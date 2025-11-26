Deportes

La dramática confesión del “Popeye ruso”, quien podría perder los dos brazos: “Cometí una estupidez”

El luchador y fisicoculturista Kirill Tereshin atraviesa el peor momento de su vida debido al uso de aceite para incrementar el tamaño de sus bíceps

Guardar
Kirill Tereshin, el Popeye Ruso.
Kirill Tereshin, el Popeye Ruso. Es el hombre con los bíceps más grandes del mundo y podrían amputarle los dos brazos por una infección (@kirilltereshin96)

La vida de Kirill Tereshin, conocido internacionalmente como el Popeye ruso por el tamaño desproporcionado de sus bíceps, atraviesa su peor momento. El luchador de 29 años, que también se dedica al fisicoculturismo, enfrenta la posibilidad de perder ambos brazos debido a una infección severa, que tiene como consecuencia haberse inyectado synthol (un aceite para tonificar los músculos) y otras sustancias en sus extremidades superiores.

El caso de Tereshin saltó a la fama en 2017, cuando comenzó a compartir imágenes de sus bíceps, que adquirieron una circunferencia enorme y fuera de lo común tras la inyección de aceite y vaselina. Su aspecto le valió comparaciones inmediatas con el personaje Popeye el marino, y no precisamente por la ingesta de espinacas, el alimento que aumentaba la masa muscular del dibujo animado. Sin embargo, la búsqueda del joven ruso de una imagen impactante tuvo consecuencias devastadoras: él mismo relató que su bíceps “estalló literalmente”, dejando un orificio considerable y tejido necrosado en el interior.

Los médicos que atendieron a Popeye Tereshin le han advertido que la única alternativa para salvar su vida podría ser una doble amputación, ya que la infección que padece es grave y persistente. El tratamiento requiere la intervención de un equipo multidisciplinar compuesto por un cirujano vascular, un cirujano plástico y un cirujano reconstructivo. No obstante, las operaciones de injerto de piel necesarias para intentar preservar sus brazos no pueden realizarse hasta que la infección remita, lo que incrementa el riesgo de complicaciones fatales, publicó el portal Men’s Health.

El Popeye Ruso en el
El Popeye Ruso en el hospital con con su brazo izquierdo vendado (@kirilltereshin96)

El uso continuado de synthol provocó en el Popeye ruso una fibrosis tisular progresiva, seguida de necrosis, al rechazar su organismo la sustancia química. La intervención quirúrgica a la que se sometió en 2019 no logró revertir el daño, y la amenaza de amputación o incluso de muerte sigue latente. El propio Tereshin ha reconocido la gravedad de su situación y expresó su arrepentimiento: “Cometí una estupidez y aún la estoy pagando…”, según recogió el sitio que se dedica al fitness y bienestar.

La historia de Popeye Tereshin se hizo viral a través de sus publicaciones en las redes sociales y además, el ruso también ha intentado pelear en el octágono de las artes marciales mixtas. Aunque su incursión en septiembre de 2021 no fue satisfactoria y sufrió un estremecedor accidente en el combate.

Si bien en parte del video editado se ve cómo golpea a su oponente, al final del extracto muestra cómo se le reventó parte del lado interno del brazo izquierdo. El combate siguió por unos minutos, pero luego debió frenar y presumió el bíceps herido, que cedió en medio de la pelea. “Reventé mis músculos durante el combate. Éste es el final del encuentro”, contó Tereshin. Tras su afirmación la pelea fue suspendida de inmediato.

A los 20 años, Kirill solo se dedicaba al fisiculturismo y se inyectó en sus brazos un 85% de aceite, 7,5% de lidocaína y 7,5% del alcohol que conforman el Synthol. Se trata de una sustancia que prácticamente deforma el cuerpo y pone en riesgo la salud de la persona que la consuma. Un “camino rápido”, para los obsesivos con su cuerpo que no respetan una rutina de entrenamientos y formas sanas de alimentación.

El Popeye Ruso admitió que
El Popeye Ruso admitió que está pagando las consecuencias de haberse inyectado aceite y otras sustancias en sus brazos (@kirilltereshin96)

Tres años más tarde y habiéndose transformado en un fenómeno de las redes sociales, Tereshin empezó a debutar en distintas disciplinas. Después de participar en un campeonato de “bofetadas” en donde perdió contra el campeón ruso The Dumpling Kamotskiy a principios de 2019, se metió en una jaula para hacer su presentación en las artes marciales mixtas, aunque ese estreno fue para el olvido. Su rival fue el experimentado bloguero y luchador Oleg Mongol, veinte años mayor. Ambos se enfrentaron en un gimnasio de Abakan (Jakarasia, Rusia), pero no pasó del primer round.

No es la primera vez que Tereshin sufre por las modificaciones a su cuerpo, ya que el luchador debió pasar varias veces por el quirófano para que los médicos evitaran que perdiera sus extremidades. En esas intervenciones los doctores lograron retirar parte del músculo y piel muerta junto con el aceite en cuestión, ante el riesgo de amputaciones.

Temas Relacionados

Popeye RusoKirill Tereshin

Últimas Noticias

Sorpresa en la Fórmula 1 por la decisión de Aston Martin en medio de los rumores de un posible arribo de Christian Horner como jefe del equipo

La escudería confirmó que el “cerebro” de la Máxima, Adrian Newey, pasará a ocupar el puesto de Andy Cowell

Sorpresa en la Fórmula 1

La suma que Agustín Almendra tendrá que pagarle a Boca Juniors por un adelanto que le habían dado cuando era jugador jugador del club

Así lo dictó la Justicia tras comprobar que no se trataba de un “bono especial” tal como declaró el futbolista

La suma que Agustín Almendra

El futbolista más longevo de Primera División anunció su retiro: “Llegó ese maldito momento”

El arquero Jorge Carranza colgó los guantes tras mantener la categoría con Aldosivi. Se quedó con el récord en la élite: jugó con 44 años y 192 días y superó al Loco Gatti

El futbolista más longevo de

Marco Antonio Solís estuvo en la Bombonera y después le cumplió el sueño a la madre de Riquelme

El cantante mexicano presenció el partido entre Boca y Talleres. Luego recibió en uno de sus shows a la mamá del presidente xeneize

Marco Antonio Solís estuvo en

Nuevo capítulo del escándalo de una figura de Inglaterra con Los Pumas: la provocadora frase contra Felipe Contepomi

Luego del episodio que involucró al argentino y a Tom Curry, dos ex figuras del rugby inglés criticaron al entrenador

Nuevo capítulo del escándalo de
DEPORTES
Sorpresa en la Fórmula 1

Sorpresa en la Fórmula 1 por la decisión de Aston Martin en medio de los rumores de un posible arribo de Christian Horner como jefe del equipo

La suma que Agustín Almendra tendrá que pagarle a Boca Juniors por un adelanto que le habían dado cuando era jugador jugador del club

El futbolista más longevo de Primera División anunció su retiro: “Llegó ese maldito momento”

Marco Antonio Solís estuvo en la Bombonera y después le cumplió el sueño a la madre de Riquelme

Nuevo capítulo del escándalo de una figura de Inglaterra con Los Pumas: la provocadora frase contra Felipe Contepomi

TELESHOW
Jorge Rial habló de la

Jorge Rial habló de la posibilidad de asistir a los premios Martín Fierro de Cable 2025: “¿Qué se creen?"

Dalma Maradona contó por qué se siente identificada con un personaje de Envidiosa: “A mí me re costó”

La hija de Maru Botana armó su lista de condiciones para enamorarse de alguien y sorprendió con sus respuestas

El sorpresivo anuncio de Miranda! que despertó rumores de separación: “Último show hasta 2027″

La China Suárez contó si planea tener hijos con Mauro Icardi: “Ya somos papás”

INFOBAE AMÉRICA

El vicepresidente de Bolivia llamó

El vicepresidente de Bolivia llamó a “superar diferencias” tras una escalada pública de tensiones con Rodrigo Paz

Quedan pocos tiburones en las costas del Pacífico Oriental: un estudio alerta por la sobrepesca en áreas protegidas

Brasil aprobó una reforma tributaria que libera del impuesto a los ingresos para los salarios más bajos

Emmanuel Macron viajará a China en diciembre para una visita de Estado clave en medio de las tensiones con Xi Jinping

Lula afirmó que la condena a Bolsonaro por intento de golpe es “una lección de democracia” para Brasil y el mundo