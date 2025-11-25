Hubo 10 torneos ITF en el país en 2025 y los argentinos ganaron ocho: “Queríamos que nuestros tenistas pudieran competir a bajo costo”

Los torneos ITF disputados en 2025 reunieron a 85 jugadores argentinos, un récord de participación en el circuito profesional nacional (Crédito: Omar Rasjido / Prensa AAT)

La temporada 2025 cerró con señales claras de crecimiento para el tenis argentino. A lo largo del año, diez torneos del ITF Men’s World Tennis Tour se disputaron en diferentes puntos del país, configurando un calendario que volvió a darle volumen competitivo a las nuevas generaciones y que confirmó el valor estratégico de organizar certámenes internacionales en la Argentina.

El alcance de la participación local fue uno de los grandes indicadores del impacto: 85 jugadores argentinos compitieron en estos diez eventos, una muestra de la profundidad actual del semillero. Esa presencia amplia también quedó reflejada en los resultados. Los tenistas nacionales acumularon 467 puntos ATP a lo largo de la temporada y se quedaron con ocho de los diez títulos, un registro que evidencia el buen momento de la camada que viene empujando desde abajo y la importancia de contar con torneos sin tener que salir del país.

Entre los hechos más destacados del año se ubicó el M15 de Olavarría, que presentó uno de los cuadros más cargados de jugadores locales: 31 argentinos en el cuadro principal de 32 y 30 de 32 en la clasificación. Un certamen que graficó como pocos la magnitud de la presencia nacional en este tipo de competencias.

En el certamen olavarriense, una de las jóvenes promesas del país, Dante Pagani, obtuvo su primer título profesional y escaló más de 300 posiciones para ingresar por primera vez dentro del Top 930 del ranking mundial.

Los jugadores argentinos conquistaron ocho de los diez títulos disputados en la temporada 2025 del ITF World Tennis Tour

Competir en casa permite que los jugadores sumen sus primeros puntos internacionales, adquieran experiencia en un entorno profesional, consoliden posiciones en el ranking y eviten los elevados costos que impone viajar al exterior, un factor muchas veces determinante en los inicios de una carrera.

Al respecto, el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri sostuvo: “Estas cifras reflejan que el camino que tomamos tiempo atrás era el indicado. Que, cuando decidimos reinvertir los recursos que generamos en organizar torneos en el país, para que la mayor cantidad de jugadores argentinos pudieran competir en casa y a bajo costo, no nos equivocábamos. Venimos cosechando esos frutos y, por ese motivo, somos optimistas cuando miramos el horizonte del tenis argentino”.

Los diez torneos celebrados en 2025 no solo ampliaron las oportunidades para los jugadores, sino que se convirtieron en una demostración concreta de la importancia de invertir en el deporte a nivel federal. Los 85 protagonistas argentinos, los 467 puntos obtenidos y el dominio local en la mayoría de las finales resumen el valor de tener un calendario firme y accesible.

En un circuito global cada vez más exigente y competitivo, la Argentina logró que su propio territorio vuelva a ser una plataforma real de crecimiento para las próximas generaciones. Un paso clave para el futuro.

Campeones de la temporada

El crecimiento del circuito profesional en el país es resultado del plan impulsado por la Asociación Argentina de Tenis

M25 Yerba Buena: Lautaro Midón (ARG)



M15 Villa María: Juan Manuel La Serna (ARG)



M25 Luján: Lautaro Midón (ARG)



M25 Chacabuco: Santiago Rodríguez Taverna (ARG)



M15 Jujuy: Lorenzo Joaquín Rodríguez (ARG)



M15 Salta: Santiago De la Fuente



M25 Trelew: Samir Banerjee (USA)



M25 Mar del Plata: Daniel Vallejo (PAR)



M15 Azul: Juan Estévez (ARG)



M25 Olavarría: Dante Pagani (ARG)