáticos de la selección argentina

La frase con la que Dibu Martínez palpitó el Mundial y causó furor entre los fanáticos

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez expresó un marcado optimismo respecto a su desempeño en el próximo Mundial 2026 con la selección argentina, asegurando que se siente en mejores condiciones físicas y anímicas que en la edición anterior.

En una entrevista concedida a DSports, Martínez afirmó: “Físicamente me siento perfecto, estoy bien. No tengo dudas que puedo hacer un gran Mundial. Me voy a sentir mejor en este, realmente lo pienso, voy a estar mejor”. Estas declaraciones llegan tras el sorteo de la fase de grupos, que definió a Argelia, Austria y Jordania como los primeros rivales del conjunto argentino.

El arquero del Aston Villa también se refirió a la posibilidad de enfrentar a selecciones de alto nivel en las etapas eliminatorias, como España o Uruguay, y restó dramatismo a la dificultad de los cruces. Consultado sobre la chance de medirse con los campeones de la Eurocopa 2024 o con los vecinos del Río de la Plata, Martínez sostuvo: “Es un partido extra... Pero vamos a ver, va a estar lindo”.

Además, al analizar el sorteo, el exjugador del Arsenal comentó: “El sorteo bien sí, va a estar lindo”, aunque advirtió: “Es un Mundial, los cruces van a ser jodidos”.

En cuanto a la logística, la selección argentina recorrerá apenas 750 kilómetros durante toda la fase de grupos, lo que representa una ventaja en términos de desplazamientos y recuperación física para el plantel.

Tras el sorteo de los grupos, Dibu Martínez palpitó el Mundial que se viene (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La FIFA confirmó el cronograma de partidos para la selección argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, donde el equipo dirigido por Lionel Scaloni debutará el martes 16 de junio frente a Argelia en el Kansas City Stadium a las 22:00 (hora de Argentina). El segundo encuentro será el lunes 22 de junio ante Austria en el Dallas Stadium a las 14:00, mientras que el cierre de la fase inicial será el sábado 27 de junio contra Jordania en el mismo estadio a las 23:00.

En caso de que Argentina finalice como líder del Grupo J, enfrentará al segundo del Grupo H —integrado por España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay— el viernes 3 de julio en el Miami Stadium (horario a definir). Si avanza, el cruce de octavos de final sería el martes 7 de julio en Atlanta ante el segundo de los grupos D o G, donde figuran Estados Unidos, Paraguay y Bélgica. Un eventual pase a cuartos de final podría deparar un duelo con Portugal el sábado 11 de julio en Kansas City, y una posible semifinal ante Inglaterra o Brasil el miércoles 15 de julio en Atlanta. La final está programada para el domingo 19 de julio a las 15:00 en Nueva York.

Si la selección argentina termina en el segundo puesto de su grupo, el rival en dieciseisavos sería el primero del Grupo H, con España y Uruguay como favoritos, el jueves 2 de julio en Los Ángeles. En ese escenario, los octavos de final se disputarían el lunes 6 de julio en Dallas ante un segundo de los grupos G o L, donde destacan Portugal, Colombia, Inglaterra, Croacia y Ghana. El partido de cuartos de final sería el viernes 10 de julio en Los Ángeles, y la semifinal, de alcanzarla, el martes 14 de julio en Dallas, en la zona de los líderes de grupo encabezados por Alemania, Francia y Países Bajos.

Tras la publicación del calendario, Scaloni advirtió sobre la dificultad de la competencia: “No habrá rival fácil. Después de lo que nos pasó en el Mundial anterior, fue una lección de lo que es jugar la Copa del Mundo, perdiendo el primer partido. Eso nos hace tener alerta y saber que no hay que confiarse, pero los partidos hay que jugarlos. Y eso es lo que haremos: jugar cada partido como si fuera el último”.

Además, al referirse a los horarios, señaló: “Ahora que veo los horarios, hay uno que es a las 13 y bueno, hará un poquito de calor. Pero como decía (Hristo) Stoichkov: los partidos hay que jugarlos, el calor es para los dos y no hay excusas. Así que estamos expectantes, con el Mundial a la vista y esperemos que nos vaya bien”.