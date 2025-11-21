Deportes

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

“Ladrón” y “mercenario” fueron las palabras que se escribieron con aerosol en la imagen del Fideo

Así quedó el mural del Club El Torito (Foto: Rosario 3)

La imagen de Ángel Di María en el ingreso del club El Torito volvió a ser objeto de agresiones: la madrugada del viernes, desconocidos arrojaron pintura sobre el mural y escribieron la frase “ladrón mercenario”.

El presidente del club, Germán Ángel, relató al medio Rosario3 que el daño fue descubierto en la mañana, cuando los primeros empleados llegaron al lugar. “Fue anoche; lo encontramos hoy a la mañana cuando vinimos. Nadie vio nada porque hay un vecino que deja el camión estacionado en el frente y tapa mucho”, explicó. Ángel lamentó especialmente el impacto que este hecho tiene en los jóvenes que asisten a la institución: “Es muy triste, sobre todo por los chicos que vienen acá, que son unos 800”, afirmó al medio local.

La obra, inaugurada en 2024, se encuentra en el acceso principal del club donde Di María inició su carrera. No es la primera vez que un mural dedicado al futbolista rosarino resulta dañado. En mayo de 2024, tras la eliminación de Rosario Central frente a Peñarol en la Copa Libertadores, otra pintura en la fachada del club fue atacada con la inscripción: “¿Todavía vas a volver?”. En esa ocasión, la dirigencia optó por restaurar el mural con el apoyo de patrocinadores y decidió representar a Di María con la camiseta de la selección argentina, buscando evitar identificaciones partidarias. “Pero igual lo vandalizaron”, lamentó Germán Ángel a Rosario3.

Tras el reciente ataque, la institución intenta acceder a las cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Sin embargo, la tarea se ve dificultada por los daños que dejó la última tormenta. “Estamos viendo si podemos bajarlas, el problema es que el temporal del sábado arrancó cables y toda la cuadra está sin internet”, detalló el presidente del club al medio local.

Frente a la reiteración de estos episodios, la dirigencia evalúa trasladar el mural al interior del club para protegerlo de futuros ataques. Además, El Torito ha iniciado una campaña para conseguir nuevos sponsors que permitan financiar tanto la restauración de la obra actual como la posible creación de un nuevo diseño.

Aunque no se especificó el motivo, Di María no estuvo presente anoche en los festejos de Rosario Central, luego de que la AFA lo proclamara “campeón de liga” por haber sido el equipo que más puntos obtuvo en 2025. Sí hay que remarcar que el Fideo formó parte de la delegación canalla que viajó a Buenos Aires para recibir el trofeo junto a Gonzalo Belloso (presidente), Carolina Cristinziano (vicepresidenta), Ariel Holan (entrenador) y Jorge Broun (capitán).

“Estamos muy felices nosotros y toda la familia de Rosario Central porque hicimos dos semestres espectaculares. Nunca bajamos el nivel y eso nos dio la posibilidad de lograr este título. Lo dijimos en la última fecha: nos sentíamos campeones, porque hacer tantos puntos no es fácil”, declaró Di María en el acto que se llevó a cabo en las oficinas de la Liga Profesional de Puerto Madero, horas antes de publicar un posteo en las redes sociales para celebrar la polémica estrella.

El conjunto rosarino afrontará este domingo (a partir de las 17:30) el duelo por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 ante Estudiantes de La Plata en el Gigante de Arroyito.

