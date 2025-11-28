El boxeador argentino que peleará por sorpresa por el título mundial minimosca de la CMB

Junior Zarate peleará por el título mundial minimosca de la CMB

La sede de la próxima pelea por el título mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) será Bangkok, capital de Tailandia, donde se realiza además la 63° Convención del organismo. En este contexto, Junior el Enviado Zárate, quien reside en Florencio Varela pero nació en Formosa, asumirá el desafío más importante de su carrera. La oportunidad se abrió para el púgil argentino tras la imposibilidad del venezolano Carlos Cañizales de defender su cinturón ante la restricción aérea que le impidió salir de su país.

El enfrentamiento pautado para el próximo jueves 4 de diciembre tendrá como oponente al experimentado tailandés Thammanoon Niyomtrong, más conocido como Knockout CP Freshmart, figura emblemática por la costumbre local de adoptar el nombre del patrocinador como apelativo deportivo.

La noticia fue confirmada por Mauricio Sulaimán, presidente de la CMB en su cuenta de X (antes Twitter). “La Junta de Gobernadores del CMB ha revisado a fondo la situación que rodea a la división minimosca y con las complicaciones políticas actuales que impactan directamente la disponibilidad de nuestro campeón Carlos Cañizalez de salir del país o incluso organizar un evento de campeonato mundial, el CMB ha dictaminado lo siguiente: Carlos Cañizalez ha sido puesto como campeón en receso hasta el momento en que pueda retomar su carrera internacional”, comenzó el comunicado del empresario mexicano.

Mauricio Sulaiman el posteo de Mauricio Sulaimán

“Thammanoon Niyomtrong, quien estaba programado para pelear contra Cañizalez, ha sido aprobado para pelear contra el argentino Junior Zarate, clasificado número 3 del CMB, por el campeonato de peso minimosca del CMB. La pelea se llevará a cabo el jueves 4 de diciembre de 2025 durante la 63ª Convención Anual del CMB en Bangkok, Tailandia”, concluyó.

Niyomtrong ostentó el título mundial minimosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) durante ocho años, hasta que en 2024 fue derrotado por nocaut por el puertorriqueño Oscar Collazo en un combate que tuvo lugar en Riyadh, Arabia Saudita. La larga vigencia del tailandés como campeón y su reciente derrota internacional aportan mayor expectativa a este próximo duelo, donde Zárate intentará capitalizar la ausencia de Cañizales y consagrarse frente al público asiático al encontrarse con una chance absolutamente inesperada hasta hace apenas unos días.

En cifras, el argentino, que a los 36 años afrontará su desafío más importante, cuenta con un récord de 26 victorias, 5 derrotas y 9 éxitos por nocaut, mientras que el palmarés de su rival incluye 28 triunfos y una sola caída, con 11 definiciones antes del límite. La pelea no solo definirá al nuevo monarca minimosca del CMB, sino que representa para Zárate la posibilidad de dejar su huella ante un adversario de amplia experiencia en la élite del boxeo mundial.

Zárate peleará el 4 de diciembre

Cañizales no pudo viajar a defender su corona, debido a la crisis aérea que atraviesa Venezuela, situación que también sufrió la selección de básquet del país, lo que motivó la suspensión del partido de clasificación para el Mundial de básquet 2027. Esto ocurrió tras la recomendación de la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos, que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe, al considerarlo una zona potencialmente peligrosa. A raíz de este aviso, varias aerolíneas internacionales suspendieron sus vuelos mientras evaluaban las medidas a tomar.

El boxeador de Caracas, que tiene un récord de 28 victorias, 3 derrotas y un empate, explicó en su cuenta de Instagram los motivos que no le permitieron viajar: “Desde el lunes he estado batallando con las aerolíneas. El vuelo inicial fue cancelado, nos buscaron otra opción saliendo por Panamá, el día de hoy estuve en el aeropuerto 4 horas antes pero no me dejaban llevar mi equipaje esencial, solo de mano, por lo cual no pude abordar y la última que me ofrecieron era una travesía larguísima de 5 vuelos vía Colombia, que me haría llegar a Tailandia después de 3 noches viajando el 29 en la tarde”.

“Como campeón y profesional que respeta este deporte, sé que esas condiciones no son las óptimas. Un viaje tan forzoso y con tantas conexiones me impediría estar al 100% para dar el gran espectáculo que merecen ustedes y mi rival”, añadió.

“Tomo esta decisión, aunque es durísima, por responsabilidad. Quiero pedirle disculpas al presidente Mauricio Sulaimán, y al CMB por no pelear en el marco de su Convención. Saben que mi compromiso con el cinturón verde y oro es total. Espero conseguir una nueva fecha y llegar en la mejor forma a defender lo que es nuestro. Gracias por su apoyo incondicional, seguimos firmes”, finalizó.