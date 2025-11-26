Dolor en el fútbol argentino: murió José Luis “Pepa” Irazoqui, ex jugador de Boca que fue dirigido por Di Stéfano y Menotti

La Pepa Irazoqui durante su etapa en Boca Juniors (En una Baldosa)

El fútbol argentino está de luto al conocerse el fallecimiento de José Luis Irazoqui, ex futbolista de Boca Juniors, entre otros equipos. Tenía 61 años y murió en el Hospital Interzonal de Agudos de Mar del Plata, su ciudad natal, tras luchar contra una enfermedad.

La Pepa, como se lo conocía en el ámbito futbolero, nació un 3 de diciembre de 1963 y se inició en Huracán de Mar del Plata, donde debutó con 16 años. Luego, Irazoqui logró dar el salto a Boca Juniors en 1984. En el Xeneize jugó hasta 1988 y completó 29 partidos oficiales, 25 de ellos como titular. “Volante izquierdo. Elegante para manejar la pelota y de buena pegada. Tuvo su mejor momento en el torneo 85/86, donde metió 5 goles en las primeras nueve fechas”, describió el sitio Historia de Boca.

“Es una tarde triste porque me toca despedir a un amigo, que se fue relativamente joven”, expresó el ex futbolista Óscar Delarroca, en diálogo con el programa marplatense Goles de Medianoche. También recordó el momento en el que la Pepa metió cuatro goles en su prueba en Boca: “Era un estratega que llegaba al gol. Tenía un montón de condiciones, como pases y gambeta. Siempre me pregunté por qué no fue más”.

Irazoqui tuvo grandes entrenadores a lo largo de su carrera. Debutó con Alfredo Di Stéfano el 17 de febrero de 1985 por la primera fecha del Nacional en la 1-0 contra Altos Hornos de Zapla y luego fue dirigido por César Luis Menotti y el José Pato Pastoriza, con quien se despidió del público en La Bombonera. En 1988, con poco lugar en Boca, terminó jugando en las categorías de ascenso para Tigre, Villa Dálmine y Colón de Santa Fe. Años después, recaló en el club de su barrio, Alvarado, y al llamado del DT Mario Gambini, fue parte del plantel del River Plate marplatense.

Durante su etapa en Boca compartió equipo con jugadores como Quique Hrabina, el Chino Tapia, Roberto Passucci, Fabián Carrizo, Jorge Comas, Alfredo Graziani y Hugo Gatti, entre otros. Acerca de su experiencia con el Loco, la Pepa dijo en una entrevista con el Canal 8 de Mar del Plata: “Él juntaba a los pibes en las concentraciones, tomaba vino, era una persona agradable en ese sentido. La gente iba a ver a Boca, pero iba a ver al ‘Loco’ Gatti”.

José Luis Irazoqui en una figurita de Boca Juniors

En una entrevista que tenía como fin recordar al fallecido arquero, Irazoqui habló sobre la última vez que dialogó con Gatti: “Fue el año pasado. Hablé con el Quique Hrabina e Higuaín. Estaban haciendo un asado por el cumpleaños y entonces me llamaron, y él estaba con Nacha, la mujer. El fallecimiento de Nacha lo puso mal y lo marcó muchísimo".

“Era serio, fue lo mejor que vi en la cancha. Estaba adelantado siempre en lo que era el fútbol. Era un defensor más, porque el único que jugaba con los pies bien era él”, reconoció en la nota. Y sumó: “Era un distinto, un adelantado en todo. No solo en el campo, sino también en el marketing, porque fue el primero que empezó a usar sponsor y se autopromovía”.