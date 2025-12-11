Deportes

La descarnada autocrítica de Dibu Martínez sobre su actuación en Qatar 2022 que sorprendió: “No hice mi mejor Mundial”

El arquero del Aston Villa y la selección argentina recordó su rendimiento en la última Copa del Mundo y analizó lo que vendrá en 2026

El arquero realizó una autocrítica de su actuación en Qatar 2022 y dijo que se propuso una meta para volver a ser campeón

Emiliano Dibu Martínez brindó una entrevista en Birmingham y habló de las posibilidades de la selección argentina en el Mundial 2026. Entre otros temas, el arquero del Aston Villa expresó cómo se encuentra en la previa al torneo más importante, analizó a los rivales del grupo y realizó una sincera autocrítica de sus errores en Qatar 2022.

En uno de los tramos de la charla, el arquero marplatense fue consultado por los candidatos a ganar la Copa del Mundo que se jugará por primera vez con 48 selecciones y en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. “Este año Ecuador va a pelear, Brasil va a competir y nosotros también. Más en las canchas de los Estados Unidos. Algún africano puede ser revelación”, indicó Dibu.

“La gente sabe que nosotros vamos a competir y lo vamos a dar al máximo. No tenemos esa presión de llegar a la final del Mundial, pero para mí sí sería un dolor no llegar hasta el último partido. Lo vamos a lograr, yo me voy a preparar mejor que en Qatar, tengo la experiencia que no quiero sufrir como sufrí allá“, soltó Dibu.

A pesar de haber sido el mejor arquero del Mundial 2022, el surgido en Independiente fue autocrítico de su actuación: “Tuve errores técnicos en los partidos, en los 90 minutos. Algunos goles los podía haber sacado, me llegaron dos con Holanda, que pude hacer algo más, con el segundo de Mbappé, también. El penal que también me entra puedo hacer un poco más. Yo en el arco no me sentí que estuve al cien por ciento como, por ejemplo, hago en mi club o lo atajo normalmente la Selección. Y me metieron ocho goles, quiero reducirlo a cinco o cuatro, máximo, y ahí tenemos la chance de ganarlo de vuelta. Con mi entrenador de arqueros somos fríos a la hora de analizar y los dos coincidimos que no hice mi mejor Mundial“.

En cuanto al análisis del Grupo J que le tocó a la Argentina en el sorteo, Dibu Martínez dio a entender que respetarán a todos los rivales, ya que en Qatar 2022 la Selección perdió en su debut con Arabia Saudita, en teoría el más accesible de los tres partidos: “La verdad, quería un grupo para pasar, que puedas competir y que no haya sorpresas”.

“Nosotros perdimos con Arabia Saudita, que supuestamente era el más fácil de grupo y nos terminaron ganando y nosotros atacando no pudiendo meterla y nos costó. Ahora decís: ‘Bueno, ¿cuál es el más fácil del grupo?’ No lo sabés porque al final te puede ganar el más fácil. O sea, nosotros lo bueno es que tenemos la experiencia de perder el primer partido del mundial y estar a 20, 30 minutos contra México de quedar afuera, Eso, quieras o no, te da la experiencia para el próximo. Después, en la llave tienen que pasar España y Uruguay y puede haber una sorpresa en ese grupo. La verdad, no se sabe", agregó el arquero en una entrevista con DSports.

Sobre el grado de dificultad de enfrentar a Jordania y Argelia, rivales menos conocidos que Austria, Martínez dijo: “Son equipos que están acostumbrados a jugar con calor. No nos olvidemos que en Estados Unidos va a hacer muchísimo calor. Capaz que los europeos no están acostumbrados, pero los africanos y los sudamericanos un poco más sí. Las canchas son un poco más secas, así que la verdad que va a haber muchas sorpresas".

Dibu Martínez quiere volver a ser campeón del mundo con Argentina (REUTERS/Agustin Marcarian)

Al Dibu también le preguntaron por la posibilidad de jugar la Finalísima ante España en marzo. Si bien el partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa no está confirmado, el futbolista tiene ganas de enfrentarse a la selección número uno del ranking FIFA.

“A mí me encantaría. Primero porque España es uno de los rivales a vencer en el Mundial, tiene una de las mejores selecciones del mundo. Otra, que es un test para nosotros a dos meses de un Mundial, como un buen entrenamiento para el Mundial. Es un título. A nosotros, el ganarle a Italia nos dio un envión para Qatar muy importante, así que esperemos hacerlo igual con España. También entiendo la parte de decir: ‘Bueno, estás muy cerca del Mundial, los entrenadores capaz que no quieren jugarla, porque los otros equipos te analizan...’ Yo entiendo esa parte, que se tendría que haber jugado antes. Pero al final a nosotros nos gusta jugar, competir y ganar títulos, así que ojalá que se dé“, cerró.

