Egresó la primera camada de Directores Deportivos Pro de la AFA: los jugadores consagrados que recibieron su diploma

Fernando Cavenaghi, Sebastián Saja y Carlos Izquierdoz fueron algunas de las estrellas que participaron del acto

A partir de 2026, la Licencia Pro será obligatoria

El fútbol se vistió de gala para entregarles los diplomas a los primeros egresados de la Diplomatura Universitaria en Dirección Deportiva que otorga la Licencia Pro del cargo, con la certificación de la Asociación del Fútbol Argentino y Futbolistas Argentinos Agremiados. Se trata de una herramienta destinada a jerarquizar, profesionalizar y dotar de mayor transparencia a la gestión deportiva en los clubes del país.

Vale remarcar que la exigencia de la Licencia Pro será obligatoria a partir de 2026 para clubes de la Liga Profesional y Primera Nacional, y en 2027 para equipos de Primera B Metropolitana, Primera C, Federal A y la Primera División del Fútbol Profesional Femenino. La diplomatura, creada en 2021, es dictada por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y ya formó a más de 300 futbolistas en actividad y retirados.

En esta oportunidad, varias figuras del fútbol argentino, muchas de ellas ya ejerciendo sus tareas en la Dirección Deportiva, se hicieron presentes para recibir su diploma y se emocionaron tanto como en la conquista de un título.

Por ejemplo, uno de ellos fue Carlos Izquierdoz, recientemente campeón de la Copa Sudamericana con Lanús. “Está muy bueno el curso, fue una capacitación durante un año para conocer en profundidad el tema del desarrollo de la dirección deportiva, cómo gestionar, cómo administrar los clubes... Recibimos clases de gente con mucha experiencia. A medida que pasó el año fue muy entretenido y sirve para entender cómo se maneja todo”, se explayó el ex Boca.

Fernando Cavenaghi también recibió su diploma en la AFA

“En mi caso, fue una idea que surgió a principios de año, hablando con el Toto Salvio, le habían comentado de la Diplomatura y le dije que sí, que me interesaba. Uno está preparado para aprender, sumarle herramientas a lo que uno ya tiene. Cuando antes me preguntaban qué iba a hacer cuando me retirara, decía director técnico. Terminé también el curso de director técnico. Y en esta carrera de Dirección Deportiva cada clase me fui enganchando cada vez más. Y uno se pone a analizar lo que pasa dentro del club. Uno va aprendiendo, se abre una nueva posibilidad para chicos que se están involucrando en el fútbol”, concluyó el Cali.

Otro de los graduados fue Fernando Cavenaghi. El ex delantero de River Plate ya conoce el rol por su trabajo en Racing de Uruguay. “Es un hermoso paso y es algo muy lindo para los ex futbolistas, es un orgullo recibir un diploma, ser parte de la licencia Pro que van a otorgar y que el año que viene va a ser oficial. Hoy estoy en Uruguay, pero aproveché para seguir el curso, para contar lo que nos sucedió del otro lado, y se ha formado una linda comunidad, en la que compartimos nuestra experiencia. Se aprende un montón, del que está en la élite en Europa, del que está en Argentina, en Uruguay. Hay mucho del otro lado, que cuando es jugador no se ve”, profundizó en diálogo con TNT Sports.

Sebastián Saja es el Director Deportivo de un Racing que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores y este sábado buscará quedarse con el Torneo Clausura ante Estudiantes en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El presidente Diego Milito lo eligió para desempeñarse al frente del fútbol de La Academia. Y este miércoles recibió su diploma.

Sebastián Saja se recibió de Director Deportivo

“Se ha formado una muy linda comunidad: la de los directores deportivos. Hay una hermandad. Hemos coincidido en las clases on line. Y es un orgullo recibir el título, me llevo el diploma, lo tengo en la mano”, exhibió ante las cámaras.

“La formación en cualquier área que decida profesionalizarse es importante. Agremiados y la AFA nos dieron la posibilidad de formarnos, te prepara mucho mejor. Y después está en cada uno seguir formándose, esto no para”, concluyó el ex guardameta.

