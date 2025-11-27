Venezuela

El régimen de Venezuela revocó las concesiones de vuelo a seis aerolíneas: “Quédense ustedes con sus aviones”

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, confirmó la medida y declaró que la dictadura “decide quién vuela y quién no”

Guardar
Vista de una pantalla de
Vista de una pantalla de salidas y llegadas en el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Maiquetía, estado de La Guaira, Venezuela, 3 de junio de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El régimen de Nicolás Maduro revocó este miércoles las concesiones de vuelo de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol, luego de acusar a estas compañías de “sumarse a las acciones de terrorismo de Estado” supuestamente promovidas por Estados Unidos y de suspender sus operaciones “de manera unilateral” hacia y desde Venezuela, según una comunicación del Ministerio de Transporte y del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC).

La medida se anunció después del plazo de 48 horas que la dictadura había otorgado a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos para que retomaran sus itinerarios. Ese lapso concluyó este miércoles al mediodía (16:00 GMT) sin que las compañías reanudaran sus operaciones.

“Si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más”, afirmó el ministro de Interior de la dictadura, Diosdado Cabello, al explicar la decisión oficial.

Las compañías internacionales afectadas suspendieron sus servicios luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera el pasado viernes una advertencia dirigida a las aerolíneas comerciales.

En ese aviso, el organismo recomendó “extremar la precaución” al sobrevolar Venezuela y el sur del Caribe por lo que consideró “una situación potencialmente peligrosa en la región”. Tras este pronunciamiento, varias operadoras ajustaron o cancelaron sus rutas con destino o salida desde territorio venezolano.

“Si en 48 horas ustedes
“Si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más”, afirmó el ministro de Interior de la dictadura, Diosdado Cabello, al explicar la decisión oficial (EFE/ Ronald Peña R)

Cabello aseguró que el régimen de Maduro mantiene la potestad plena sobre el espacio aéreo nacional. “El Gobierno de mi país decide quién vuela y quién no. El Gobierno se reserva el derecho de admisión”, afirmó durante su programa semanal Con el mazo dando, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV). Según el ministro chavista, la decisión responde a una política de “defensa de la soberanía” frente a presiones externas.

En el mismo espacio televisivo, Cabello amplió los argumentos oficiales. “Quédense ustedes con sus aviones y nosotros nos quedamos con nuestra dignidad y listo, no hay problema”, expresó al referirse a las seis aerolíneas extranjeras. También reiteró que el régimen no aceptará que empresas internacionales ajusten sus operaciones por decisiones de gobiernos extranjeros o recomendaciones de organismos de otros países.

Hasta el momento, varias aerolíneas continúan operando en el país. Entre ellas figuran Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, junto con las locales Avior y Conviasa (esta última estatal). Ninguna de estas compañías informó modificaciones directas relacionadas con la advertencia de la FAA o con nuevas restricciones internas.

El panorama del transporte aéreo venezolano también incluye ajustes de las empresas nacionales que operan rutas internacionales mediante alianzas. Las venezolanas Laser y Estelar comunicaron el martes la suspensión de sus vuelos hacia Madrid hasta el 1 de diciembre, como respuesta a los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA). Ambas compañías utilizan a Plus Ultra e Iberojet como proveedores para sus operaciones hacia Europa.

El régimen de Nicolás Maduro
El régimen de Nicolás Maduro revocó este miércoles las concesiones de vuelo de Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines y Gol (REUTERS/Iván Alvarado)

El contexto regional permanece marcado por el despliegue naval y aéreo que Estados Unidos sostiene en el mar Caribe, cerca de aguas venezolanas. El chavismo insiste en que esa presencia militar constituye “una amenaza” orientada a facilitar un cambio de régimen para remover a Maduro del poder. Washington, por su parte, sostiene que las operaciones buscan combatir el narcotráfico procedente de Latinoamérica y descarta objetivos políticos en su plan de seguridad.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

VenezuelaRégimen de VenezuelaDiosdado CabelloNicolás MaduroAerolíneasVuelosVuelos a VenezuelaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Bombarderos B-52H de Estados Unidos simularon un ataque aéreo en el Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

La Fuerza Aérea de EEUU reveló que los aviones de largo alcance ejecutaron la misión el 24 de noviembre, mientras Washington despliega su mayor portaaviones en la zona

Bombarderos B-52H de Estados Unidos

Estados Unidos y Trinidad y Tobago reforzaron su cooperación para combatir las redes delictivas vinculadas al régimen de Maduro

El jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, y la primera ministra Kamla Persad-Bissessar analizaron el impacto del narcotráfico, el tráfico de armas y la influencia de grupos criminales relacionados con la dictadura de Caracas durante una reunión en Puerto España

Estados Unidos y Trinidad y

Suiza recomienda evitar cualquier viaje a Venezuela y advierte que la asistencia consular podría verse limitada

El Ministerio de Asuntos Exteriores advierte que la asistencia consular podría verse “fuertemente limitada” mientras las tensiones sociales y políticas son “muy elevadas”

Suiza recomienda evitar cualquier viaje

El dictador Nicolás Maduro arengó a los venezolanos desde un cuartel militar: “La patria tendrá nuestra vida, si es necesario”

En el Fuerte Tiuna, uno de los principales complejos castrenses del país, se mostró rodeado de sus más altos funcionarios y buscó comprometer a todos ante las tensiones con EEUU: “No hay excusas para nadie, civil, político, militar o policía”

El dictador Nicolás Maduro arengó

La presencia militar rusa en Venezuela y sus operaciones encubiertas por el régimen de Nicolás Maduro

Desde hace casi una década se ha hecho evidente que hay efectivos rusos en territorio venezolano. Están involucrados en actividades militares y de inteligencia

La presencia militar rusa en
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En directo: Ábalos y Koldo

En directo: Ábalos y Koldo acuden al Tribunal Supremo | Leopoldo Puente estudia la posible entrada en prisión del exministro y el exasesor

“Le clavé una puñalada”: la frase con la que la madre del joven asesinado por su novia en Lanús se enteró del crimen

Resultados de la Tinka de este miércoles 26 de noviembre: números ganadores del último sorteo

Resultados del Gana Diario de este 26 de noviembre de 2025: números ganadores del último sorteo

Luis Muiño, el psicoterapeuta que habla del amor en la era del narcisismo: vínculos rotos, sexo en declive y la trampa de la idealización

INFOBAE AMÉRICA
Mueren al menos tres personas

Mueren al menos tres personas en ataques ucranianos contra el sudoeste de Rusia

Australia bloquea el acceso a aplicaciones para crear desnudos falsos usadas por menores

Noboa viaja por segunda vez a EE.UU. tras el rechazo en referéndum a las bases extranjeras

Los talibán señala a Pakistán por matar a una mujer y nueve menores en el este de Afganistán

Araqchi afirma que Irán negociará la cuestión nuclear con EEUU cuando éstos "dejen de imponer"

ENTRETENIMIENTO

Miss Universo culpó a Miss

Miss Universo culpó a Miss Jamaica por su caída, según una concursante: “Fue aterrador”

La madre de Paris Hilton sorprende con un atrevido vestido de encaje a sus más de 60 años

La única condición que Emma Stone puso para raparse la cabeza en “Bugonia”

“Nunca más volveré a decir nunca”: el posible regreso de Hugh Jackman como Wolverine ilusiona a los fanáticos

Increíble, pero real: cuál es el “cameo secreto” de Tom Hanks en Forrest Gump que aún asombra a los fans