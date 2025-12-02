Deportes

El exabrupto del hijo de Gustavo Costas contra Boca tras la clasificación ante Tigre y la provocación de Racing en las redes

Gonzalo Costas fue captado sumándose a los cánticos de la hinchada de la Academia, entonando una canción ofensiva dirigida a los Xeneizes. El clásico del domingo ya se juega

Gonzalo Costas (abajo a la izquierda), el hijo del entrenador Gustavo Costas, tuvo un exabrupto contra Boca Juniors tras la clasificación de Racing ante Tigre (Fotobaires)

La inminente semifinal entre Boca Juniors y Racing Club en la Bombonera ya se vive con una tensión creciente, alimentada no solo por la rivalidad histórica, sino también por los gestos y declaraciones que han surgido tras la reciente clasificación del conjunto de Avellaneda. En el centro de la polémica se encuentra Gonzalo Costas, hijo y ayudante de campo de Gustavo Costas, quien protagonizó un episodio que encendió aún más la previa del clásico.

Luego de que Racing asegurara su pase a las semifinales del Torneo Clausura 2025 tras vencer a Tigre en la tanda de penales, la euforia se apoderó del estadio Presidente Perón. En ese contexto, Gonzalo Costas fue captado sumándose a los cánticos de la hinchada, entonando una canción ofensiva dirigida a Boca Juniors. Las cámaras registraron el momento en que, acompañado por los aficionados, Costas coreó: “Todos los de Boca son unos put..., put... Que para Racing nunca quieren venir. Nosotros vamos a ir a la Bombonera, sucia. Y otro bostero put... se va a morir”. El video del episodio se viralizó rápidamente.

La actitud de Costas no pasó inadvertida y fue interpretada como una provocación directa al próximo rival. El cuerpo técnico de Racing, integrado por Gustavo Costas y sus hijos Gonzalo y Federico, suele manifestar abiertamente su pasión por el club, y que en esta ocasión el fervor se tradujo en un exabrupto que calentó la previa del enfrentamiento con Boca. El propio Gonzalo se retiró del estadio cantando junto a la hinchada, en un gesto que reflejó el clima de alta expectativa que rodea al clásico.

El partido, que se disputará el domingo a las 19:00 en la Bombonera, representa mucho más que un simple cruce de semifinales. Ambos equipos buscan el pase a la final y la posibilidad de conquistar el título del Clausura, pero para Racing el desafío tiene un incentivo adicional: la clasificación directa a la próxima Copa Libertadores, un objetivo que no pudo alcanzar por la vía de la tabla anual.

La victoria de Racing ante Tigre, lograda por 4-2 en los penales, dejó al equipo de Gustavo Costas con tres bajas significativas de cara al duelo con Boca. Santiago Sosa y Gastón Martirena fueron expulsados, mientras que Santiago Solari terminó el partido con una molestia muscular y está en duda para el clásico. En consecuencia, el cuerpo técnico deberá reconfigurar la alineación: Facundo Mura aparece como principal candidato para ocupar el lateral derecho, aunque su contrato no será renovado y dejará el club a fin de año. En el mediocampo, las opciones incluyen a Bruno Zuculini, Alan Forneris o incluso Franco Pardo, quien ingresó en los minutos finales ante Tigre. Si Solari no se recupera, Tomás Conechny o Adrián Balboa podrían sumarse al ataque junto a Adrián Martínez y Duván Vergara.

El provocador tuit de Racing en la previa ante Boca

Por su parte, las redes sociales de Racing se sumaron y calentaron la previa del duelo ante Boca. En la cuenta oficial en X (Twitter), se publicó una imagen de Facundo Cambeses, figura en la definición por penales, acompañada por la frase: “Sigan viendo”. Esta expresión apunta directamente al Xeneize, ya que la hinchada ha utilizado una bandera con ese mismo lema desde el regreso de Leandro Paredes.

En medio de la controversia, Gustavo Costas también se refirió al próximo compromiso y a la postura que adoptará su equipo. “Vamos a salir a jugar como siempre y vamos a dejar todo. Que el hincha se quede tranquilo, ya sabe que estos chicos dejan todo y siempre que fuimos ahí también”, aseguró el entrenador. Costas subrayó que Racing mantendrá su esquema habitual y la intensidad característica, a pesar de las ausencias: “No es que cambiamos el esquema. Vamos a ir con esa intensidad, esas ganas y esa pasión de querer llevar a Racing allá arriba, pero vamos. Es el sueño de todos poder ganar este campeonato”.

El técnico también expresó su descontento con el arbitraje tras las expulsiones sufridas ante Tigre: “Perdemos dos jugadores importantes. No entendí la de Martirena y tampoco comparto la primera amarilla de Santi Sosa”. Para concluir, envió un mensaje a la afición: “Siempre digo lo mismo: cuando estamos unidos, todo es más fácil”.

