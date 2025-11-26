La dramática confesión del “Popeye ruso”, quien podría perder los dos brazos: “Cometí una estupidez”

Kirill Tereshin, el Popeye Ruso. Es el hombre con los bíceps más grandes del mundo y podrían amputarle los dos brazos por una infección (@kirilltereshin96)

La vida de Kirill Tereshin, conocido internacionalmente como el Popeye ruso por el tamaño desproporcionado de sus bíceps, atraviesa su peor momento. El luchador de 29 años, que también se dedica al fisicoculturismo, enfrenta la posibilidad de perder ambos brazos debido a una infección severa, que tiene como consecuencia haberse inyectado synthol (un aceite para tonificar los músculos) y otras sustancias en sus extremidades superiores.

El caso de Tereshin saltó a la fama en 2017, cuando comenzó a compartir imágenes de sus bíceps, que adquirieron una circunferencia enorme y fuera de lo común tras la inyección de aceite y vaselina. Su aspecto le valió comparaciones inmediatas con el personaje Popeye el marino, y no precisamente por la ingesta de espinacas, el alimento que aumentaba la masa muscular del dibujo animado. Sin embargo, la búsqueda del joven ruso de una imagen impactante tuvo consecuencias devastadoras: él mismo relató que su bíceps “estalló literalmente”, dejando un orificio considerable y tejido necrosado en el interior.

Los médicos que atendieron a Popeye Tereshin le han advertido que la única alternativa para salvar su vida podría ser una doble amputación, ya que la infección que padece es grave y persistente. El tratamiento requiere la intervención de un equipo multidisciplinar compuesto por un cirujano vascular, un cirujano plástico y un cirujano reconstructivo. No obstante, las operaciones de injerto de piel necesarias para intentar preservar sus brazos no pueden realizarse hasta que la infección remita, lo que incrementa el riesgo de complicaciones fatales, publicó el portal Men’s Health.

El Popeye Ruso en el hospital con con su brazo izquierdo vendado

El uso continuado de synthol provocó en el Popeye ruso una fibrosis tisular progresiva, seguida de necrosis, al rechazar su organismo la sustancia química. La intervención quirúrgica a la que se sometió en 2019 no logró revertir el daño, y la amenaza de amputación o incluso de muerte sigue latente. El propio Tereshin ha reconocido la gravedad de su situación y expresó su arrepentimiento: “Cometí una estupidez y aún la estoy pagando…”, según recogió el sitio que se dedica al fitness y bienestar.

La historia de Popeye Tereshin se hizo viral a través de sus publicaciones en las redes sociales y además, el ruso también ha intentado pelear en el octágono de las artes marciales mixtas. Aunque su incursión en septiembre de 2021 no fue satisfactoria y sufrió un estremecedor accidente en el combate.

Si bien en parte del video editado se ve cómo golpea a su oponente, al final del extracto muestra cómo se le reventó parte del lado interno del brazo izquierdo. El combate siguió por unos minutos, pero luego debió frenar y presumió el bíceps herido, que cedió en medio de la pelea. “Reventé mis músculos durante el combate. Éste es el final del encuentro”, contó Tereshin. Tras su afirmación la pelea fue suspendida de inmediato.

A los 20 años, Kirill solo se dedicaba al fisiculturismo y se inyectó en sus brazos un 85% de aceite, 7,5% de lidocaína y 7,5% del alcohol que conforman el Synthol. Se trata de una sustancia que prácticamente deforma el cuerpo y pone en riesgo la salud de la persona que la consuma. Un “camino rápido”, para los obsesivos con su cuerpo que no respetan una rutina de entrenamientos y formas sanas de alimentación.

El Popeye Ruso admitió que está pagando las consecuencias de haberse inyectado aceite y otras sustancias en sus brazos

Tres años más tarde y habiéndose transformado en un fenómeno de las redes sociales, Tereshin empezó a debutar en distintas disciplinas. Después de participar en un campeonato de “bofetadas” en donde perdió contra el campeón ruso The Dumpling Kamotskiy a principios de 2019, se metió en una jaula para hacer su presentación en las artes marciales mixtas, aunque ese estreno fue para el olvido. Su rival fue el experimentado bloguero y luchador Oleg Mongol, veinte años mayor. Ambos se enfrentaron en un gimnasio de Abakan (Jakarasia, Rusia), pero no pasó del primer round.

No es la primera vez que Tereshin sufre por las modificaciones a su cuerpo, ya que el luchador debió pasar varias veces por el quirófano para que los médicos evitaran que perdiera sus extremidades. En esas intervenciones los doctores lograron retirar parte del músculo y piel muerta junto con el aceite en cuestión, ante el riesgo de amputaciones.