Locura por Neymar: un fanático invadió el campo y empujó a un futbolista del Santos contra los bancos de suplentes por error

Un hincha ingresó para abrazar a Neymar y lesionó a un jugador de Santos

El partido entre Santos y Juventude en el estadio Alfredo Jaconi quedó marcado no solo por el rendimiento de Neymar, sino también por una escena inesperada que interrumpió el festejo del equipo paulista. Un aficionado ingresó al campo con el objetivo de abrazar a Neymar, generando una secuencia que culminó con la caída del defensor Zé Ivaldo en el banco de suplentes, quien debió ser atendido por el cuerpo médico. La situación, registrada en imágenes que se viralizaron rápidamente, generó inquietud por el estado de salud del jugador. Sin embargo, más tarde el Peixe llevó tranquilidad a sus fanáticos en las redes sociales.

Según recogió Globo Esporte, la invasión se produjo en el cierre del partido, con el Santos asegurando una victoria clave y Neymar como figura excluyente tras anotar los tres tantos del encuentro. El hincha logró eludir la seguridad, pero en su intento de abrazar a Neymar atropelló al futbolista Zé Ivaldo, quien cayó rodando dentro de la fosa ubicada dentro del banco de suplentes. El defensor permaneció tendido en el césped y requirió asistencia médica ante la preocupación de sus compañeros.

Con el correr de los minutos, y al constatar que no registraba ninguna lesión de gravedad, la secuencia fue motivo de bromas. El mediocampista Willian Arão, en diálogo con la transmisión oficial, preguntó a modo de alivio: “¿Podemos reír ahora?”. El propio club, en sus redes sociales, aclaró poco después: “Todo bien con Zé Ivaldo, hinchada del Santos”, acompañando la publicación con una foto del jugador levantando el pulgar para apaciguar la inquietud de la afición.

En paralelo, el partido ofreció un contexto de máxima tensión para el Santos, que lucha por asegurar su permanencia en la elite del fútbol brasileño. Neymar, pese a las recomendaciones médicas de operarse y no disputar este encuentro, fue la gran figura del Peixe. El atacante abrió el marcador a los 11 del segundo tiempo, tras una jugada de contragolpe conducida desde el mediocampo. Asistido por Guilherme, el ex Barcelona y PSG definió al primer palo, poniendo en ventaja al equipo dirigido por Juan Pablo Vojvoda.

El show de Neymar con tres goles en el triunfo del Santos ante Juventude

La segunda mitad ratificó el dominio del Santos, con Neymar como protagonista absoluto. Al minuto 65, Igor asistió al atacante, quien amplió cifras con un remate de zurda. 10 minutos después, Neymar completó el triplete desde el punto penal, estableciendo el 3-0 definitivo. Con estos goles, el Santos alcanzó los 44 puntos y se distanció en la clasificación, quedando dos unidades por encima del Vitória, que cayó ante Bragantino. La diferencia de gol entre ambos equipos (-8 para Santos, -18 para Vitória) les permite a los paulistas prácticamente asegurar la permanencia en la Serie A con solo empatar en la última jornada. En el medio, con 43 unidades, aparecen Ceará y Fortaleza

Una vez finalizado el partido, Neymar expresó: “Estoy muy feliz, por estos goles, por poder ayudar al Santos de alguna manera, pero obviamente que sin mis compañeros no habría podido hacerlo. Así que estamos contentos por la victoria. Falta un partido todavía y tenemos que dar nuestro máximo de nuevo. Y por el esfuerzo de estar en el campo, creo que, fue lo que dije en la otra entrevista. Obviamente, siempre priorizando mi salud como atleta”. Luego agregó sobre su estado físico: “Nada más allá para perjudicar mi carrera. Es lo que hay. Es algo que vengo pasando, ¿no?, desde hace meses, desde hace años, con lesiones. Pero estoy intentando superar todo eso y haciendo lo mejor para estar al cien por ciento”.

Con el triplete de esta fecha, Neymar suma ocho goles en el torneo, con cinco de ellos en las últimas tres jornadas. Esta actuación representa su primer hattrick desde abril de 2022, etapa en la que vestía la camiseta del Paris Saint-Germain. La racha positiva llega en una instancia determinante para el Santos, que busca asegurar su continuidad entre los mejores equipos del fútbol brasileño. El club deberá enfrentar en la última fecha al Cruzeiro en el estadio Vila Belmiro, donde un empate le permitirá sellar la permanencia. Vitória, por su parte, recibirá a Sao Paulo, Fortaleza visitará a Botafogo y Ceará será local contra Palmeiras.