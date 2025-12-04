Deportes

La increíble doble atajada de un arquero en el mismo lanzamiento durante una definición por penales de la Copa de Alemania

Daniel Peretz se transformó en el protagonista de la jornada pese a la derrota de su equipo frente al Holstein Kiel en los octavos de final

Guardar
Un Arquero Atajó Un Penal Dos Veces En La Copa Alemania

En los octavos de final de la Copa de Alemania, la definición entre Hamburgo y Holstein Kiel, disputada en el Volksparkstadion, dejó una de las acciones más comentadas del certamen. Si bien el Kiel se impuso 4-2 en los penales tras un empate 1-1, el foco de la noche quedó en la doble atajada del arquero local, Daniel Peretz.

Durante el tiempo reglamentario y la prórroga, los equipos ofrecieron un partido parejo. Bakery Jatta adelantó al Hamburgo en el minuto 107 con un remate al segundo palo, pero la reacción del rival no se hizo esperar. Phil Harres igualó para Holstein Kiel en el tramo final, con un tiro libre directo en el minuto 118. La igualdad condujo a la tanda desde los 12 pasos, definida por la efectividad y el temple de los visitantes.

En la serie, el Kiel se mostró más preciso, pero en el segundo turno se produjo la jugada que dio la vuelta al mundo. El serbio Marko Ivezic, mediocampista del equipo visitante, se encargó de rematar: su disparo, fuerte y bajo al lado derecho, fue adivinado por Peretz, quien lo desvió. Sin embargo, el balón cobró altura, pegó en el poste derecho, luego en el travesaño y cayó con efecto, dirigiéndose nuevamente hacia la línea de gol. Ante el asombro general, el portero israelí reaccionó con inmediatez, se puso de pie, cruzó todo el arco y logró desviarla otra vez antes de que ingresara al arco.

El reglamento indica que, mientras el balón esté en juego tras un penal, un rebote puede convertirse en gol hasta que el esférico pierda velocidad y se considere fuera de peligro. En este caso, la inteligencia y velocidad de Peretz evitaron que un infortunio se transformara en el empate parcial de la serie.

El documento publicado por la International Football Association Board (IFAB) señala que, “La ejecución del penal se completará cuando el balón deje de moverse, deje de estar en juego o el árbitro detenga el juego por alguna infracción de las reglas”.

Pese a la intervención, la actuación de Peretz no fue suficiente para que Hamburgo avanzara en la competencia. Sus compañeros Miro Muheim y Aboubaka Soumahoro no lograron convertir sus respectivos penales, dejando la serie en manos del Holstein Kiel. El equipo visitante no desaprovechó la oportunidad y selló el pase a cuartos de final con lanzamientos precisos de Stefan Schwab, Ivan Nekic y el propio Harres, que convirtió el tiro definitivo.

En el balance, el desempeño de Peretz se erigió como uno de los episodios más destacados de la jornada copera alemana, opacando incluso los triunfos paralelos de otros grandes del torneo como el Bayern Múnich, que se impuso 3-2 al Union Berlin. En la jornada, el Stuttgart hizo lo propio ante el Bochum por 2-0 y el Friburgo supero al Darmstadt por el mismo resultado.

La doble atajada quedó registrada entre las imágenes virales de la semana y generó debates sobre la reacción y la concentración necesarias en momentos decisivos. “siempre tuve la duda de si se podia hacer esto”, comentó un fanático al ver la repetición en la red social X. "Si es definición por penales la jugada termina cuando el portero detiene el remate", explicó otro.

Temas Relacionados

deportes-internacionalCopa de AlemaniaHamburgoHolstein Kiel

Últimas Noticias

Los cinco partidos de fútbol más buscados por los argentinos en Google durante 2025

La mayoría de los usuarios se inclinaron por el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate en primer lugar

Los cinco partidos de fútbol

Los clubes que más millones recaudaron tras la Copa Libertadores y la Sudamericana

La Conmebol difundió un informe con los montos que percibieron los clubes que participaron en las principales competencias de la región

Los clubes que más millones

Fuerte respaldo de Colapinto a Antonelli tras la crítica desde Red Bull que desató un ataque en redes: “Hay personas que dicen cosas que generan odio”

El piloto argentino pidió que se evalúen sanciones para quienes inciten expresiones de odio tras lo acontecido con el piloto italiano

Fuerte respaldo de Colapinto a

La tensa conferencia de prensa entre Norris, Piastri y Verstappen antes de la definición de la F1: la pregunta que reveló la interna en McLaren

En el último Media Day de la temporada, los tres candidatos a la corona participaron de una multitudinaria charla con medios

La tensa conferencia de prensa

Mercedes Paz dejó de ser la capitana de la selección argentina de tenis en la Billie Jean King Cup

Renunció luego de siete años al frente del equipo y comunicó su decisión a través de una carta. “El objetivo mayor era alcanzar los Qualifiers y no lo conseguimos”, dijo

Mercedes Paz dejó de ser
DEPORTES
Los cinco partidos de fútbol

Los cinco partidos de fútbol más buscados por los argentinos en Google durante 2025

Los clubes que más millones recaudaron tras la Copa Libertadores y la Sudamericana

Fuerte respaldo de Colapinto a Antonelli tras la crítica desde Red Bull que desató un ataque en redes: “Hay personas que dicen cosas que generan odio”

La tensa conferencia de prensa entre Norris, Piastri y Verstappen antes de la definición de la F1: la pregunta que reveló la interna en McLaren

Mercedes Paz dejó de ser la capitana de la selección argentina de tenis en la Billie Jean King Cup

TELESHOW
La emoción de Nicolás Cabré

La emoción de Nicolás Cabré luego de casarse por civil con Rocío Pardo: “No sabía que se podía amar de esta manera”

El emotivo saludo de cumpleaños de Wanda Nara al padre de Mauro Icardi: “Un ser muy especial”

Alex Pelao abrió su corazón y habló de su trastorno alimenticio en Masterchef: “Me cuesta mucho”

Rosalía vuelve a Buenos Aires con el LUX Tour 2026: cuándo serán los shows y cómo conseguir las entradas

Cómo fue el momento íntimo en que Nicolás Cabré y Rocío Pardo sellaron su amor en el Registro Civil

INFOBAE AMÉRICA

Una biblioteca giratoria deslumbra en

Una biblioteca giratoria deslumbra en la playa de Miami

Federica Mogherini renunció al Colegio de Europa tras ser imputada por presunto fraude con fondos de la UE

AUH, ex Potenciar Trabajo y todos los planes sociales de ANSES: de cuánto son en diciembre 2025 tras los aumentos

Documentos secretos revelan la maquinaria de muerte del régimen de Bashar al Assad en Siria: más de 10.000 presos asesinados

Un nuevo informe del Vaticano frena las aspiraciones de las mujeres al diaconado