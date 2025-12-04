Franco Colapinto, a fondo: el momento más importante de su carrera, de qué se arrepiente y un dato clave con Alpine

Franco Colapinto reveló de qué se arrepintió este año

El cierre de la temporada de Fórmula 1 permitió a Franco Colapinto mostrar una faceta más introspectiva, revelando detalles inéditos sobre su llegada a la máxima categoría del automovilismo con Williams en 2024 y reflexionando sobre los desafíos personales y deportivos que enfrentó durante el año.

En diálogo con Juan Fossaroli para ESPN, el piloto argentino compartió cómo vivió el anuncio de su incorporación al equipo británico y analizó los aspectos técnicos y emocionales que marcaron su desempeño reciente.

Al recordar el día en que se confirmó su llegada a la F1, Colapinto describió una jornada marcada por la sorpresa y la inmediatez. “Lo de Williams fue todo muy de golpe, abrupto, una decisión muy rápida del equipo que no dio tiempo a nadie de prepararse, eso lo hizo más lindo todavía”, relató.

El piloto detalló que el anuncio se produjo durante una jornada de pruebas en el simulador: “Ese miércoles tenía tests en el simulador, y cuando llegué me llamó James (Vowles), me llevó a la oficina, me hizo firmar unos papeles y me contó todas las decisiones. Después de eso bajé al simulador y seguí preparando la carrera”. Colapinto reconoció que la noticia fue tan repentina que ni siquiera pudo compartirla de inmediato con su entorno, ya que debió regresar de inmediato a sus tareas habituales.

Franco Colapinto valoró el poder completar las carreras

Y se refirió a su debut en la F1 el 1 de septiembre de 2024: “Fue el momento que más disfruté dentro de la Fórmula 1 y del automovilismo. Fue el momento más importante de mi carrera”.

En cuanto a su rendimiento en pista, el argentino valoró especialmente su consistencia en carrera y la ausencia de abandonos durante la temporada. “Creo que este año está claro que mi fuerte fueron las carreras, si hay algo que yo estoy confiado es cuando salgo a correr, que sé que soy un buen piloto de carreras que voy para adelante, que tengo un ritmo muy fuerte”, afirmó el piloto de 22 años.

No obstante, reconoció que la clasificación fue un área en la que no logró alcanzar el nivel de satisfacción de años anteriores: “Es un auto con el que no estoy cómodo, el año pasado tuve qualy muy buenas, desde el principio que me subí a un F1 tuve qualy bastante impresionantes y este año no pude, es como que prácticamente en ninguna qualy me sentí como ‘Uy, qué vueltón que hice’”.

Franco admitió que su primer test en un F1 fue su momento más importante (Crédito: Gentileza Luciano Yoma / @LuchoYoma)

El corredor bonaerense atribuyó parte de estas dificultades a la falta de confianza y conexión con el monoplaza A525, señalando que la adaptación al vehículo es clave para lograr un rendimiento óptimo tanto en clasificación como en carrera. “Creo que cuando el auto y yo estemos un poco más conectados y yo más cómodo con lo que tengo que hacer y con mi manejo para que el auto vaya rápido también lo va a hacer mucho más fácil y va a generar una consistencia y manejo que va a traer eso que me falta”, explicó el piloto de Alpine.

En el tramo final de la entrevista, Colapinto admitió un aspecto personal que considera un error en su preparación: “Me arrepiento de no haber trabajado en un momento importante con mi psicólogo. Sentí que estaba bien pero en realidad lo necesitaba. Fue un error mío, que me di cuenta, pero ya era muy tarde”.

Además, destacó la experiencia vivida en los circuitos de México y Brasil, donde el apoyo de los fanáticos resultó especialmente significativo: “Me quedo con la carrera de México, Brasil, con todos los fanáticos, fueron muy especiales”, concluyó el pilarense.

A pesar de los desafíos, Franco Colapinto subrayó que la experiencia acumulada y la autocrítica serán fundamentales para su evolución en la próxima temporada, mientras se prepara para disputar el Gran Premio de Abu Dhabi, última cita del calendario.