“Hace que lo imposible parezca fácil”: el increíble lujo sin mirar de Messi en la práctica del Inter Miami

El conjunto de Javier Mascherano se prerapar para enfrentar a Vancouver Whitecaps, en la final de la MLS Cup y el astro rosarino sorprendió con su talento

La Pulga aplicó un recurso pocas veces visto en él, en la antesala de la gran final de la MLS Cup de este sábado

Luego de consagrarse campeón de la Conferencia Este en la final frente a New York City FC, en un duelo que concluyó con una aplastante victoria por 5 a 1, el Inter Miami se prepara para cerrar la temporada con el título más importante de la MLS.

Las Garzas enfrentarán a Vancouver Whitecaps el próximo sábado con la misión de sumar un nuevo trofeo y en los entrenamientos diseñados por Javier Mascherano, Lionel Messi volvió a exponer la magia que lo caracteriza. “Hace que lo imposible parezca fácil”, describió en sus redes sociales la cuenta de X @Intermiamicfhub, al replicar el video publicado por la franquicia de Florida, en el que el legendario rosarino interpreta un no look para abastecer a un compañero en un trabajo en espacios reducidos.

Naturalmente, el poderío ofensivo del elenco rosa, liderado por el capitán de La Scaloneta, ha marcado un hito en la actual temporada de la liga de los Estados Unidos, posicionando al conjunto de Mascherano como el principal candidato para conquistar la MLS Cup. Tras superar con autoridad a todos sus rivales en la carrera hacia los playoffs, el equipo solo tiene pendiente el enfrentamiento decisivo ante el conjunto canadiense.

El rendimiento goleador del Inter Miami en la instancia decisiva lo ha situado como el segundo participante con más goles en la historia de los playoffs de la MLS. Hasta el momento, Las Garzas suman 17 gritos, apenas uno menos que el registro alcanzado por LA Galaxy en la edición anterior. La campaña incluyó victorias contundentes para llegar al duelo decisivo: 3-1 frente a Nashville SC, derrota por 2-1 ante el mismo rival y goleada por 4-0 en el tercer cruce. Además concretaron un triunfo por 4-0 contra Cincinnati en las semifinales de la conferencia y el abultado 5-1 ante New York City en la final.

A diferencia del conjunto californiano, el combinado de Florida aún tiene un partido por disputar. Y si logra marcar al menos dos goles frente a los canadienses, se convertirá en el equipo con mayor cantidad de conquistas en una postemporada, considerando las tres décadas de existencia de la liga.

De todos modos, el dominio ofensivo del Inter Miami no se limita a los playoffs. El club ha establecido un nuevo récord al celebrar 98 goles en una temporada completa, sumando la fase regular y la instancia del mata mata, una cifra sin precedentes en la MLS.

El desafío final, sin embargo, será ante un rival que se ha distinguido por su solidez defensiva. Vancouver Whitecaps fue el equipo que menos goles recibió en la Conferencia Oeste, con 38 tantos adversos, y el segundo con mejor registro defensivo en toda la liga, solo superado por Philadelphia Union, que recibió 35 y se consagró como monarca del Supporter’s Shield.

En los dos encuentros más recientes de la franquicia de Canadá, el conjunto liderado estratégicamente por el danés Jesper Sørensen apenas recibió 3 goles, lo que anticipa un duelo de fuerzas entre la mejor ofensiva y una de las defensas más sólidas del campeonato.

La definición de la Major League Soccer tendrá lugar el sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium desde las 16 de Argentina. Y Lionel Messi está listo para dar un nuevo golpe en su notable trayectoria.

