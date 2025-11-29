Deportes

Murió un hincha de Palmeiras tras caerse de un bus durante una excursión turística en la previa de la final de Copa Libertadores

Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, se encontraba en Lima para presenciar el duelo contra Flamengo de este sábado

Guardar
Un hincha de Palmeiras murió
Un hincha de Palmeiras murió en la previa a la final de la Copa Libertadores

La previa de la final de la Copa Libertadores quedó empañada por una tragedia que sucedió en las calles de Lima, donde se desarrollará el partido entre Palmeiras y Flamengo este sábado: un fanático del Verdão murió tras golpear su cabeza contra un puente mientras viajaba en el piso superior de un bus turístico por las calles de la ciudad peruana.

Según informó el medio brasileño Globo, Caue Brunelli Dezotti viajaba con otros hinchas de Palmeiras por el Circuito de Playas cuando el vehículo pasó por el puente. El simpatizante de 38 años golpeó su cabeza y recibió los primeros auxilios en el lugar. Si bien fue trasladado en ambulancia a la Clínica Maison de Santé, falleció por las heridas sufridas.

“Los aficionados informan que el autobús no avanzaba despacio por la zona baja”, detallaron los enviados de la cadena brasileña, Camila Alves, Eduardo Rodrigues y Marcella Azevedo, en el informe sobre el trágico suceso.

El general PNP Felipe Monroy brindó detalles del fallecimiento del hincha del Palmeiras

El jefe de la Región Policial de Lima, Enrique Felipe Monrroy, se expresó sobre lo sucedido en: “Hoy, aproximadamente a las 4 de la tarde, cerca de la playa entre Miraflores y Barranco, había un ‘mirabus’ (especie de escenario móvil), con dos niveles, y en el nivel superior estaban los hinchas del Palmeiras , entre ellos este señor, ya fallecido. Según informes, los aficionados estaban saltando desde el segundo nivel, no vieron que iban a cruzar un puente y se estrellaron contra él”.

Más tarde, en diálogo con Latina Noticias, Monrroy añadió: “Un hincha del Palmeiras, ya ahora identificado como Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, estaba en el segundo nivel de este Mirabus, en la parte alta que tiene sus barandas de seguridad y expuesta al aire libre. Según lo que refieren, ha estado eufórico, hinchando con los colores del Palmeiras. Ha estado saltando en el segundo nivel del bus y no se ha percatado de que iba a cruzar por un puente peatonal a la altura de la playa Los Yuyos. Ha impactado contra la estructura del puente y obviamente ha sufrido lesiones graves. Fue auxiliado rápidamente por sus compañeros con una ambulancia de la Policía Nacional del Perú. Fue evacuado hacia la clínica Maison de Santé, donde, lamentablemente, confirmaron su deceso”.

“Lamentamos este hecho. Ha sido como producto de este accidente, como le digo, fortuito, no como consecuencia de repente de altercaos o hechos de violencia entre barras de los dos equipos”, concluyó.

“La Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la Conmebol Libertadores, programada para este sábado (29). Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza”, difundió el Palmeiras en un comunicado.

En lo que respecta a lo deportivo, el partido está pactado para las 18 (hora de Argentina) y pondrá cara a cara a Palmeiras, mejor equipo de la fase de grupos (avanzó con puntaje ideal) y Flamengo, líder del Brasileirao (aventaja por cinco punto al Verdao a falta de dos compromisos). Como condimento extra, el equipo que levante el trofeo se convertirá en el equipo brasileño que más Copas Libertadores ostente en sus vitrinas, ya que ambos, junto a Gremio, Santos y Sao Paulo, son los que más tienen de ese país, con 3.

Los dirigidos por Abel Ferreira, tras quedarse con el Grupo G (compartió zona con Cerro Porteño de Paraguay, Bolívar de Bolivia y Sporting Cristal de Perú), eliminó en octavos a Universitario de Perú, en cuartos a River Plate y en semifinales a Liga de Quito de Ecuador. Flamengo, en cambio, fue segundo por diferencia de gol del Grupo C (estuvo junto a Liga de Quito, Central Córdoba y Deportivo Táchira). Luego superó a Inter de Porto Alegre, a Estudiantes de La Plata por penales y Racing.

EL COMUNICADO DEL PALMEIRAS:

La Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente el fallecimiento del aficionado Caue Brunelli Dezotti, de 38 años, quien se encontraba en Lima, Perú, para presenciar la final de la Conmebol Libertadores, programada para este sábado (29). Según las autoridades locales, el aficionado del Palmeiras sufrió un accidente mientras viajaba en un autobús turístico. Expresamos nuestra solidaridad con la familia y amigos de Caue en este momento de dolor y tristeza.

Temas Relacionados

PalmeirasFlamengoCopa LibertadoresCaue Brunelli Dezotti

Últimas Noticias

Franco Colapinto está 20° en la Sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

El piloto argentino sale a la pista en el circuito de Lusail a bordo de su A525

Franco Colapinto está 20° en

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El Verdao y el Fla lucharán por quedarse con el torneo más importante de la región. Desde las 18, por Telefe, Fox Sports, ESPN y Disney+

Palmeiras y Flamengo jugarán la

El contundente análisis del DT de Palmeiras sobre el presente de River Plate: “No puedo mentir”

El entrenador portugués Abel Ferreira ponderó el trabajo del Muñeco en el Millonario

El contundente análisis del DT

El Inter Miami de Lionel Messi buscará llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Los de Javier Mascherano intentarán cosechar una victoria que les permita clasificar por primera vez a la definición del torneo. Desde las 20, por Apple TV

El Inter Miami de Lionel

Neymar desoyó a los médicos, jugó lesionado y fue clave para sacar a Santos del descenso: gol y asistencia ante Sport Recife

El astro brasileño tuvo una destacada actuación en la victoria de su equipo por 3 a 0 y sueña con la permanencia

Neymar desoyó a los médicos,
DEPORTES
Franco Colapinto está 19° en

Franco Colapinto está 19° en la Sprint del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1

Palmeiras y Flamengo jugarán la final de la Copa Libertadores en Perú: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

El contundente análisis del DT de Palmeiras sobre el presente de River Plate: “No puedo mentir”

El Inter Miami de Lionel Messi buscará llegar a la final de la MLS ante New York City: hora, TV y formaciones

Neymar desoyó a los médicos, jugó lesionado y fue clave para sacar a Santos del descenso: gol y asistencia ante Sport Recife

TELESHOW
La dulce complicidad de Rocío

La dulce complicidad de Rocío Marengo y Eduardo Fort durante la internación por el embarazo: “Muy ilusionados”

El año de amor de la China Suárez y Mauro Icardi entre marcas de lujo, la guerra eterna con Wanda y mucha pasión

Juli Puente en Mis Virales: “No tengo filtro, pero aprendí a cuidarme por amor”

Alejandro Lerner, entre el reconocimiento a su carrera y su extenso camino recorrido: “Viví un tsunami de amor”

Rosalía confesó que usa los stickers de Lionel Messi en Whatsapp y contó cuál es su favorito

INFOBAE AMÉRICA

Turquía reportó que un buque

Turquía reportó que un buque petrolero sufrió un nuevo ataque con un dron marítimo en el Mar Negro

Las devastadoras inundaciones en Asia dejaron casi 600 muertos en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka

Trágico incendio en Hong Kong: 144 personas que estaban desaparecidas fueron localizadas ilesas y todavía hay 150 sin contactar

Cómo afectan las fallas técnicas de Airbus al avión que traslada al papa León XIV en su gira por Turquía y Líbano

“Misión Spaceward 2025″: Brasil se prepara para su primer lanzamiento orbital comercial