La foto con los integrantes de la Comisión Directiva de Estudiantes de La Plata que acompañó al comunicado brindado por el club platense

La Comisión Directiva de Estudiantes de La Plata expresó su respaldo total a Juan Sebastián Verón, Santiago Nuñez y al plantel profesional tras la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina de la AFA por el pasillo contra Rosario Central.

El club informó, mediante un posteo en sus redes sociales, que está analizando en detalle la medida recibida para definir los pasos a seguir en defensa de sus intereses y los de sus integrantes.

“En función de los hechos de público conocimiento, la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y comunidad que se encuentra analizando en detalle la sanción recibida, a fin de impulsar las medidas que correspondan en defensa de los intereses de la institución y sus integrantes. En este marco, la Comisión Directiva manifiesta su respaldo absoluto a su presidente Juan Sebastián Verón, a Santiago Nuñez y a todo el plantel profesional”, fue el comunicado de la entidad platense.

El comunicado de Estudiantes tras la sanción a Verón y a los jugadores por el pasillo a Rosario Central

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió suspender por seis meses a Juan Sebastián Verón en su rol de presidente de Estudiantes de La Plata, además de aplicar dos fechas de sanción a los futbolistas involucrados en el gesto de protesta durante el pasillo de homenaje a Rosario Central. La medida no será de cumplimiento efectivo y podría haber una amnistía para los jugadores antes del inicio del próximo torneo, aunque esta posibilidad no alcanzaría a Verón.

El fallo, emitido tras el expediente iniciado por el comportamiento del plantel de Estudiantes el 23 de noviembre, establece que las suspensiones a los jugadores se cumplirán en el Torneo Apertura 2026, permitiendo su participación en el partido de cuartos de final del Clausura ante Central Córdoba. Además, el capitán Santiago Núñez recibió la prohibición de ejercer esa función durante tres meses y el club fue multado con 4.000 v.e. por conducta ofensiva y violación de los principios de juego limpio.

El club platense deberá presentar su recurso ante el Tribunal de Apelaciones de la AFA, presidido por Héctor Latorraga. Si la sanción no es revocada, Verón podría recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

La sanción surge luego de que los futbolistas de Estudiantes dieran la espalda a los jugadores de Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito, en señal de protesta por la designación del equipo rosarino como campeón de Liga, decisión tomada por la Liga Profesional y la AFA tras sumar la mayor cantidad de puntos en el año. El gesto fue sugerido por Verón y ejecutado por el plantel dirigido por Eduardo Domínguez, generando repercusiones en el ámbito deportivo y político.

El presidente de la Nación, Javier Milei, expresó su apoyo a Estudiantes en redes sociales, mientras que figuras como Ángel Di María defendieron la legitimidad del título obtenido por Rosario Central: “Nosotros nos sentimos campeones, lo dije post Instituto. Habíamos entrado a la Libertadores, nos sentíamos campeones”. Desde Boca Juniors y River Plate desmintieron que los dirigentes hayan votado el reconocimiento del título, según declaraciones recogidas por Infobae.

El proceso disciplinario continúa respecto a otros miembros de la Comisión Directiva de Estudiantes de La Plata para determinar posibles responsabilidades adicionales.

LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA

1°) SANCIONAR al presidente del Club Juan Sebastián Verón con una suspensión de SEIS (6) meses para toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

2º) SANCIONAR con DOS (2) FECHAS DE SUSPENSIÓN a los jugadores del Club Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada, individualizados en las presentes actuaciones —entre ellos Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús, por infracción al art. 12 del Código Disciplinario.

3º) DISPONER que las suspensiones impuestas en el punto 2º se computarán en el PRÓXIMO torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga con su plantel profesional masculino, debiendo cumplirse sobre la base de partidos efectivamente disputados por el equipo, y de modo tal que la sanción resulte proporcionada y no afecte la integridad de la competición en curso.

4º) IMPONER al jugador Nº 6 NÚÑEZ SANTIAGO MISAEL, capitán del primer equipo del Club Estudiantes de La Plata, además de la sanción establecida en el punto anterior, la PROHIBICIÓN DE EJERCER LA FUNCIÓN DE CAPITÁN de cualquier equipo oficial del citado club por el término de TRES (3) MESES, como medida accesoria fundada en su especial condición de liderazgo y en las facultades disciplinarias de este Tribunal.

5º) SANCIONAR al CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA con multa de CUATRO MIL (4.000) v.e., por conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio, al haberse desnaturalizado el pasillo de homenaje al campeón mediante gestos colectivos de desprecio, en los términos del art. 12 del Código Disciplinario.

6º) DISPONER la continuación de las presentes actuaciones respecto de los restantes miembros de la Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata, a fin de determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran corresponderles en relación con los hechos investigados.