El inesperado dardo del Papu Gómez a España por los futbolistas que eligen jugar para la selección argentina

El Papu enumeró a los españoles que se escaparon hacia Argentina: Messi, Garnacho y Nico Paz

El ascenso de Nico Paz en el fútbol italiano reavivó el debate sobre los jóvenes talentos nacidos en España que eligen representar a la selección argentina. En una reciente entrevista con Radio Marca, Alejandro Gómez, campeón del mundo en Qatar 2022, se refirió a la tendencia de los llamados “europibes” que, pese a haber nacido y crecido en territorio español, optan por vestir la camiseta albiceleste.

“Es el tercero que se les escapa. Ya se les escaparon varios a ustedes. Si empezamos desde Messi hasta Garnacho y, bueno, Nico Paz”, afirmó el Papu al medio español, subrayando la pérdida de figuras que podrían haber reforzado a la selección española en el último tiempo.

La trayectoria de Nico Paz fue motivo de atención en la Serie A, donde su desempeño con el Como lo consolidó como una de las revelaciones del campeonato. Su nombre aparece con frecuencia en las convocatorias de Lionel Scaloni para la selección mayor argentina. Nacido en Tenerife, Paz pasó la mayor parte de su vida en España, pero su vínculo con Argentina es innegable: su padre, Pablo Paz, también fue futbolista y participó en el Mundial de Francia 1998 con la Albiceleste.

Nico Paz, candidato a la convocatoria mundialista de la selección argentina en 2026

Gómez no escatimó elogios hacia el joven mediocampista. “Nico la está rompiendo, se veía ya la calidad que tenía y creo que lo está haciendo muy bien y ya tuvo su merecida convocatoria en la Selección Mayor y creo que lo veremos seguramente en los mejores clubes del mundo y muchos años jugando en la Selección”, expresó el jugador del Padova italiano, que acaba de retornar a las canchas tras un largo período de suspensión de dos años por doping (disputó media hora en la derrota ante Venezia).

El impacto de Paz se evidenció recientemente con un gol decisivo en la histórica victoria del Como ante la Juventus, un episodio que ha reforzado su proyección internacional. El ex volante de la selección argentina también analizó el entorno en el que se desarrolla Paz. Según Gómez, el hecho de que el futbolista milite en el Como le permite desenvolverse sin “demasiada presión”, lo que favorece su crecimiento. “Eso desestresa la mente de los futbolistas y produce que jueguen libres de cabeza y que se diviertan”, sostuvo.

En cuanto al futuro de Paz, Gómez anticipó que el salto a un club de mayor envergadura es solo cuestión de tiempo. “Yo creo que en cualquier momento ya va a poder dar el salto de calidad a un club más importante seguramente o volviendo al Real Madrid, pero va a estar más preparado ahora que cuando estaba en el Madrid, que era más joven y con menos espacio”, concluyó el campeón mundial.

El Real Madrid, aunque transfirió los derechos federativos de Paz, mantiene el 50 % de los derechos económicos del jugador y dispone de dos opciones de recompra: 9 millones de euros en julio de 2026 y 10 millones en 2027. A priori, el mediocampista creativo tendría un lugar en la lista de 26 convocados de Lionel Scaloni para el Mundial del año próximo.