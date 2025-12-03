Peleas y denuncia de infidelidades: la polémica fiesta organizada por Carrascal y Pulgar tras ganar la Libertadores con Flamengo

Pulgar, Carrascal, y la gimnasta Flávia Saraiva y la influencer Bárbara Fontanella (Photo by ERNESTO BENAVIDES / AFP)

La celebración del tetracampeonato de la Copa Libertadores por parte del Flamengo, organizada por los futbolistas Jorge Carrascal y Erick Pulgar, se convirtió en el centro de una intensa polémica en Brasil. El evento, realizado en la madrugada del lunes 1 de diciembre, trascendió el ámbito deportivo y generó una ola de rumores y comentarios en redes sociales, donde se multiplicaron las versiones sobre peleas, romances y la presencia de figuras controvertidas, según reportó el portal Terra de Brasil y Daily do Garotinho.

El Fla, tras consagrarse como el primer club brasileño en alcanzar cuatro títulos de la Copa Libertadores luego de vencer 1-0 a Palmeiras en la final, celebró con una fiesta privada que reunió a jugadores, atletas y celebridades. Los centrocampistas Jorge Carrascal y Erick Pulgar encabezaron la organización del evento, que tuvo lugar en Brasil, aunque no se especificó la ubicación exacta. La magnitud de la celebración reflejó la importancia histórica del logro deportivo, pero rápidamente el foco se desplazó hacia los episodios ocurridos durante la noche.

Uno de los incidentes más comentados fue una disputa entre dos mujeres por la atención de Erick Pulgar. Los detalles se viralizaron en redes sociales y convirtieron al mediocampista chileno en uno de los protagonistas inesperados de la noche.

En paralelo, surgieron rumores sobre un posible romance entre el defensa Léo Pereira y la gimnasta Flávia Saraiva, quien también representa al Flamengo. De acuerdo con la página Daily Garotinho, Pereira abandonó la fiesta acompañado de Saraiva, lo que generó especulaciones sobre una nueva relación sentimental, especialmente porque en Brasil circulaban noticias recientes sobre una posible reconciliación entre el jugador y su exnovia Karoline Lima. La influencer había confirmado el fin de la relación el 26 de septiembre, tras un año y medio juntos, aunque ambos habían sido vistos juntos en fechas recientes.

Saraiva, en los Juegos Olímpicos (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Otros jugadores también estuvieron en el centro de los rumores. Samuel Lino y la presentadora Nicole Bahls fueron señalados por su cercanía durante la fiesta, mientras que el autor del gol en la final, Danilo Luiz, habría asistido junto a la influencer Bárbara Fontanella. El defensor y la famosa se mostraron como una pareja consolidada durante el evento, lo que reforzó la percepción de que la celebración fue escenario de múltiples historias sentimentales.

La fiesta organizada por Carrascal y Pulgar se convirtió en tendencia en las redes brasileñas. Los usuarios compartieron versiones cruzadas sobre entradas y salidas de los invitados, publicaron capturas de pantalla y fotos antiguas, y describieron la noche con expresiones como “fiesta explosiva” y “noche cargada”. El fenómeno se extendió rápidamente, traspasando fronteras y generando repercusión en medios de Argentina y otros países de la región.

El costado más polémico de la celebración surgió a partir de versiones difundidas en redes sociales y páginas de espectáculos, que aseguraron la presencia de escorts, influencers y mujeres trans. Incluso corrieron versiones de que varios jugadores casados del Flamengo habrían estado presentes en ese ambiente, lo que habría provocado crisis con sus parejas tras la viralización de la información.

La repercusión mediática y la viralización de los rumores impactaron en la imagen del Flamengo y de los jugadores involucrados. Léo Pereira, por ejemplo, evitó apariciones públicas sobre su vida personal desde la ruptura con Karoline Lima, mientras que otros protagonistas optaron por el silencio ante la ola de especulaciones. La figura de Jorge Carrascal quedó asociada en redes sociales al papel de anfitrión involuntario de un “terremoto sentimental” dentro del plantel.