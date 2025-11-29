Arde la pelea por el título de la Fórmula 1 tras la victoria de Oscar Piastri en la Sprint del Gran Premio de Qatar: así quedó la tabla

Quedan, como máximo, 50 puntos en juego. La pelea por el título de la Fórmula 1 está al rojo vivo con un Oscar Piastri que logró recortar dos puntos de distancia con su compañero de equipo Lando Norris y ahora figura en la segunda posición, a 22 unidades del premio mayor.

El australiano ganó la Sprint del Gran Premio de Qatar y sumó 8 puntos por la victoria, pero el británico quedó tercero por lo que acumuló 6 unidades. En ese contexto, el que más perdió fue Max Verstappen: figuró cuarto, se llevó 5 unidades y vio cómo se agrandó la brecha con los hombres de McLaren.

Antes de la carrera principal del Gran Premio de Qatar que se llevará a cabo el domingo y otorgará 25 puntos para el vencedor, Norris lidera el campeonato de pilotos con 396 puntos, por delante de Piastri (374) y Verstappen (371).

La Sprint reparte puntos para los ocho primeros lugares, con 8 unidades para el líder y así sucesivamente hasta darle 1 punto al octavo. Las dos carreras que quedan por delante, en Qatar y Abu Dhabi, serán principales: otorgarán 25 unidades al primero, 18 al segundo, 15 al tercero, 12 al cuarto, 10 al quinto, 8 al sexto, 6 al séptimo, 4 al octavo, 2 al noveno y 1 al décimo.

En ese contexto, el neerlandés de Red Bull precisará de una muy mala actuación de Norris en alguna de las dos para poder recortar los 25 puntos que lo separan de la cima.

Hay que tener presente que en los últimos días se le consultó a Piastri si iba a ayudar a Norris a ganar el título, teniendo en cuenta el amenazante crecimiento de Verstappen. “Hemos tenido una breve conversación al respecto y la respuesta es no. Sigo empatado a puntos con Max y tengo buenas posibilidades de ganar si las cosas me salen bien, así que así es como lo jugaremos", aclaró el australiano, que horas más tarde conquistó la Sprint y se metió de lleno en la puja por la corona.

Mientras tanto, McLaren –ya campeón del Campeonato de Constructores– sigue agrandando su cosecha en la temporada. Tras la descalificación de sus dos pilotos en el Gran Premio de Las Vegas, el team recuperó la normalidad en la Sprint: figura en la cima con 770 puntos.

Sin embargo, la pelea real está detrás de ellos, teniendo en cuenta que la posición de cada equipo al final del certamen de Constructores le dará mayor o menor ingreso en millones de dólares en la temporada 2026. En ese contexto, la gran victoria fue para Aston Martin, que de la mano de Fernando Alonso (fue séptimo en la Sprint), logró saltar al séptimo puesto y relegar a Haas al octavo lugar.

Con la hegemonía de Verstappen y Lewis Hamilton en la última era, la Fórmula 1 podría tener un campeón distinto justo en el último año con esta reglamentación sobre los coches. Desde 2017 hasta 2024, la corona se la repartieron el neerlandés y el británico. Pero incluso sólo Nico Rosberg (2016) logró detener la hegemonía que ostentan Vettel, Verstappen y Hamilton desde el 2010.

El ya retirado piloto alemán fue campeón con Red Bull entre 2010 y 2013, Hamilton alzó seis títulos desde el 2014 hasta 2020, justo cuando se inició la era gloriosa de Verstappen (de 2021 a 2024 fue campeón de manera consecutiva).

Mundial de Pilotos 2025

Lando Norris (McLaren) – 396 Oscar Piastri (McLaren) – 374 Max Verstappen (Red Bull) – 371 George Russell (Mercedes) – 301 Charles Leclerc (Ferrari) – 226 Lewis Hamilton (Ferrari) – 152 Kimi Antonelli (Mercedes) – 140 Alex Albon (Williams) – 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 51 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 49 Carlos Sainz (Williams) – 49 Fernando Alonso (Aston Martin) – 42 Oliver Bearman (Haas) – 41 Liam Lawson (Racing Bulls) – 36 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Esteban Ocon (Haas) – 32 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 32 Pierre Gasly (Alpine) – 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 19 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan* (Alpine) – 0

*Fue reemplazado después de seis carreras

Campeonato de Constructores 2025

McLaren* – 770 Mercedes – 441 Red Bull Racing – 400 Ferrari – 378 Williams – 122 Racing Bulls – 90 Aston Martin – 74 Haas – 73 Sauber – 68 Alpine – 22

*Se consagró campeón en el GP de Singapur