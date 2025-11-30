Murió Carlos Espósito, el árbitro argentino que dirigió en México 1986 y fue amenazado por el Cartel de Medellín

Carlos Espósito en un clásico entre Independiente y Boca Juniors en 1981 disputado en Avellaneda. Flanqueado por Miguel Brindisi y Hugo Villaverde (@aaaprensa)

La noticia del fallecimiento de Carlos Espósito a los 84 años, figura emblemática del arbitraje argentino, generó conmoción en el ambiente del fútbol nacional. La Asociación Argentina de Árbitros (AAA) confirmó el deceso del recordado referí a través de un comunicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

En el mensaje, la AAA expresó: “Lamentamos informar el fallecimiento de Carlos ‘Coco’ Espósito. Árbitro mundialista (México 1986), con una vasta y reconocida trayectoria nacional e internacional, fue sin dudas un referente de nuestro arbitraje, además de un gran amigo y compañero”. El texto también destacó su papel en la fundación del Campo Deportivo de la Asociación y subrayó: “Su legado permanecerá imborrable en nuestra memoria y seguirá inspirando a las futuras generaciones. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”.

La carrera de Espósito se caracterizó por su proyección tanto en el ámbito local como internacional. Su consagración llegó en el Mundial de México 86, donde fue designado para dirigir dos encuentros: el triunfo de México por 2-1 frente a Bélgica en la fase de grupos y la victoria de Francia 2-0 sobre Italia en octavos de final. Estos partidos consolidaron su prestigio y lo ubicaron entre los árbitros más respetados de su generación.

En el plano sudamericano, Espósito también dejó su huella en la Copa América 1979, donde arbitró tres partidos. El más relevante fue la semifinal de vuelta entre Brasil y Paraguay, disputada en el estadio Maracaná, que finalizó dos a dos y permitió la clasificación de Paraguay a la final, tras haber ganado el partido de ida. A la postre, el conjunto guaraní se consagraría campeón de ese certamen, que en aquella época no tenía sede fija.

Carlos Espósito tenía 84 años (@aaaprensa)

La trayectoria internacional de Espósito incluyó participaciones en eliminatorias mundialistas y en torneos juveniles de la FIFA. En 1983, fue parte del equipo arbitral del Mundial Sub 20 en México, y dos años más tarde, en 1985, integró la nómina de jueces del Mundial Sub 17 en China. Además, su experiencia en la Copa Libertadores fue extensa, con cerca de veinte partidos dirigidos en el principal torneo de clubes del continente.

Uno de los episodios más recordados de su carrera ocurrió el 16 de mayo de 1989, cuando Espósito dirigió la semifinal de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional de Medellín y Danubio de Uruguay, en el estadio Atanasio Girardot. Aquel encuentro estuvo marcado por el clima de violencia que imperaba en Colombia, especialmente en Medellín, bajo el dominio del narcotraficante Pablo Escobar. Espósito relató años después a Radio La Red que, junto a los jueces de línea Abel Gnecco y Juan Bava, fue objeto de amenazas desde su llegada al aeropuerto. Según su testimonio, los árbitros colombianos que los recibieron ya los habían “entregado”, y tras una larga espera, se dirigieron al hotel, donde permanecieron recluidos por seguridad.

El propio Espósito narró que, tras rechazar una invitación a cenar, solicitó agua potable a la camarera del hotel. Poco después, cuatro hombres irrumpieron en su habitación, uno de ellos armado con una ametralladora, mientras a Gnecco le apuntaron con una pistola nueve milímetros. Entre los intrusos se encontraba el conocido sicario “Popeye”, quien, vestido de traje y corbata, abrió un maletín y ofreció 250.000 dólares para asegurar la victoria del equipo local. Espósito recordó: “Llévenselo, tranquilos, van a salir de Colombia sin problemas... Antes de eso nos habían roto todos los teléfonos... Les respondimos que habíamos ido a trabajar como corresponde”.

La presión no cesó tras ese primer intento de soborno. Espósito relató que, al insistir en su negativa, consultó con sus colegas sobre la posibilidad de abandonar el hotel y dirigirse al aeropuerto, pero Gnecco, con experiencia previa en Colombia, le advirtió que no debían moverse. Espósito describió que, al asomarse por la ventana, observó a cinco hombres vigilando el lugar.

Carlos Espósito reveló la amenaza que sufrió en Colombia antes de la semifinal entre Atlético Nacional de Medellín y Danubio de Uruguay

El partido concluyó con una goleada de 6-0 a favor de Atlético Nacional. Espósito recordó: “En alguno de los goles, lo miré a Bava y nos hicimos la cruz. Al final hubo como 15 muertos por la gente que salía a los balcones y tiraba los tiros al aire. Nos terminamos yendo al aeropuerto. Y estaban los uruguayos, que se tomaban el mismo vuelo. Vino el presidente de Danubio, un tipazo, y me preguntó si la habíamos pasado mal. Sabían todo. A ellos les había pasado lo mismo”.