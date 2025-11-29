Tenía a su rival al borde del KO, pero le pegó una salvaje patada ilegal en la cabeza y perdió por descalificación

La impactante patada ilegal en la cabeza en una pelea de MMA

La pelea de artes marciales mixtas entre Iván Pérez Ruvalcaba y Juan Álvarez terminó con un impactante desenlace. En el marco del evento número 32 del Budo Sento Championship, organización mexicana de peleas de MMA, uno de los peleadores tiró a su rival al piso tras conectar un potente golpe y, cuando ya lo tenía al borde del KO, le pegó una patada en la cabeza. Esta acción, que es ilegal y fue duramente criticada, derivó en la descalificación del peleador conocido como Papa Orko.

El combate, que se realizó en el Arena Mobil de la ciudad de Monterrey, se dio por finalizado en el segundo 0:41 del primer round. Iván Pérez, de 41 años y con un récord personal de 13-10, conectó una serie de golpes claves para acorralar a su rival. Después de impactar una excelente derecha, Juan Álvarez cayó al suelo automáticamente. Sin embargo, cuando este tenía las dos rodillas y ambas manos tocando la lona, Papa Orko reaccionó indebidamente y le pegó una brutal patada en la cabeza.

El árbitro dentro del octágono frenó la pelea inmediatamente y pidió la atención de los médicos mientras Álvarez seguía tirado en la lona. “Espera, espera, esa patada fue ilegal. ¿Qué pasó? Oh por dios. Esa patada en la cabeza no es legal, ya estaba en el piso”, explicó uno de los comentaristas de la transmisión oficial. Iván Pérez fue descalificado inmediatamente y se le dio por ganada la pelea a Juan Álvarez, que mantiene un invicto de dos presentaciones durante su carrera.

El momento de la impactante patada en la cabeza

Según dicta el reglamento unificado de Artes Marciales Mixtas, está completamente prohibido “dar rodillazos y/o patadas en la cabeza a un oponente en el suelo”. En julio de 2024, durante una modificación en el reglamento establecida por el Comité de Artes Marciales Mixtas de la Asociación de Comisiones de Boxeo y Deportes de Combate (ABC) se definió que “un peleador será considerado en el suelo y no podrá recibir legalmente rodillazos ni patadas en la cabeza cuando cualquier parte de su cuerpo que no sean sus manos o pies esté en contacto con la lona (suelo)”.

Este ajuste buscó proporcionar mayor protección a los peleadores en posición desventajosa y evitar posibles controversias durante la toma de decisiones por parte de los árbitros. Cabe destacar que está permitido dar una patada en la cabeza cuando el oponente está de pie, no obstante, el reglamento indica que “golpear en la nuca no está permitido en ninguna circunstancia”.

El propio Iván Pérez Ruvalcaba, el día después de la pelea, publicó en su Instagram oficial una serie de posteos para disculparse por lo sucedido. “Solo fue una confusión en la regla a último momento. Seguimos trabajando, esto no para”, comentó en una historia.

La publicación estaba acompañada con el video de un hombre explicando el reglamento del torneo: “Ya no existe la regla de los tres puntos. Se le conoce ahora como ‘hombre en el piso’. Para que sea considerado hombre en el piso tiene que haber, además de los pies y las manos, algo que esté tocando”. Además, en otro posteo, subió un mensaje de optimismo de cara al futuro: “En este deporte las emociones van al máximo y a veces las decisiones en el momento pueden cambiar todo. Respetamos la decisión de los jueces. Seguimos entrenando, seguimos creciendo. Seguimos fuertes, trabajo duro”.

La promotora mexicana Budo Sento Championship (BSC), también conocida como Budo SC, es una organización que se fundó en 2020. Además de contar peleas de artes marciales mixtas (MMA), también cuenta con torneos de otras disciplinas como kickboxing, submission grappling y muay thai.