Deportes

Tyson sorprendió al revelar cuándo y dónde será la “pelea de los 107 años” contra Mayweather: “Vamos a romper todos los récords”

El ex rey de los pesados confirmó la exhibición para comienzos de 2026. “Será uno de los eventos más grandes en la historia del deporte”, arriesgó

Guardar
Iron Mike y Pretty Boy
Iron Mike y Pretty Boy Floyd estarán frente a frente

Mike Tyson y Floyd Mayweather, dos de los nombres más reconocidos en la historia del boxeo, han confirmado que se enfrentarán en una pelea de exhibición programada para marzo de 2026 en África. El anuncio, realizado por Tyson en una entrevista, confirma el regreso de ambos ex campeones mundiales a la atención mediática, generando una gran expectativa entre aficionados y especialistas.

El combate reunirá a Tyson, ex campeón mundial de los pesos pesados con un récord de 50 victorias (44 por nocaut) y 7 derrotas, y a Mayweather, invicto en 50 peleas y campeón en cinco divisiones distintas. Iron Mike declaró en el evento ‘An Experience With’ que “será en marzo y será en África. Va a ser increíble. Vamos a romper todos los récords. Será uno de los eventos más grandes en la historia del deporte”. Aunque no se ha confirmado el país exacto donde se celebrará la pelea, la elección del continente africano añade un componente histórico y simbólico al enfrentamiento.

La decisión de llevar el combate a África evoca recuerdos de uno de los capítulos más legendarios del boxeo: el “Rumble in the Jungle” entre Muhammad Ali y George Foreman en 1974, celebrado en Zaire (actual República Democrática del Congo). Tyson busca emular la trascendencia de aquel combate, situando su enfrentamiento con Mayweather en un contexto de alto impacto mediático y deportivo.

El choque ha sido definido como “la pelea de los 107 años”, por la edad combinada de los dos. El ex rey de los pesados tiene 59. Pretty Boy Floyd, 48.

El anuncio de la pelea llega en medio de interrogantes sobre la condición física de Tyson. El ex campeón regresó al ring el 15 de noviembre de 2024 para una exhibición contra Jake Paul. Con 58 años, perdió por decisión. Previamente, sufrió un brote de úlcera que obligó al aplazamiento del combate. El oriundo de Brooklyn supo señalar que no recordaba nada de la pelea debido a este problema de salud, lo que generó preocupación entre sus seguidores y alimentó el debate sobre su capacidad para afrontar un nuevo desafío.

Mientras tanto, Mayweather ha mantenido una presencia activa en el circuito de exhibiciones desde su retiro profesional en 2017, tras vencer a Conor McGregor. El miembro del Salón de la Fama ha enfrentado a rivales como Logan Paul, John Gotti III y Tenshin Nasukawa, y recientemente ha considerado la posibilidad de regresar para medirse con Manny Pacquiao en un combate real. Esta actividad constante le ha permitido conservar su perfil competitivo, aunque el enfrentamiento con Tyson representa un reto de una magnitud diferente.

A pesar de las dudas sobre la salud de Tyson y la incertidumbre que rodea su rendimiento, la motivación del ex campeón y la expectativa de los aficionados mantienen viva la ilusión de presenciar un espectáculo único, en el que el legado y la pasión por el boxeo volverán a ocupar el centro del ring.

Se espera un enorme impacto. Las últimas dos presentaciones de Tyson (una exhibición frente a Roy Jones Junior y el citado duelo ante Jake Paul, que fue transmitido por Netflix) representaron un éxito comercial.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMike TysonFloyd Mayweatherboxeodeportes-argentina

Últimas Noticias

“No volaba una mosca”: Diego Martínez confesó un momento de tensión con Cavani y Rojo en su paso por Boca

El ex entrenador xeneize reveló una peculiar situación que sucedió en un ejercicio reducido con el equipo

“No volaba una mosca”: Diego

La millonaria cifra que deberán pagar los equipos de Fórmula 1 para correr en 2026: por qué Alpine se verá beneficiado

Se filtró la tabla del pago de inscripciones. Los montos estimados y el sistema para determinar los costos de cada escudería

La millonaria cifra que deberán

Faustino Oro se quedó con el duelo de jóvenes talentos en la primera rueda del IV Magistral de Ajedrez Szmetan-Giardelli

En una tensa y compleja partida, venció a Ilan Schnaider y es líder junto al noruego Aryan Tari, el otro ganador de la jornada

Faustino Oro se quedó con

Los festejos de Marcos Rojo tras el triunfo de Racing ante Boca: hit en La Bombonera, llamativo posteo y celebración en un boliche

El defensor central se mostró muy alegre luego del triunfo de la Academia en La Bombonera

Los festejos de Marcos Rojo

Qué pilotos harán los test de Abu Dhabi de Fórmula 1: por qué no estará Franco Colapinto

El Circuito de Yas Marina será sede del final de la actividad oficial. La lista de quiénes saldrán a pista. Los ilustres ausentes

Qué pilotos harán los test
MALDITOS NERDS
Capcom afirma que tiene grandes

Capcom afirma que tiene grandes planes para el futuro de Monster Hunter a pesar de las críticas

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Los juegos más esperados de 2026 #2: Nioh 3

Let it Die confirma que recibirá una versión offline tras años de peticiones

Retrocultura Activa | Policenauts: la otra joya olvidada de Hideo Kojima

ENTRETENIMIENTO
Billy Ray Cyrus gana demanda

Billy Ray Cyrus gana demanda frente a mujer que afirmaba ser la madre biológica de Miley Cyrus

Ethan Hawke notó las batallas internas de Robin Williams durante ‘El club de los poetas muertos’: “Una persona profundamente sensible”

Britney Spears alarmó a sus seguidores con un video quitándose la parte superior del bikini

Miss Jamaica resultó con una fractura y hemorragia intracraneal tras grave caída en Miss Universo

Sylvester Stallone genera preocupación tras ser visto usando un bastón en su reciente aparición pública

INFOBAE AMÉRICA

Tras la cita en Londres,

Tras la cita en Londres, Ucrania propondrá a Estados Unidos un plan de paz que excluye la cesión de tierras reclamadas por Rusia

La dictadura de Cuba sentenció a cadena perpetua al ex ministro de Economía Alejandro Gil por espionaje y corrupción

La Fiscalía General de Honduras solicitó la captura internacional de Juan Orlando Hernández tras el indulto de EEUU

Una niñera será juzgada en Francia por envenenar a padres judíos con productos de limpieza

Tragedia en Bolivia: al menos ocho muertos al caer un autobús en una zona de montaña cerca de La Paz