Deportes

Nació en Italia, tiene sangre argentina, es piloto de Red Bull y quiere correr con licencia albiceleste

Mattia Colnaghi debutará en Fórmula 3 y tiene familia en la Patagonia. Iniciará los trámites para representar a nuestro país. Cuál es la gestión que debe hacer

Guardar
Mattia Colnaghi el día de
Mattia Colnaghi el día de su consagración como campeón de la Eurocup-3

En 2026 podría darse un hecho histórico para el automovilismo argentino. A las presencias confirmadas de Franco Colapinto en la Fórmula 1 y Nicolás Varrone en Fórmula 2, se sumará la de Mattia Colnaghi en la Fórmula 3, quien hasta ahora corrió con bandera italiana, donde nació, pero iniciará los trámites para poder competir con licencia albiceleste.

El joven de 17 años vino al mundo el 26/06/2008 en una localidad de gran influencia en el automovilismo como Monza, donde se ubica el histórico autódromo inaugurado en 1922 y que hoy sigue siendo sede del Gran Premio de Italia. Pero tiene raíces argentinas. En una entrevista con Infobae, Mattia contó: “Mi madre (Martina Bisio) es argentina, de la Patagonia. He estado en Argentina varias veces. Cuando visité Argentina para ver a mis familiares, estuve en Chubut, ya que la mitad de mi familia está allí. Pero normalmente me quedo en Buenos Aires”.

Esas visitas suelen repetirse cada fin de año. Además del afecto familiar, el chico disfruta de las delicias de nuestro país “como las empanadas, los alfajores y un buen asado, me gusta mucho también el arroz con leche. De los que mencioné, el asado es mi favorito”.

Este año, Colnaghi se consagró campeón en la Eurocup 3 y fue reclutado por Red Bull. El año próximo debutará en la Fórmula 3 y competirá con el equipo MP Motorsport, el mismo con el que corrió Colapinto en esa divisional y en la Fórmula 2.

Mattia Colnaghi cruza primero la
Mattia Colnaghi cruza primero la meta en Jerez y se consagra campeón anticipado de la Eurocup 3

Su llegada al ambiente de Red Bull causó impacto y contó cómo se dio esa posibilidad: “Tuve el privilegio de unirme al equipo Red Bull Junior en 2026, conduciendo también el coche de MP Motorsport en la Fórmula 3. Me contactaron después de un inicio de temporada bastante bueno hasta ahora. Mostraron un interés y me alegró formar parte de un equipo tan importante, así que llegamos a un acuerdo”.

El joven lleva en su buzo antiflama y en sus autos las dos banderas, la italiana y la argentina. Pero ahora estaría decidido a representar solo a nuestro país. Así lo adelantó el periodista Francisco Aure en su cuenta de X: “Mattia Colnaghi, piloto de MP Motorsport en F3 en 2026, empieza formalmente los trámites para correr con licencia argentina y lucir la bandera albiceleste la próxima temporada. En la última semana de diciembre llegaría al país”.

¿Qué trámites deberá hacer Colnaghi? Como tiene la doble nacionalidad está habilitado para tramitar la licencia internacional en el Automóvil Club Argentino (ACA), que es la entidad rectora en nuestro país y que depende directamente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Cada vez que un piloto argentino quiere correr en el exterior debe realizar esa gestión.

En tanto que Infobae pudo saber que el joven venía analizando esta posibilidad desde hace meses, pero que quiso esperar hasta que termine la temporada para poder analizarlo con su familia.

De pequeño, en una de
De pequeño, en una de sus visitas a Argentina

De prosperar la gestión de Colnaghi, se vivirá un hecho histórico luego de 46 años. Fue en 1980 la última vez que hubo tres argentinos en Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, considerando presencias totales en la temporada y las promocionales a nivel continental. En esa temporada Carlos Alberto Reutemann (Williams) terminó tercero en el campeonato de F1, Miguel Ángel Guerra (Minardi) fue noveno en la F2, y Oscar Rubén Larrauri (Martini) resultó undécimo en la F3.

Sobre su máximo sueño afirma que es “convertirme en campeón mundial de Fórmula 1”. El camino hacia ese anhelo recién comienza, pero el sumarse a una estructura de la Máxima es un paso importante.

Y tiene como faro a Colapinto: “Creo que Franco es una gran persona y piloto en general, una gran inspiración para mí y para muchos otros pilotos jóvenes que están ascendiendo. Correr en F3 con el mismo equipo (MP Motorsport) que él en 2023 y ascender con ellos es un privilegio para mí, y el hecho de que hiciera un trabajo tan bueno entrando en la F1 y ascendiendo de esa manera es una gran motivación para mí”.

Luego de iniciar su campaña en plena pandemia de COVID-19 en 2020, cuando se subió por primera vez a un karting, Mattia Colnaghi sintió que representaba a dos países. Hasta ahora lo hizo con Italia, pero todo apunta que a partir de 2026 lo hará con Argentina.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMattia ColnaghiFórmula 2Fórmula 3Fórmula 1MP MotorportRed Bull Juniordeportes-argentina

Últimas Noticias

Un jugador de la Selección que fue tentado por Boca y River es el candidato a protagonizar la novela del mercado

Se trata de una de las figuras del Palmeiras que está enfrentado con el DT, Abel Ferreira. Los detalles

Un jugador de la Selección

La inusual falla arbitral que pasó inadvertida en el triunfo de Boca ante Argentinos

Ocurrió en el segundo tiempo, con el Xeneize ya en ventaja. Los dirigidos por Claudio Úbeda avanzaron a las semifinales del Torneo Clausura

La inusual falla arbitral que

Tras la clasificación de Gimnasia y a la espera de Racing-Tigre, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

El Lobo se impuso por 2-0 ante Barracas Central y jugará el clásico platense ante Estudiantes en la siguiente instancia. Los detalles

Tras la clasificación de Gimnasia

Una gresca en el área y un remate al arco vacío: el insólito gol convalidado por un árbitro que dio la vuelta al mundo

El Gaziantep FK descontó ante Eyüpspor en Turquía, luego de una secuencia que debía ser anulada

Una gresca en el área

El singular récord que alcanzará Alpine pese a terminar último este año en la Fórmula 1

El equipo francés no tiene chances de salir del fondo de la tabla de Constructores, pero se quedará con una particular marca

El singular récord que alcanzará
DEPORTES
La inusual falla arbitral que

La inusual falla arbitral que pasó inadvertida en el triunfo de Boca ante Argentinos

Tras la clasificación de Gimnasia y a la espera de Racing-Tigre, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

Una gresca en el área y un remate al arco vacío: el insólito gol convalidado por un árbitro que dio la vuelta al mundo

El singular récord que alcanzará Alpine pese a terminar último este año en la Fórmula 1

Tras su salida de River Plate, Enzo Pérez se acerca a un gigante de Sudamérica y que acaba de coronarse campeón

TELESHOW
Maxi López contra Mauro Icardi:

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

El video de Rocío Marengo tras su internación en la etapa final de su embarazo: “Bebito, te esperamos con mucho amor”

El divertido viral al que reaccionó Bizarrap: “Tenés una mamá joven y no te pone Plim Plim”

Luis Brandoni se recupera en su casa antes de comenzar con la temporada de verano en Mar del Plata

El filoso comentario de Andy Chango a Wanda Nara: “A Maxi López le fue bien lejos tuyo”

INFOBAE AMÉRICA

Actas pendientes y revisión especial:

Actas pendientes y revisión especial: cómo enfrentará Honduras el cierre de su elección presidencial más reñida en años

¿Una fosa circular en Stonehenge? Identifican huellas humanas en la legendaria construcción británica

Estas son las razones por las que los jóvenes eligen moverse en moto

Arena milenaria y un tesoro geológico excepcional: así es Papakōlea, la impactante playa verde de Hawái

Cinco claves para entender las reñidas elecciones de Honduras: del empate técnico al silencio de la izquierda