Frank Fabra se despidió de Boca Juniors entre lágrimas: el video y su emotivo posteo

Entre lágrimas, así se despidió Frank Fabra de Boca Juniors

El ciclo de Frank Fabra en Boca Juniors concluyó este martes en medio de una escena cargada de emoción: el lateral colombiano, tras casi una década en el club y con ocho títulos en su haber, se despidió entre lágrimas de sus compañeros y del personal del predio de Ezeiza, marcando el final de una etapa que, pese a sus logros, quedó signada por la hostilidad de la hinchada y la sombra de su expulsión en la final de la Copa Libertadores 2023.

El contrato de Fabra vencerá el 31 de diciembre y, tras la eliminación ante Racing en las semifinales del Torneo Clausura, el club inició un proceso de recambio que lo deja fuera de la institución.

En sus redes sociales, el propio lateral izquierdo compartió una imagen del predio acompañada de un corazón roto y un emoji llorando, confirmando el tono de su despedida.

El posteo de despedida de Boca de Frank Fabra

El periodista Ezequiel Sosa captó los últimos instantes del jugador en las instalaciones, donde se lo vio saludando uno por uno a sus compañeros, al cuerpo técnico y a cada empleado, desde cocineros hasta utileros, antes de abandonar el lugar por última vez como futbolista de Boca Juniors.

La relación entre Fabra y la hinchada se deterioró de forma irreversible tras la expulsión en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense en el Maracaná, cuando el colombiano fue sancionado por un manotazo a un rival. Ese episodio selló el distanciamiento con los aficionados, quienes manifestaron su descontento con silbidos y abucheos cada vez que el lateral ingresaba al campo o tocaba el balón, volviendo insostenible su presencia en La Bombonera. La llegada de Lautaro Blanco en 2024 le hizo perder la titularidad que había mantenido durante casi ocho años, y su participación se redujo a un mínimo histórico.

En la presente temporada, Fabra apenas sumó 203 minutos en cuatro partidos: dos por Copa Argentina (ante Argentinos de Monte Maíz y Atlético Tucumán) y dos por el Torneo Apertura (frente a Argentinos Juniors y Racing). La eliminación ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina fue la última vez que vistió la camiseta azul y oro, ya que desde entonces dejó de ser convocado. El bajo rendimiento y la presión de la hinchada aceleraron su salida.

La expulsión del colombiano en el tiempo extra de la final ante Fluminense en 2023 fue la gota rebalsó el vaso con los hinchas (Crédito AFP)

Fabra llegó a Boca Juniors a principios de 2016 procedente de Independiente Medellín y rápidamente se consolidó como titular. Su trayectoria en el club estuvo marcada por momentos de éxito y adversidad: en junio de 2018 sufrió la rotura de ligamentos de la rodilla izquierda, lo que lo dejó fuera del Mundial de Rusia y de las instancias decisivas de la Copa Libertadores.

Tras su regreso en marzo de 2019, vivió otro quiebre con la hinchada al ser expulsado en la semifinal de la Copa Libertadores 2020 ante Santos, en Brasil, por un pisotón en el pecho a Marinho, lo que agravó la tensión con los aficionados.

En tanto que Infobae averiguó que otros futbolistas seguirán el camino del colombiano: Cristian Lema (también se le extingue su vínculo a fin de año) e Ignacio Miramón (no harán uso de su opción de compra). Mientras que restará resolverse la situación de Javier García, quien podría renovar, despedirse o retirarse y formar parte de la estructura del club como entrenador de arqueros.

A pesar de las críticas y los altibajos, Frank Fabra se despide como uno de los jugadores más laureados en la historia del club. Sus números reflejan su aporte: 244 partidos jugados, 14 goles, 32 asistencias y ocho títulos obtenidos. La imagen final, sin embargo, es la de un futbolista que abandona el predio de Ezeiza en soledad, con lágrimas en los ojos, tras una década en la que supo ser querido y resistido, y que concluye bajo la huella indeleble de la expulsión en el Maracaná y el desencanto de la Bombonera.