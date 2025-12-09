Deportes

Alpine ganó el campeonato que nadie quiere en la Fórmula 1: el piloto que lideró el ranking de “destructores” y el puesto de Colapinto

La escudería francesa, colista en el campeonato de constructores, lideró en gastos por los daños a sus monoplazas durante la temporada

Guardar

La temporada 2025 de la Fórmula 1 terminó con el título de Lando Norris tras el Gran Premio de Abu Dhabi y la coronación de McLaren como la mejor escudería por amplio margen. Sin embargo, también está la otra cara de la máxima categoría del automovilismo, con el campeonato de “destructores”, que contabiliza, en dólares, los daños que le ocasionaron los pilotos a sus monoplazas.

En ese contexto, se elaboró un ranking no oficial en el que se detallan las escuderías que más dinero tuvieron que desembolsar para reparar los coches de carrera y los pilotos que fueron los responsables de los daños. Según las estadísticas que publicó el sitio Fórmula Directa, Alpine fue el equipo que se llevó el título del "campeonato de destructores 2025″, lo que contrasta el último puesto que obtuvo en el de constructores.

En el desglose de los 5.348.000 dólares que le costaron a la escudería francesa las reparaciones de los vehículos, se encuentra el australiano Jack Doohan como el que más gastos le generó a Alpine con US$ 2.144.000 en tan solo seis carreras. Detrás quedó su reemplazante, Franco Colapinto, con un total de US$ 1.877.000. El argentino, además, terminó en el noveno puesto del ranking general. Por su lado, el francés Pierre Gasly generó daños por US$1.327.000 (14°). ¿La sorpresa? McLaren y su segundo puesto con 5.710.000.

Colapinto le generó gastos a Alpine en los Grandes Premios de Imola (US$ 455.000), Gran Bretaña (225.000), Azerbaiyán (430.000), Estados Unidos (5.000), Brasil (537.000) y Las Vegas (225.000). Precisamente en el circuito de Interlagos, el piloto argentino protagonizó un accidente en la Sprint luego de despistarse en la sexta vuelta y chocar contra los muros.

Así quedó el ranking de
Así quedó el ranking de "destructores" de la temporada 2025 de la Fórmula 1 (@FormulaDirecta)

En cuanto a los “destructores” del año, el primer puesto quedó en manos del brasileño Gabriel Bortoleto, con un total de daños que le ocasionaron a Sauber desembolsar la suma 3.976.000 dólares. Segundo culminó el japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, con 3.497.000 de la divisa norteamericana y completó el podio el británico Lando Norris, con US$ 2.899.000 en roturas del monoplaza campeón de McLaren. Por su parte, el neerlandés Max Verstappen fue el que menos daños le provocó a su Red Bull y generó apenas 450.000 dólares de gasto a su equipo, según los datos del sitio especializado.

En cuanto al campeonato de pilotos y constructores de la F1, Norris se alzó con su primer título en la Máxima con el tercer puesto en Abu Dhabi, dejando atrás al tetracampeón Max Verstappen y a su compañero de equipo Oscar Piastri. Lo dicho, McLaren se consagró entre las escuderías con amplia diferencia sobre Mercedes y Red Bull.

*El accidente de Bortoleto en Interlagos. El brasileño fue el líder del “campeonato de destructores”

EL RANKING DE LOS PILOTOS “DESTRUCTORES” DE LA F1

  1. Gabriel Bortoleto (3.970.000)
  2. Yuki Tsunoda (3.497.000)
  3. Lando Norris (2.899.000)
  4. Lance Stroll (2.678.000)
  5. Charles Leclerc (2.204.000)
  6. Oscar Piastri (2.172.000)
  7. Jack Doohan (2.144.000)
  8. Isak Hadjar (1.971.000)
  9. Franco Colapinto (1.877.000)
  10. Liam Lawson (1.747.000)
  11. Oliver Bearman (1.707.000)
  12. Lewis Hamilton (1.650.000)
  13. Carlos Sainz (1.532.000)
  14. Pierre Gasly (1.327.000)
  15. Alex Albon (1.230.000)
  16. Nico Hülkenberg (1.039.000)
  17. Fernando Alonso (927.000)
  18. Kimi Antonelli (910.000)
  19. Esteban Ocon (692.000)
  20. George Russell (475.000)
  21. Max Verstappen (450.000)

EL CAMPEONATO DE “DESTRUCTORES” 2025

  1. Alpine (5.348.000)
  2. McLaren (5.710.000)
  3. Sauber (5.150.000)
  4. Red Bull (4.139.000)
  5. Ferrari (3.854.000)
  6. Aston Martin (3.605.000)
  7. Racing Bulls (3.526.000)
  8. Williams (2.762.000)
  9. Haas (2.389.000)
  10. Mercedes (1.385.000)

Temas Relacionados

Franco ColapintoAlpineCampeonato de destructoresFórmula 1Gabriel BortolettoMcLarendeportes-argentina

Últimas Noticias

Crisis en el Real Madrid: el ultimátum a Xabi Alonso en medio de una interna en el vestuario que dejó “sin poder” al entrenador

El técnico español transita un presente complejo en la Casa Blanca y crecen las especulaciones sobre su posible reemplazante

Crisis en el Real Madrid:

“Para toda la vida”: el recuerdo de River Plate a siete años de ganar la Libertadores en Madrid con un guiño a los hinchas

El Millonario rememoró lo acontecido en el Santiago Bernabéu en el partido ante Boca Juniors en el 2018

“Para toda la vida”: el

La desopilante historia de Maxi López y sus salidas nocturnas con Ronaldinho en el Barcelona: “Ya no lo quería atender”

El ex delantero contó anécdotas de sus días junto al astro brasileño en su etapa como futbolista del club culé

La desopilante historia de Maxi

Indignación en la NFL por una jugada antideportiva que podría ponerle fin a la carrera de una figura

Zach Ertz, de los Washington Commanders, debió abandonar el enfrentamiento ante los Minnesota Vikings luego de recibir un duro golpe por parte de Jay Ward

Indignación en la NFL por

Día clave para el futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors en medio de la polémica tras la eliminación ante Racing

La derrota ante la Academia puso en jaque la renovación del DT para 2026: ¿qué decisión tomará Riquelme?

Día clave para el futuro
MALDITOS NERDS
REVIEW | It: Bienvenidos a

REVIEW | It: Bienvenidos a Derry - Temporada 1 - Episodio 6: Mucho ruido y pocas nueces

Capcom afirma que tiene grandes planes para el futuro de Monster Hunter a pesar de las críticas

REVIEW | The Beatles Anthology - Cómo convertirse en leyenda en 9 episodios

Los juegos más esperados de 2026 #2: Nioh 3

Let it Die confirma que recibirá una versión offline tras años de peticiones

ENTRETENIMIENTO
La doble vida de Jasveen

La doble vida de Jasveen Sangha, conocida como “la reina de la ketamina”, que quedó al descubierto tras la muerte de Matthew Perry

Pamela Anderson revela nuevos detalles de su relación con Liam Neeson: “Tenemos sentimientos reales”

A los 26 años, murió el influencer italiano Alessandro Antonicelli tras una larga lucha contra el cáncer

Judi Dench reflexiona sobre el caso de Harvey Weinstein: “Imagino que ha cumplido su condena”

Bonnie Blue, estrella de OnlyFans, podría enfrentar hasta 15 años de prisión por violar ley anti-pornografía en Tailandia

INFOBAE AMÉRICA

Pablo Maurette: “Hay gente optimista

Pablo Maurette: “Hay gente optimista que cree que Argentina no se jodió y otros piensan que viene lo peor”

El canciller alemán rechazó que Estados Unidos tenga como misión “salvar” a la democracia europea

Estados Unidos pidió frenar la violencia en la frontera entre Camboya y Tailandia

Lituania declaró una emergencia nacional por los globos bielorrusos que violan su espacio aéreo

Al menos siete personas murieron tras estrellarse un avión de transporte militar ruso An-22