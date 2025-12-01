Deportes

“Te espero afuera”: el áspero cruce de Enzo Fernández con el arquero del Arsenal en el clásico de la Premier League

El volante del Chelsea se cruzó con el español David Raya, en el derbi que concluyó igualado 1 a 1 en Stamford Bridge

Guardar
Ocurrió en el empate entre el Arsenal y el Chelsea por la Premier League

Dicen que los clásicos son campeonatos dentro de un certamen. “Se juegan con el cuchillo entre los dientes”, diría el Cholo Simeone. Y así se vivió en Inglaterra, en uno de los duelos más atractivos de la Premier League, en el que el Arsenal y el Chelsea se repartieron los puntos en el Reino Unido.

La tensión se apoderó de Stamford Bridge durante el derbi, que no solo ofreció fútbol de alto nivel, sino que también dejó escenas de fuerte rivalidad y momentos de máxima intensidad. El partido, que finalizó con un empate 1 a 1, resultó determinante para la lucha en la parte alta de la Premier League, ya que los Gunners lograron mantener el liderazgo con cinco puntos de ventaja sobre el Manchester City, mientras que los Blues quedaron a seis unidades de la cima.

El desarrollo del encuentro estuvo marcado desde el primer tiempo por la expulsión de Moisés Caicedo, lo que obligó al equipo dirigido por Enzo Maresca a jugar en inferioridad numérica. A pesar de esta desventaja, el Chelsea consiguió adelantarse en el marcador, aunque la reacción del Arsenal no se hizo esperar y Mikel Merino igualó el resultado para ponerle cifras definitivas a un duelo que no dejó conforme a nadie. La intensidad del juego se mantuvo constante, generando un ambiente cargado de emociones tanto dentro como fuera del campo.

Uno de los episodios más comentados se produjo en los minutos finales, cuando Enzo Fernández reclamó una falta dentro del área que el árbitro Anthony Taylor decidió no sancionar. Esta postura provocó un intercambio verbal entre el volante argentino y el arquero español David Raya. Lejos de amedrentarse, el ex Defensa y Justicia respondió con firmeza y ambos jugadores se encararon en una escena que reflejó la tensión acumulada durante todo el compromiso.

Cuando parecía que la discusión había terminado y el mediocampista con pasado en River Plate se alejaba, el ídolo popular que se consagró campeón del mundo en Qatar regresó para desafiar nuevamente a su rival. En ese momento, le dirigió unas palabras señalando la zona de los vestuarios y disparó: “Dale, te espero afuera", dejando claro que la disputa no se limitaba al terreno de juego.

A pesar de la verborragia del cruce, el incidente no pasó a mayores y, tras el pitazo final, la situación se calmó. El empate dejó al Arsenal como líder de la Premier League y al Chelsea aún en la pelea, aunque con una diferencia de seis puntos respecto a la cima.

Por otro lado, el Manchester United remontó un gran partido frente al Crystal Palace para superar a los londinenses en la tabla por un punto. Los de Ruben Amorim revirtieron la historia luego de una desventaja por el penal que Jean-Philippe Mateta intercambió por gol.

Joshua Zirkzee, con su primer grito en el año, y Mason Mount dieron el triunfo a los Diablos Rojos en el segundo tiempo. Además, el Liverpool sofocó su crisis de resultados adversos para alcanzar los 21 puntos con una necesitada victoria por 2 a 0 contra el West Ham, que se quedó con uno menos en los últimos minutos por una locura transitoria de Lucas Paqueta.

Posiciones

Temas Relacionados

deportes-internacionalPremier LeagueEnzo FernándezChelseaArsenalFútbol EuropeoSelección Argentinadeportes-argentina

Últimas Noticias

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Helmut Marko, asesor de RB, acusó al piloto de Mercedes de favorecer al británico y Toto Wolff, director de la escudería alemana, le respondió

Los filosos dardos entre Red

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

El Bolso quebró una sequía de dos años sin títulos tras vencer a su clásico rival con un tanto de Christian Ebere

Con un golazo en el

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

Venció a David Gómez y llegó a la cima, con 4,5 puntos, junto a Diego Flores, quien empató con Tristán. Hoy, a las 15, la séptima rueda

Faustino Oro recuperó la sonrisa:

10 frases de Úbeda tras el triunfo ante Argentinos: la “nafta” que tiene Boca para pelear por el título y el efecto Paredes

El entrenador xeneize destacó la sexta victoria al hilo que le permitió al equipo avanzar a las semifinales del Torneo Clausura

10 frases de Úbeda tras

Tras la victoria de Boca Juniors sobre Argentinos, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

El Xeneize se impuso por 1-0 ante el Bicho y espera por el ganador del duelo entre Racing y Tigre. Los detalles

Tras la victoria de Boca
DEPORTES
Los filosos dardos entre Red

Los filosos dardos entre Red Bull y Mercedes por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en el GP de Qatar

Con un golazo en el minuto 114, Nacional le gano 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de Uruguay

Faustino Oro recuperó la sonrisa: ganó y otra vez es puntero del campeonato argentino

10 frases de Úbeda tras el triunfo ante Argentinos: la “nafta” que tiene Boca para pelear por el título y el efecto Paredes

Tras la victoria de Boca Juniors sobre Argentinos, así quedó el cuadro de semifinales del Torneo Clausura

TELESHOW
Valu Cervantes y Enzo Fernández,

Valu Cervantes y Enzo Fernández, a puro amor: postales juntos, compras navideñas y tiernas fotos de sus hijos

Charly García fue a grabar al estudio del Corcho Rodríguez

Wanda Nara presentó la “casa de sus sueños” y los últimos detalles en su construcción: “Mi proyecto”

El álbum de fotos de Rosalía en Buenos Aires: del atardecer en el Obelisco a la visita a La Bombonera con Trueno y Momo

El encuentro estelar de Lali Espósito con Rosalía, Úrsula Corberó y Emilia Mernes: todas las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Observadores internacionales fueron expulsados de

Observadores internacionales fueron expulsados de un centro de votación en Honduras por colectivos afines al partido oficialista

Steve Witkoff viajará a Moscú para volver a reunirse con Putin tras las conversaciones con Ucrania en Florida

Estados Unidos destruyó más de 15 depósitos de armas de ISIS en el sur de Siria

Nasry “Tito” Asfura llamó a la prudencia y pidió esperar el resultado oficial antes de proclamar un ganador en Honduras

El nuevo partido británico a la izquierda del laborismo apuesta por una dirección colegiada sin parlamentarios