Tyson sorprendió al revelar cuándo y dónde será la “pelea de los 107 años” contra Mayweather: “Vamos a romper todos los récords”

Iron Mike y Pretty Boy Floyd estarán frente a frente

Mike Tyson y Floyd Mayweather, dos de los nombres más reconocidos en la historia del boxeo, han confirmado que se enfrentarán en una pelea de exhibición programada para marzo de 2026 en África. El anuncio, realizado por Tyson en una entrevista, confirma el regreso de ambos ex campeones mundiales a la atención mediática, generando una gran expectativa entre aficionados y especialistas.

El combate reunirá a Tyson, ex campeón mundial de los pesos pesados con un récord de 50 victorias (44 por nocaut) y 7 derrotas, y a Mayweather, invicto en 50 peleas y campeón en cinco divisiones distintas. Iron Mike declaró en el evento ‘An Experience With’ que “será en marzo y será en África. Va a ser increíble. Vamos a romper todos los récords. Será uno de los eventos más grandes en la historia del deporte”. Aunque no se ha confirmado el país exacto donde se celebrará la pelea, la elección del continente africano añade un componente histórico y simbólico al enfrentamiento.

La decisión de llevar el combate a África evoca recuerdos de uno de los capítulos más legendarios del boxeo: el “Rumble in the Jungle” entre Muhammad Ali y George Foreman en 1974, celebrado en Zaire (actual República Democrática del Congo). Tyson busca emular la trascendencia de aquel combate, situando su enfrentamiento con Mayweather en un contexto de alto impacto mediático y deportivo.

El choque ha sido definido como “la pelea de los 107 años”, por la edad combinada de los dos. El ex rey de los pesados tiene 59. Pretty Boy Floyd, 48.

El anuncio de la pelea llega en medio de interrogantes sobre la condición física de Tyson. El ex campeón regresó al ring el 15 de noviembre de 2024 para una exhibición contra Jake Paul. Con 58 años, perdió por decisión. Previamente, sufrió un brote de úlcera que obligó al aplazamiento del combate. El oriundo de Brooklyn supo señalar que no recordaba nada de la pelea debido a este problema de salud, lo que generó preocupación entre sus seguidores y alimentó el debate sobre su capacidad para afrontar un nuevo desafío.

Mientras tanto, Mayweather ha mantenido una presencia activa en el circuito de exhibiciones desde su retiro profesional en 2017, tras vencer a Conor McGregor. El miembro del Salón de la Fama ha enfrentado a rivales como Logan Paul, John Gotti III y Tenshin Nasukawa, y recientemente ha considerado la posibilidad de regresar para medirse con Manny Pacquiao en un combate real. Esta actividad constante le ha permitido conservar su perfil competitivo, aunque el enfrentamiento con Tyson representa un reto de una magnitud diferente.

A pesar de las dudas sobre la salud de Tyson y la incertidumbre que rodea su rendimiento, la motivación del ex campeón y la expectativa de los aficionados mantienen viva la ilusión de presenciar un espectáculo único, en el que el legado y la pasión por el boxeo volverán a ocupar el centro del ring.

Se espera un enorme impacto. Las últimas dos presentaciones de Tyson (una exhibición frente a Roy Jones Junior y el citado duelo ante Jake Paul, que fue transmitido por Netflix) representaron un éxito comercial.