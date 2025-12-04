Diego Martínez vuelve al fútbol argentino tras su paso por Boca: el club con el que firmó

Martínez, en Boca, su última gestión en Argentina (Fotobaires)

Huracán oficializó el regreso de Diego Martínez como director técnico, quien iniciará su segundo ciclo al frente del equipo de Parque Patricios. El entrenador, cuyo último trabajo en Argentina había sido en Boca Juniors, firmará un contrato que lo vinculará con la institución hasta junio de 2027 y será presentado en conferencia de prensa el viernes 5 de diciembre de 2025. Martínez se sumará a la pretemporada del plantel profesional este jueves en el predio La Quemita, donde comenzará su tarea con un equipo que aún no ha incorporado refuerzos para la próxima temporada.

La dirigencia de Huracán, encabezada por el presidente Abel Poza, lideró las negociaciones para el retorno de Martínez, de 47 años. El acuerdo establece que el entrenador estará presente desde el inicio de la pretemporada y que la firma del contrato se concretará tras la primera práctica.

Martínez asumió su primer ciclo en Huracán en julio de 2023, dirigiendo 23 partidos con un saldo de 12 victorias, 2 empates y 9 derrotas. Su salida en enero de 2024 se produjo tras la eliminación del equipo en los cuartos de final de la Copa de la Liga ante Platense. El entrenador decidió aceptar una oferta de Boca Juniors, lo que generó malestar tanto en la dirigencia, entonces liderada por David Garzón, como en parte de la hinchada. Para concretar su desvinculación, Huracán le cobró una cláusula de rescisión de 175 millones de pesos argentinos, equivalentes a aproximadamente USD 200.000 al tipo de cambio de la época.

El paso del Gigoló por Boca Juniors fue intenso: logró el 55% de los puntos, eliminó a River en los cuartos de final de la Copa de la Liga, pero cayó en semis por penales ante Estudiantes. Había logrado componer un equipo que alcanzó un interesante pico de rendimiento, pero luego se fue desinflando.

La confirmación de Huracán

Posteriormente, tuvo una experiencia en el exterior, con el buzo de Cerro Porteño de Paraguay. Como técnico, luego de pasar por las divisiones formativas de Boca, se lanzó en el Ascenso. Se destacó en Ituzaingó, Cañuelas, Comunicaciones, Midland, Estudiantes de Buenos Aires, Godoy Cruz y Tigre antes de su primera aventura en el Globo, que lo volvió a cobijar sin remordimientos.

Huracán viene de ser finalista del Torneo Apertura, pero tropezó en la final contra Platense. En el Clausura, el rendimiento irregular le pasó factura: terminó 11° en el Grupo A y no pudo acceder a los Playoffs. Además, en la tabla anual acumuló 47 puntos y no le alcanzaron para clasificarse a la Copa Sudamericana (quedó a dos de Barracas Central, el último que sacó pasaje).