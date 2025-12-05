Así llega Ghana al Mundial 2026: el grupo que integrará, las figuras y sus antecedentes

Ghana fue uno de los nueve equipos africanos que clasificaron al Mundial de manera directa (Crédito: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto)

Carlos Salvador Bilardo ha dicho hace tiempo que en África estaba el futuro del fútbol y, después de que Marruecos saliera cuarta en Qatar 2022, la selección de Ghana buscará desafiar el poderío de su rival a nivel continental y meterse en la discusión casi siempre dominada por los equipos provenientes de Sudamérica y Europa. Este viernes conoció cuáles serán sus rivales en el Mundial 2026: integra el Grupo L, junto con Croacia, Inglaterra y Panamá.

¿Cómo llegó al Mundial?

Las Estrellas Negras tuvieron un inicio complicado por una derrota inesperada ante Comoras en la segunda fecha, pero se repusieron para quedarse con uno de los boletos directos por ser líderes del Grupo I con 25 puntos, por delante de Madagascar (19), Malí (18), los comorenses (15), República Centroafricana (8) y Chad (1).

¿Quién es el DT?

Otto Addo se marchó de la selección a fines de 2022, luego de ser eliminado en primera ronda del Mundial de Qatar, pero volvió 15 meses después. En marzo de 2024, fue reemplazante de Chris Hughton, quien perdió al inicio de las Eliminatorias con Comoras y fue eliminado en primera ronda de la Copa Africana de Naciones 2023. La Federación dio un volantazo a tiempo y evitó una catástrofe. Apelando a la serie El Eternauta “lo viejo funciona”, y le dio el cargo al entrenador que los llevó a la cita anterior. En su segundo ciclo, Addo registra ocho victorias, cinco empates y siete derrotas.

¿Cómo juega?

El conjunto ghanés forma un esquema 3-4-3, aunque tranquilamente puede mutar a un 5-4-1 si retrasa a los carrileros y extremos que se ubican sobre las bandas para adoptar una postura más defensiva.

Las figuras del equipo

Antoine Semenyo metió 6 goles y 3 asistencias en 14 partidos de la presente temporada con Bournemouth (Crédito: Reuters/Phil Noble)

Antoine Semenyo es uno de los futbolistas de la nómina con experiencia actual en las principales ligas de Europa porque el extremo izquierdo nacido en Inglaterra desarrolló su carrera en ese país y actualmente defiende los colores del Bournemouth en la Premier League. Este nombre se suma al extremo del Tottenham, Mohammed Kudus, quien también jugó en Ajax y West Ham.

Además, figuran el volante del Villarreal de España, Thomas Partey, el atacante del Atalanta de Italia, Kamaldeen Sulemana, y el zaguero central del Mónaco de la Ligue 1 de Francia, Mohammed Salisu.

Historial en Mundiales

La selección de Ghana irrumpió en la escena internacional por primera vez a partir de Alemania 2006 y encadenó tres presencias consecutivas hasta quedarse afuera de Rusia 2018. Regresó para Qatar 2022 y será su quinta participación en la élite. Su mejor producción la logró en Sudáfrica 2010, cuando llegó a cuartos de final y fue eliminado por Uruguay.