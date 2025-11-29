Murió un hincha de Palmeiras tras caerse de un bus durante una excursión turística en la previa de la final de Copa Libertadores

Un hincha de Palmeiras murió en la previa a la final de la Copa Libertadores

La previa de la final de la Copa Libertadores quedó empañada por una tragedia que sucedió en las calles de Lima, donde se desarrollará el partido entre Palmeiras y Flamengo este sábado: un fanático del Verdão murió tras golpear su cabeza contra un puente mientras viajaba en el piso superior de un bus turístico por las calles de la ciudad peruana.

Según informó el medio brasileño Globo, Caue Brunelli Dezotti viajaba con otros hinchas de Palmeiras por el Circuito de Playas cuando el vehículo pasó por el puente. El simpatizante de 38 años golpeó su cabeza y recibió los primeros auxilios en el lugar. Si bien fue trasladado en ambulancia a la Clínica Maison de Santé, falleció por las heridas sufridas.

“Los aficionados informan que el autobús no avanzaba despacio por la zona baja”, detallaron los enviados de la cadena brasileña, Camila Alves, Eduardo Rodrigues y Marcella Azevedo, en el informe sobre el trágico suceso.

El general PNP Felipe Monroy brindó detalles del fallecimiento del hincha del Palmeiras

El jefe de la Región Policial de Lima, Enrique Felipe Monrroy, se expresó sobre lo sucedido en: “Hoy, aproximadamente a las 4 de la tarde, cerca de la playa entre Miraflores y Barranco, había un ‘mirabus’ (especie de escenario móvil), con dos niveles, y en el nivel superior estaban los hinchas del Palmeiras , entre ellos este señor, ya fallecido. Según informes, los aficionados estaban saltando desde el segundo nivel, no vieron que iban a cruzar un puente y se estrellaron contra él”.

Más tarde, en diálogo con Latina Noticias, Monrroy añadió: “Un hincha del Palmeiras, ya ahora identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, estaba en el segundo nivel de este Mirabus, en la parte alta que tiene sus barandas de seguridad y expuesta al aire libre. Según lo que refieren, ha estado eufórico, hinchando con los colores del Palmeiras. Ha estado saltando en el segundo nivel del bus y no se ha percatado de que iba a cruzar por un puente peatonal a la altura de la playa Los Yuyos. Ha impactado contra la estructura del puente y obviamente ha sufrido lesiones graves. Fue auxiliado rápidamente por sus compañeros con una ambulancia de la Policía Nacional del Perú. Fue evacuado hacia la clínica Maison de Santé, donde, lamentablemente, confirmaron su deceso”.

“Lamentamos este hecho. Ha sido como producto de este accidente, como le digo, fortuito, no como consecuencia de repente de altercaos o hechos de violencia entre barras de los dos equipos”, concluyó.

“La Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la Conmebol Libertadores, programada para este sábado (29). Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza”, difundió el Palmeiras en un comunicado.

En lo que respecta a lo deportivo, el partido está pactado para las 18 (hora de Argentina) y pondrá cara a cara a Palmeiras, mejor equipo de la fase de grupos (avanzó con puntaje ideal) y Flamengo, líder del Brasileirao (aventaja por cinco punto al Verdao a falta de dos compromisos). Como condimento extra, el equipo que levante el trofeo se convertirá en el equipo brasileño que más Copas Libertadores ostente en sus vitrinas, ya que ambos, junto a Gremio, Santos y Sao Paulo, son los que más tienen de ese país, con 3.

Los dirigidos por Abel Ferreira, tras quedarse con el Grupo G (compartió zona con Cerro Porteño de Paraguay, Bolívar de Bolivia y Sporting Cristal de Perú), eliminó en octavos a Universitario de Perú, en cuartos a River Plate y en semifinales a Liga de Quito de Ecuador. Flamengo, en cambio, fue segundo por diferencia de gol del Grupo C (estuvo junto a Liga de Quito, Central Córdoba y Deportivo Táchira). Luego superó a Inter de Porto Alegre, a Estudiantes de La Plata por penales y Racing.

EL COMUNICADO DEL PALMEIRAS:

