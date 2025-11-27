Las perlitas de la Europa y Conference League: dos compañeros lesionados en la misma jugada, un errado insólito y la agresión a un futbolista

La jornada de fútbol en el Viejo Continente estuvo cargada de 36 encuentros repartidos entre la fecha 5 de la UEFA Europa League y la 4 de la UEFA Conference League. Uno de los encuentros que acaparó los flashes estuvo en Inglaterra, con la victoria por 2-1 del Aston Villa sobre el BSC Young Boys de Suiza. El encuentro contó con la titularidad de Emiliano Dibu Martínez, quien no pasó grandes sobresaltos.

No obstante, en la noche en la que Donyell Malen brilló en el campo con un doblete, la violencia en las gradas eclipsó el espectáculo deportivo. Según informaron portales locales como Daily Mail, hubo una fuerte presencia policial desde antes del arranque del encuentro porque se anticipaba una tensa jornada con los 1200 aficionados visitantes que se acercaron al estadio. La reputación de los ultras del Young Boys como generadores de caos se consolidó a lo largo de los años y la UEFA obliga a las autoridades a realizar fuertes operativos para contenerlos, ya que cuentan con un extenso historial de disturbios.

Cuando el neerlandés abrió el marcador a los 27 minutos del primer tiempo, corrió con sus compañeros a festejar el tanto en el córner donde se encontraba la parcialidad del cuadro suizo. Desde la tribuna comenzaron a llover cientos de vasos de plástico, de los cuales uno, que estaba lleno, impactó en la cabeza de Donyell Malen. A pesar de que mostró signos de dolor y se le vio una lastimadura, el encuentro continuó con normalidad.

*El momento en el que un proyectil impactó sobre la cabeza de Malen

Sin embargo, se desató una gresca con el 2-0. Malen aumentó la ventaja y, desafiando a los fanáticos visitantes, volvió a celebrar su conversión en el córner cercano a ellos. Los hinchas del Young Boys reaccionaron de manera feroz e intentaron ingresar al terreno de juego, aunque el accionar de la policía los frenó. Tras varios minutos con el duelo detenido, el árbitro reanudó la acción.

Aston Villa dominó el desarrollo del encuentro a lo largo de todo el complemento, al punto de que el Dibu Martínez prácticamente no tuvo trabajo. No obstante, Young Boys recortó distancias en el tramo final del partido gracias al tanto de Joel Monteiro. La victoria les permitió a los Villanos escalar a la tercera ubicación con 12 unidades y asentarse en puestos de clasificación directa a los octavos de final.

*La insólita lesión entre dos compañeros

Otras de las perlas de la jornada en Europa tuvo a equipos españoles como protagonistas. En el duelo entre el Real Betis y Utrecht de Países Bajos, que terminó con victoria por 2-1 de los españoles, se vivió una inédita jugada entre Isco Alarcón y Sofyan Amrabat. Cuando el exmediapunta del Real Madrid intentó llevarse la pelota, el volante marroquí intentó pegarle al arco y ambos chocaron entre sí.

El primero en retirarse fue Isco a los nueve minutos, mientras que Amrabat se marchó del campo de juego a los 15. A pesar de las dificultades, Betis logró ponerse en ventaja con los goles del colombiano Cucho Hernández y del ex Barcelona Abde Ezzalzouli.

Sin embargo, Utrecht recortó distancias con un golazo de Miguel Rodríguez: divisó al arquero Álvaro Vallés adelantado y remató desde mitad de cancha para convertir un enorme tanto para el 2-1. Pese a esto, el equipo del Ingeniero Manuel Pellegrini, que tuvo a los argentinos Chimy Ávila y Valentín Gómez en el banco de suplentes, se quedó con un triunfo que le permitió escalar a la quinta posición de la Europa League.

Por su parte, por la Conference League, Rayo Vallecano perdió por 2-1 contra el Slovan Bratislava y dejó pasar la chance de meterse entre los primeros ocho de la tabla. No obstante, Florian Lejeune tuvo el empate en el último segundo del encuentro. Con el reloj marcando los 94 minutos de partido, el elenco español contó con una ofensiva a favor que terminó con un centro en el área del cuadro eslovaco.

El arquero Dominik Takáč tuvo una floja respuesta con los puños y la pelota quedó viva dentro del área chica. El balón le quedó a Lejeune, quien se encontraba solo a unos metros de la línea de cal. Sin embargo, el cabezazo del defensor francés se estrelló contra el palo y culminó con las esperanzas del Rayo.

*El inédito gol errado en el último minuto del Rayo Vallecano

TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA 5 DE LA UEFA EUROPA LEAGUE

Ludogorets 3-2 Celta de Vigo

Lille 4-0 Dinamo Zagreb

Feyenoord 1-3 Celtic

Fenerbahçe 1-1 Ferencvaros

Viktoria Plzen 0-0 Friburgo

Porto 3-0 Niza

Aston Villa 2-1 Young Boys

Roma 2-1 Midtjylland

PAOK 1-1 Brann

Betis 2-1 Utretch

Panathinaikos 2-1 Sturm Graz

Nottingham Forest 3-0 Malmo

Rangers 1-1 Braga

Maccabi Tel Aviv 0-6 Lyon

Genk 2-1 Basilea

Go Ahead Eagles 0-4 Stuttgart

Estrella Roja 1-0 FCSB

Bologna 4-1 Red Bull Salzbugo

TODOS LOS RESULTADOS DE LA FECHA 4 DE LA UEFA CONFERENCE LEAGUE

Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano

Universitatea Craiova 1-0 Mainz 05

Sigma Olomouc 2-1 Celje

Rakow Czestochowa 4-1 Rapid Vienna

Omonia 2-0 Dinamo Kiev

Lech Poznan 2-0 Lausanne-Sport

Zrinjski 2-1 Hacken

Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red Imps

AZ 2-0 Shelbourne

Estrasburgo 2-1 Crystal Palace

Shamrock 1-2 Shaktar Donetsk

Jagiellonia 1-0 KuPS

Rijeka 0-0 AEK Larnaca

Drita 1-0 Shkendija 79

Fiorentina 0-1 AEK Atenas

Breidablik 2-2 Samsunspor

Aberdeen 1-1 Noah