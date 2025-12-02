14 frases de Darío Benedetto: qué lo “hartó” del fútbol y el origen de la frase “noches alegres, mañanas tristes” en Boca

A los 35 años, Darío Benedetto transita la última parte de su carrera futbolística. El delantero tuvo sus mejores actuaciones con la camiseta de Boca Juniors y estuvo a un paso de tocar la gloria en la Copa Libertadores 2018, pero en la actualidad atraviesa un periodo negativo con pasos sin goles en Querétaro de México, Olimpia de Paraguay y Newell’s. De hecho, su último gol fue el 5 de febrero de 2024 con la camiseta del Xeneize ante Tigre. Analizó seriamente la posibilidad de colgar los botines, pero la terapia lo hizo recapacitar. “Quiero retirarme bien”, se sinceró en una profunda entrevista con ESPN.

El atacante con pasado en Arsenal, Defensa y Justicia, Gimnasia de Jujuy, Xolos de Tijuana y América rescindió su contrato con la Lepra tras el alejamiento del Ogro Fabbiani a fines de octubre y se mantiene con el pase en su poder: “No me hartó el fútbol, me hartaron ciertas mañas que agarró el fútbol hoy en día. Quilombos en los clubes, negocios... Pero siempre me va a gustar el fútbol. Eso me hizo ser quien soy. Nunca me va a dejar de gustar. Quiero seguir jugando. Casi me retiro, pero lo traté con terapia, que la hago hace seis años, y quiero estirarla más, quiero retirarme bien. Les aconsejo a todos los jugadores hacer terapia”.

Benedetto aseguró estar “tranquilo, disfrutando de las vacaciones, jugando al pádel” y se mantiene ligado de alguna manera al fútbol, incluso este martes jugará un partido a beneficio de un club de barrio.

El Pipa sufrió una pérdida que marcó su carrera a corta edad, como significó la muerte de su madre a los 12 años. “La perdí cuando me veía jugar un partido de fútbol. En la mitad del entretiempo, pasó todo. Yo estaba jugando. Se definía el campeonato. Ella jugaba al fútbol, no fumaba, ni tomaba, nada y le dio un paro cardiorrespiratorio a los 40 años. Mi vieja siempre fue un pilar, me levantó en mis malos momentos, la tenía allá arriba. Es algo que la vida te pone en el camino y tenés que convivir con eso”, declaró en un relato a corazón abierto.

A continuación, destacó que ella seguía los comienzos de una carrera que lo llevó a jugar en diferentes países: “Me llevaba con mi viejo a todos lados. Por eso, me pegó fuerte. Fue bastante complicado. Mi hermana tenía 8 y mi hermano 14 y mi hermana más grande ya convivía con su pareja. Eso me hizo más fuerte y te vas acostumbrando a otras cosas”.

*Los llamados de Riquelme y Benedetto para volver a Boca

Más adelante, brindó detalles de su segunda paso por Boca Juniors, que incluyó dos llamados con el actual presidente en un lapso de un semestre: “No viví en ningún lado lo que sentí en Boca. Por eso, cuando me fui a Elche, lo llamo a Román, que me había llamado seis meses antes, y le digo que tenía dos ofertas del fútbol de España: Betis y Elche. Y le dije que quería experimentar qué se siente jugar en el fútbol español, porque nunca había tenido la posibilidad. Después, lo llamo a Román y le digo: ‘Estoy extrañando Boca’. Y me abrió las puertas y me dijo: ‘Boca es tu casa’”. Luego de su primer ciclo entre 2016 y 2019, concretó su vuelta a principios de 2022. Se fue a mitad de 2024 con 71 goles en 172 partidos.

Darío Benedetto habló de su ciclo más reciente en Newell’s y reveló que las negociaciones para llegar a Rosario comenzaron con un mensaje del -ahora, ex entrenador- Cristian Fabbiani en redes sociales: “Me mandó un mensaje en Instagram... Me dijo: ‘Necesito un 9, ¿estás?’. Te juro por Dios. No me puso ni hola. Después, le contesté, empezamos a hablar, yo pensaba que no me dejarían salir de Olimpia".

Su conflictiva salida de Newell’s: “Uf, qué no pasó. Cuando se fue el Ogro (Fabbiani), me cayó mal. Me sorprendió que un interino (Lucas Bernardi) no te va a tener en cuenta y tome decisiones por encima del presidente. Ahí te das cuenta cómo está el club. No me gustó para nada, lo hablé con Lucas. Le dije que me sorprendía que un interino me diga que no me va a tener en cuenta cuando asumía por tres fechas, era un momento de mierda que pasábamos y quería ponerle el pecho. Había un grupo espectacular. Le dije que no le iba a hacer problemas, estaba para sumar. Ahí Lucas me dice: ‘La opción es que entrenes con Reserva’. Me pareció una falta de respeto, se lo dije. Le dije que si no quería que entrene con él, yo me quedo haciéndome masajes y tomando mates en la utilería, mientras hablaba con quien tenía que arreglar mi contrato”.

*Los detalles de la salida de Benedetto en la Lepra

Su fanatismo por Boca Juniors: “Mi ídolo en Boca era Martín (Palermo). En la época dorada de Boca, eran todos. Agarré la época de Bianchi, tenía 8/9 años cuando jugó contra Real Madrid. Yo soñaba con ser profesional, jugar a la pelota. Después, tenía el sueño de jugar en Boca y en la Selección. Llegar a Arsenal fue un logro increíble. Después, todo lo que pasó me superó. No me imaginaba toda la carrera que hice”.

La desconocida charla con el Tano Angelici y el ofrecimiento del Pipa que no fue aceptado para seguir en Boca: “Cuando está el tema del pase mío, yo me quería ir, quería aprovechar la oportunidad. No me quería ir de Boca. De hecho, me mandó a llamar el Tano (Angelici, presidente en ese momento), voy a la casa de él, hablé y le dije: ‘Bueno, vamos a hacer una cosa. De lo que me están ofreciendo... Yo me retiro en Boca’. Él me dijo que era imposible y le dije: ‘Te dejo todo en tus manos’. Era imposible que me igualen la oferta, era consciente de eso. No me interesaba la plata del todo, le dije un monto menor, y me dijo que era algo que no podía. Tenía 29 años y quería aprovechar la oportunidad".

El origen de la frase “Noches alegres, mañanas tristes” que le habría dicho a Diego Martínez en sus últimos días en Boca: “Yo estaba en una... Tuvimos una charla con Diego ni bien llegó. Los dos estábamos de acuerdo en algo: que nos llevábamos más por lo que sos como persona. Fue un enojo y no recuerdo haber dicho eso. Me regalaron una taza con esa frase. Estaba jugando al truco... ¿Sabés quién nos decía esa frase? (Javier) Valdecantos (preparador físico de Guillermo Barros Schelotto). Cuando uno estaba medio caído, te decía: ‘Noches alegres, mañanas tristes, dale, dale, movete’. Ahí quedó. Igual fue verdad, porque sí había festejado el cumpleaños, fue alegre, después a la mañana estaba muerto”.

Su racha goleadora negativa y la crítica al sistema de juego de Diego Martínez: “Para salir de la racha, primero, tengo que tener oportunidades de gol. Si no tenés, estás al horno. En el último tiempo en Boca, no tenía oportunidades de gol. La tenía en los penales. El primero de los últimos que erré fue con Corinthians... El equipo en general no creaba situaciones, pero tenés que tener la cabeza tranquila y meterle”.

*El dolor de Benedetto por la muerte de su madre

Los elogios a Miguel Merentiel y Edinson Cavani: “Miguel es un animal, es de esos tipos que no te da una pelota por perdida. Es insoportable. ¿Cavani? Un profesional de locos, envidiable. La manera de entrenarse, de ver el profesionalismo que tiene".

Sus elogios a Claudio Úbeda, actual DT de Boca Juniors: “Muy bien, lo levantó, hizo un cambio. Creo que se lo dimos cuando nos ganaron 5-0 con Newell’s, ja. Ahí empezó a levantar Boca. Le hizo bien. Vi el clásico. Cuando estaba yo, a Boca le reclamaban que había que tirarse de cabeza, pero no se nos daba el juego. Hace rato que Boca no jugaba un clásico como el último con River. Se lo llevó por delante en todos los sectores de la cancha. Se empezaron a entender los jugadores y empezaron a jugar mejor”.

Su deseo de continuar en el fútbol: “Quiero seguir jugando, no sé hasta cuando. Tengo 35, me siento bien. Un año más seguro y, después, si me siento bien... No me muevo de Argentina. No me iría al Interior, quiero estar más cerca de mis hijos. ¿A qué club podría ir? Voy a inclinarme más por el lado de que no tengan quilombos. Los últimos tres años me la pasé renegando. Olimpia, Newell’s... Lo único que rescato es el grupo de cada club en el que estuve. Tengo una edad en la que quiero disfrutar de jugar a la pelota. La última vez que disfruté fue en Querétaro. Los amo a los mexicanos, el club era tranquilo, me mimaban".