La increíble doble atajada de un arquero en el mismo lanzamiento durante una definición por penales de la Copa de Alemania

Un Arquero Atajó Un Penal Dos Veces En La Copa Alemania

En los octavos de final de la Copa de Alemania, la definición entre Hamburgo y Holstein Kiel, disputada en el Volksparkstadion, dejó una de las acciones más comentadas del certamen. Si bien el Kiel se impuso 4-2 en los penales tras un empate 1-1, el foco de la noche quedó en la doble atajada del arquero local, Daniel Peretz.

Durante el tiempo reglamentario y la prórroga, los equipos ofrecieron un partido parejo. Bakery Jatta adelantó al Hamburgo en el minuto 107 con un remate al segundo palo, pero la reacción del rival no se hizo esperar. Phil Harres igualó para Holstein Kiel en el tramo final, con un tiro libre directo en el minuto 118. La igualdad condujo a la tanda desde los 12 pasos, definida por la efectividad y el temple de los visitantes.

En la serie, el Kiel se mostró más preciso, pero en el segundo turno se produjo la jugada que dio la vuelta al mundo. El serbio Marko Ivezic, mediocampista del equipo visitante, se encargó de rematar: su disparo, fuerte y bajo al lado derecho, fue adivinado por Peretz, quien lo desvió. Sin embargo, el balón cobró altura, pegó en el poste derecho, luego en el travesaño y cayó con efecto, dirigiéndose nuevamente hacia la línea de gol. Ante el asombro general, el portero israelí reaccionó con inmediatez, se puso de pie, cruzó todo el arco y logró desviarla otra vez antes de que ingresara al arco.

El reglamento indica que, mientras el balón esté en juego tras un penal, un rebote puede convertirse en gol hasta que el esférico pierda velocidad y se considere fuera de peligro. En este caso, la inteligencia y velocidad de Peretz evitaron que un infortunio se transformara en el empate parcial de la serie.

El documento publicado por la International Football Association Board (IFAB) señala que, “La ejecución del penal se completará cuando el balón deje de moverse, deje de estar en juego o el árbitro detenga el juego por alguna infracción de las reglas”.

Pese a la intervención, la actuación de Peretz no fue suficiente para que Hamburgo avanzara en la competencia. Sus compañeros Miro Muheim y Aboubaka Soumahoro no lograron convertir sus respectivos penales, dejando la serie en manos del Holstein Kiel. El equipo visitante no desaprovechó la oportunidad y selló el pase a cuartos de final con lanzamientos precisos de Stefan Schwab, Ivan Nekic y el propio Harres, que convirtió el tiro definitivo.

En el balance, el desempeño de Peretz se erigió como uno de los episodios más destacados de la jornada copera alemana, opacando incluso los triunfos paralelos de otros grandes del torneo como el Bayern Múnich, que se impuso 3-2 al Union Berlin. En la jornada, el Stuttgart hizo lo propio ante el Bochum por 2-0 y el Friburgo supero al Darmstadt por el mismo resultado.

La doble atajada quedó registrada entre las imágenes virales de la semana y generó debates sobre la reacción y la concentración necesarias en momentos decisivos. “siempre tuve la duda de si se podia hacer esto”, comentó un fanático al ver la repetición en la red social X. "Si es definición por penales la jugada termina cuando el portero detiene el remate", explicó otro.