Las modificaciones que oficializó la FIFA para el Mundial 2026: de la cantidad de jugadores por lista a la medida para combatir el calor

Las modificaciones en el reglamento que implementó la FIFA para el Mundial 2026 (REUTERS/Dan Mullan)

La FIFA oficializó una serie de detalles del reglamento para la Copa del Mundo 2026, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos, con el objetivo de adaptar el torneo a su formato ampliado, a la vasta extensión geográfica y las exigencias climáticas. Entre las novedades más destacadas figuran la oficialización de la ampliación de los planteles a 26 futbolistas -algo que ya sucedió en el Mundial de Qatar 2022-, la introducción de pausas obligatorias de rehidratación en todos los partidos y un nuevo criterio de desempate en la fase de grupos, que prioriza el resultado del enfrentamiento directo entre equipos igualados en puntos.

Uno de los ítems que generaba más expectativa entre los cuerpos técnicos de los combinados nacionales y los fanáticos se centraba en cuántos futbolistas integrarían la nómina de convocados. FIFA confirmó que, en cuanto a la conformación de los planteles, los seleccionadores podrán citar hasta 26 jugadores, manteniendo el cupo implementado en Qatar 2022.

“Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico”, indica el artículo 24.1 del reglamento oficial brindado de la Casa Madre del fútbol.

Además, menciona que “solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido”. A su vez, la lista preliminar deberá ser “de un mínimo de 35 y un máximo de 55 futbolistas”. En el campo de juego, los 15 suplentes estarán habilitados para ocupar el banco, junto a un máximo de once miembros del cuerpo técnico. Esta decisión responde a la necesidad de ampliar el margen de maniobra ante lesiones, viajes extensos y un calendario más exigente.

Al igual que en el Mundial de Clubes, FIFA implementará pausas de hidratación en la Copa del Mundo para combatir el calor y mantener la integridad de los jugadores (REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo)

Otro de los cambios más llamativos se centra en el desarrollo de un partido. FIFA dispuso que los árbitros detendrán el juego en el minuto 22 de cada mitad para permitir una pausa de rehidratación de tres minutos, independientemente de la temperatura, la ubicación o la existencia de techado en el estadio.

“En cada mitad de todos los partidos habrá una pausa de rehidratación de tres minutos, sin tener en cuenta dónde se disputen, las temperaturas o la existencia de una cubierta en el estadio”, anunció Manolo Zubiria, director de la División del Torneo (Estados Unidos) de la FIFA, durante una reunión con emisoras en Washington D. C.

“Lógicamente, si se produjera una lesión en el minuto 20 o 21 de cada parte, por la que el juego siga detenido, el árbitro decidirá el momento exacto de las pausas”, agregó el director. Esta medida, que replica el protocolo del reciente Mundial de Clubes, busca garantizar el bienestar de los jugadores y la igualdad de condiciones para todas las selecciones.

Lionel Scaloni podrá convocar a 26 futbolistas para disputar la Copa del Mundo 2026 (REUTERS/Molly Darlington)

Por su parte, el sistema de desempate en la fase de grupos también experimentará una modificación relevante. A partir de 2026, el primer criterio en caso de igualdad de puntos será el resultado del partido disputado entre los equipos involucrados, conocido como criterio olímpico, utilizado en otras competencias internacionales y en el Mundial de Clubes. Si persiste la igualdad, se considerarán, en orden: diferencia de goles entre los equipos empatados, goles marcados entre ellos, diferencia de goles general, goles convertidos en todos los partidos del grupo, puntaje por Fair Play según tarjetas recibidas y, en última instancia, sorteo.

La organización del torneo incluye tres ceremonias de inauguración: la principal, el jueves 11 de junio en Ciudad de México (México-Sudáfrica), y las otras dos el viernes 12 de junio en Toronto (Canadá contra Bosnia y Herzegovina, Italia, Irlanda del Norte o Gales) y en Los Ángeles (Estados Unidos-Paraguay). La final se disputará el domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, donde, por primera vez, se ofrecerá un espectáculo durante el entretiempo.

El calendario de la competición, ya definido, contempla 104 partidos distribuidos en doce grupos, con el propósito de minimizar los desplazamientos de equipos y aficionados, maximizar los días de descanso y facilitar el seguimiento global en distintos husos horarios. Para ello, la FIFA realizó un análisis técnico de los estadios, considerando factores como el promedio de temperaturas, las infraestructuras de refrigeración, el transporte público y la seguridad, además de coordinar la cooperación entre áreas funcionales como gestión de la competición, servicios a los equipos, medicina, televisión y gestión de entradas.

Argentina, vigente campeona del mundo, integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut de la selección albiceleste será el martes dieciséis de junio frente a Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City a las 22.00. El segundo encuentro será el lunes veintidós de junio ante Austria en el AT&T Stadium de Dallas a las 14.00, y cerrará la fase de grupos el sábado veintisiete de junio contra Jordania, nuevamente en Dallas, a las 23.00. Se prevé que en los dieciseisavos de final, el combinado de Lionel Scaloni podría enfrentar a selecciones como España, Uruguay o Arabia Saudita.