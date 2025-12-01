“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

Ocurrió en el empate entre el Arsenal y el Chelsea por la Premier League

Dicen que los clásicos son campeonatos dentro de un certamen. “Se juegan con el cuchillo entre los dientes”, diría el Cholo Simeone. Y así se vivió en Inglaterra, en uno de los duelos más atractivos de la Premier League, en el que el Arsenal y el Chelsea se repartieron los puntos en el Reino Unido.

La tensión se apoderó de Stamford Bridge durante el derbi, que no solo ofreció fútbol de alto nivel, sino que también dejó escenas de fuerte rivalidad y momentos de máxima intensidad. El partido, que finalizó con un empate 1 a 1, resultó determinante para la lucha en la parte alta de la Premier League, ya que los Gunners lograron mantener el liderazgo con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, mientras que los Blues quedaron a seis unidades de la cima.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado desde el primer tiempo por la expulsión de Moisés Caicedo, lo que obligó al equipo dirigido por Enzo Maresca a jugar en inferioridad numérica. A pesar de esta desventaja, el Chelsea consiguió adelantarse en el marcador, aunque la reacción del Arsenal no se hizo esperar y Mikel Merino igualó el resultado para ponerle cifras definitivas a un duelo que no dejó conforme a nadie. La intensidad del juego se mantuvo constante, generando un ambiente cargado de emociones tanto dentro como fuera del campo.

Uno de los episodios más comentados se produjo en los minutos finales, cuando Enzo Fernández reclamó una falta dentro del área que el árbitro Anthony Taylor decidió no sancionar. Esta postura provocó un intercambio verbal entre el volante argentino y el arquero español David Raya. Lejos de amedrentarse, el ex Defensa y Justicia respondió con firmeza y ambos jugadores se encararon en una escena que reflejó la tensión acumulada durante todo el compromiso.

Cuando parecía que la discusión había terminado y el mediocampista con pasado en River Plate se alejaba, el ídolo popular que se consagró campeón del mundo en Qatar regresó para desafiar nuevamente a su rival. En ese momento, le dirigió unas palabras señalando la zona de los vestuarios y disparó: “Dale, te espero afuera", dejando claro que la disputa no se limitaba al terreno de juego.

A pesar de la verborragia del cruce, el incidente no pasó a mayores y, tras el pitazo final, la situación se calmó. El empate dejó al Arsenal como líder de la Premier League y al Chelsea aún en la pelea, aunque con una diferencia de seis puntos respecto a la cima.

Por otro lado, el Manchester United remontó un gran partido frente al Crystal Palace para superar a los londinenses en la tabla por un punto. Los de Ruben Amorim revirtieron la historia luego de una desventaja por el penal que Jean-Philippe Mateta intercambió por gol.

Joshua Zirkzee, con su primer grito en el año, y Mason Mount dieron el triunfo a los Diablos Rojos en el segundo tiempo. Además, el Liverpool sofocó su crisis de resultados adversos para alcanzar los 21 puntos con una necesitada victoria por 2 a 0 contra el West Ham, que se quedó con uno menos en los últimos minutos por una locura transitoria de Lucas Paqueta.

Posiciones