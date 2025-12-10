Deportes

El desconocido apodo que tenía Lionel Messi en las inferiores de Newell’s: “Cuando decían que venía, arrancabas 3-0 abajo”

El arquero de Huracán Hernán Galíndez, que lo enfrentó en las juveniles, aseguró que los rivales temían la presencia de Messi

Hernán Galíndez recordó el apodo que tenía Lionel Messi cuando jugaba en las inferiores de Newell's

Lionel Messi inmortalizó su nombre en la historia grande del fútbol mundial, pero su enorme capacidad deportiva ya lo había transformado en una leyenda siendo incluso un niño. Los relatos sobre su desempeño en las juveniles de Newell’s brotan y en las últimas horas se conoció el particular apodo que le habían puesto los rivales.

Hernán Galíndez, actual arquero de Huracán y de la selección ecuatoriana, conoció a Messi cuando lo enfrentaba como integrante de las inferiores de Rosario Central. El guardameta es categoría 87 al igual que la Pulga y tuvieron distintos cruces cuando Leo era parte de la Lepra y Hernán del Canalla.

“Messi jugaba con la 10 de Newell’s y con las de muchos equipos...”, relató en una entrevista con ESPN. “Todos los equipos que querían salir campeones, lo llamaban a él. Esa es la verdad”, explicó.

Galíndez aseguró que enfrentó “muchas veces” a Messi “de chiquito”. “Durante el Baby‚ hasta la edad que él se fue, muchas veces. Se nombraba... Siempre le decían ‘El Colorado que juega con la 10’, el ‘Coloradito que juega con la 10′. Cuando te decían eso, arrancabas 3-0 abajo“, recordó sobre el apodo con el que lo habían bautizado los rivales que no conocían su nombre, pero ya habían divulgado ampliamente por Rosario sus capacidades deportivas.

“Era una bestia. Hay videos que se ven y era de esa forma. Era algo llamativo para nuestra edad que alguien maneje la pelota así. Era muy raro. Donde se ve, uno de los inicios, de una camiseta blanca con anaranjado, se llama Abanderado Grandoli. Eso también estaba muy cerca de mi casa y de la de mis abuelos. Ahí también nos enfrentábamos. El primer recuerdo que tengo de atajar, de un gol, me lo hizo él. Pasó a cinco compañeros e incluyéndome a mí”, rememoró el guardameta que se inició en Central, pero luego pasó por Quilmes, Universidad Católica de Ecuador, Universidad de Chile y Aucas de Ecuador, antes de recalar en 2024 en el Globo de Parque Patricios.

“Después haberlo enfrentado otra vez de grande me dio mucho orgullo”, expresó ante la oportunidad de chocar con Messi a nivel selecciones. “Nunca fuimos amigos, ni compañeros. Él fue compañero de Leo Campana (delantero ecuatoriano), que es compañero mío de habitación en la selección. Ahí está la anécdota de la última vez que yo cambié la camiseta con Messi”, fue la introducción.

“Mi hijo, que tiene 8 años, me decía ‘quiero la camiseta de Messi’, como todos los chicos del mundo. Yo le decía que era difícil. Le dije a Leo, cuando empezó a ser compañero en el Inter, que me traiga una camiseta de Messi en Inter. Después a Campana no lo citan, pero me dice hablá con Leo porque él sabe quién sos, hablá después del partido y podés cambiar la camiseta“, repasó.

Durante los distintos Argentina-Ecuador que disputó, Galíndez también se reencontró con un viejo compañero de inferiores de Rosario Central: Ángel Di María. “Es un año más chico que yo, nos cruzamos muchas veces. Muchas veces jugó para la 87 también. Vi su llegada a Primera desde adentro. La primera vez que lo volví a ver fue en la Copa América de Brasil (2019). Él estaba en el banco. Sabía que estaba, pero digo este flaco jugó en cuatro países, ¿se acordará de mí? Y cuando voy caminando me gritó ‘gordito’. Dije sigue siendo el mismo. Entró en ese partido que nos ganan 3-0. Después del partido vino y me abrazó. Me dijo: ‘Mirá dónde llegaste...’. Estaba mal porque nos habían eliminado de la Copa América y él me dijo ‘cambiemos la camiseta’. Capaz de lo mal que estaba me hubiese olvidado de cambiarle la camiseta y me hubiese arrepentido toda la vida".

Di María define ante Galíndez
Di María define ante Galíndez en un Ecuador-Argentina (Foto: EFE/Trent Sprague)

Galíndez fue el arquero de Rosario Central en la temporada que marcó el descenso a la B Nacional del equipo, con una actuación deslucida en la Promoción contra All Boys que firmó definitivamente la pérdida de la categoría. “Fue sin dudas el momento más duro de mi vida. Casi dejo de jugar al fútbol. No fue fácil. En Rosario sos hinchas de Central o de Newell’s, y en la calle te conocen sí o sí. Yo no podía salir a la calle. Preferí encerrarme, fue lo que me salió en su momento”, revivió aquella dura etapa.

“Entre que terminó ese partido y me fui a Quilmes, fue muy duro. No salí de mi casa. Recuerdo cuando llegué a mi casa, vivía solo y traté de tirarme en la cama. Decidí no salir más. Quería encerrarme y no cruzarme con nadie. Recuerdo que unos vecinos me golpearon la puerta y me dijeron tené cuidado porque hay unos hinchas que están preguntando si vos vivís acá. Estuve tirado hasta que llegó un amigo, me tocó el timbre y casi me patea la puerta. Me dijo levantate de la cama, salí, afeitate. Estaba mal, estaba entregado. No tenía ganas. Habré estado cerca de un mes encerrado. Yo era hincha de Central y jugador de fútbol, me dolió por las dos cosas. Me sentía muy solo, me dejaron de hablar amigos y hasta familiares hinchas de Central”, fue su crudo relato.

“Hace poco lo escuché al Rifle Castellano contar esa noche cuando llegamos a Arroyo Seco después del partido con All Boys. Dijo que no escuchó a nadie llorar como lloré yo esa noche. Yo lo abrazaba al que era mi representante y le gritaba: ‘¿Por qué me pasó esto a mí?’. Tengo ese recuerdo. Durante el torneo atajé bien, en la Promoción atajé mal. Estaba muy nervioso. No tuve la inteligencia de decirlo, de pedir ayuda y me pasó eso“, reconoció.

Hernán Galíndez durante el Mundial
Hernán Galíndez durante el Mundial de Qatar 2022 con Ecuador (Foto: Reuters/Carl Recine)

