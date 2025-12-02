Nació en Italia, tiene sangre argentina, es piloto de Red Bull y quiere correr con licencia albiceleste

Mattia Colnaghi el día de su consagración como campeón de la Eurocup-3

En 2026 podría darse un hecho histórico para el automovilismo argentino. A las presencias confirmadas de Franco Colapinto en la Fórmula 1 y Nicolás Varrone en Fórmula 2, se sumará la de Mattia Colnaghi en la Fórmula 3, quien hasta ahora corrió con bandera italiana, donde nació, pero iniciará los trámites para poder competir con licencia albiceleste.

El joven de 17 años vino al mundo el 26/06/2008 en una localidad de gran influencia en el automovilismo como Monza, donde se ubica el histórico autódromo inaugurado en 1922 y que hoy sigue siendo sede del Gran Premio de Italia. Pero tiene raíces argentinas. En una entrevista con Infobae, Mattia contó: “Mi madre (Martina Bisio) es argentina, de la Patagonia. He estado en Argentina varias veces. Cuando visité Argentina para ver a mis familiares, estuve en Chubut, ya que la mitad de mi familia está allí. Pero normalmente me quedo en Buenos Aires”.

Esas visitas suelen repetirse cada fin de año. Además del afecto familiar, el chico disfruta de las delicias de nuestro país “como las empanadas, los alfajores y un buen asado, me gusta mucho también el arroz con leche. De los que mencioné, el asado es mi favorito”.

Este año, Colnaghi se consagró campeón en la Eurocup 3 y fue reclutado por Red Bull. El año próximo debutará en la Fórmula 3 y competirá con el equipo MP Motorsport, el mismo con el que corrió Colapinto en esa divisional y en la Fórmula 2.

Mattia Colnaghi cruza primero la meta en Jerez y se consagra campeón anticipado de la Eurocup 3

Su llegada al ambiente de Red Bull causó impacto y contó cómo se dio esa posibilidad: “Tuve el privilegio de unirme al equipo Red Bull Junior en 2026, conduciendo también el coche de MP Motorsport en la Fórmula 3. Me contactaron después de un inicio de temporada bastante bueno hasta ahora. Mostraron un interés y me alegró formar parte de un equipo tan importante, así que llegamos a un acuerdo”.

El joven lleva en su buzo antiflama y en sus autos las dos banderas, la italiana y la argentina. Pero ahora estaría decidido a representar solo a nuestro país. Así lo adelantó el periodista Francisco Aure en su cuenta de X: “Mattia Colnaghi, piloto de MP Motorsport en F3 en 2026, empieza formalmente los trámites para correr con licencia argentina y lucir la bandera albiceleste la próxima temporada. En la última semana de diciembre llegaría al país”.

¿Qué trámites deberá hacer Colnaghi? Como tiene la doble nacionalidad está habilitado para tramitar la licencia internacional en el Automóvil Club Argentino (ACA), que es la entidad rectora en nuestro país y que depende directamente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Cada vez que un piloto argentino quiere correr en el exterior debe realizar esa gestión.

En tanto que Infobae pudo saber que el joven venía analizando esta posibilidad desde hace meses, pero que quiso esperar hasta que termine la temporada para poder analizarlo con su familia.

De pequeño, en una de sus visitas a Argentina

De prosperar la gestión de Colnaghi, se vivirá un hecho histórico luego de 46 años. Fue en 1980 la última vez que hubo tres argentinos en Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, considerando presencias totales en la temporada y las promocionales a nivel continental. En esa temporada Carlos Alberto Reutemann (Williams) terminó tercero en el campeonato de F1, Miguel Ángel Guerra (Minardi) fue noveno en la F2, y Oscar Rubén Larrauri (Martini) resultó undécimo en la F3.

Sobre su máximo sueño afirma que es “convertirme en campeón mundial de Fórmula 1”. El camino hacia ese anhelo recién comienza, pero el sumarse a una estructura de la Máxima es un paso importante.

Y tiene como faro a Colapinto: “Creo que Franco es una gran persona y piloto en general, una gran inspiración para mí y para muchos otros pilotos jóvenes que están ascendiendo. Correr en F3 con el mismo equipo (MP Motorsport) que él en 2023 y ascender con ellos es un privilegio para mí, y el hecho de que hiciera un trabajo tan bueno entrando en la F1 y ascendiendo de esa manera es una gran motivación para mí”.

Luego de iniciar su campaña en plena pandemia de COVID-19 en 2020, cuando se subió por primera vez a un karting, Mattia Colnaghi sintió que representaba a dos países. Hasta ahora lo hizo con Italia, pero todo apunta que a partir de 2026 lo hará con Argentina.