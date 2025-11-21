Nuevo capítulo en el juicio del Crashgate que mantiene en vilo a la F1: la ilusión de Felipe Massa con el título de 2008

Felipe Massa asegura que tuvo una "victoria parcial" tras el fallo del Tribunal, más allá de que sus pretensiones de obtener el título de 2008 son esporádicas (James Manning/PA vía AP)

El reciente fallo del Tribunal Superior de Londres reavivó la disputa legal que enfrenta a Felipe Massa con la Fórmula 1, la FIA y el ex jefe del campeonato, Bernie Ecclestone, en torno al polémico desenlace del campeonato mundial de 2008. El ex piloto brasileño, que perdió aquel título por un solo punto frente a Lewis Hamilton, sostiene que el escándalo conocido como “Crashgate” en el Gran Premio de Singapur alteró de manera ilegítima el resultado final, y reclama una compensación de 82 millones de euros (95 millones de dólares) por los daños económicos y de imagen sufridos.

La controversia se remonta a la carrera de Singapur en 2008, donde Nelson Piquet Jr. provocó deliberadamente un accidente bajo órdenes de su equipo, Renault, con el objetivo de favorecer a su compañero Fernando Alonso, quien finalmente se alzó con la victoria. Massa, que había partido desde la pole position con su Ferrari, terminó en la decimotercera posición tras una parada en boxes fallida, mientras que Hamilton sumó seis puntos al finalizar tercero, una diferencia que resultó decisiva en la definición del campeonato.

El núcleo de la demanda de Massa radica en la acusación de que existió una “conspiración” para encubrir el incidente, en la que habrían participado tanto Ecclestone como el entonces presidente de la FIA, Max Mosley. Según el brasileño, ambos optaron por no investigar el accidente de Piquet Jr. en su momento, lo que impidió que se corrigiera el resultado de la carrera y, por ende, del campeonato. El brasileño sostiene que fue “víctima de artimañas” y que el encubrimiento le privó de la posibilidad de reclamar el título en tiempo y forma.

En este contexto, el 20 de noviembre, el juez Robert Jay emitió un fallo que permite a una parte de la demanda de Massa avance hacia un juicio completo, aunque otros aspectos han sido desestimados. El tribunal consideró que el ex piloto tiene una “posibilidad realista de éxito” en algunas de sus reclamaciones, especialmente en lo relativo a la inducción al incumplimiento de contrato y conspiración, mientras que rechazó la solicitud de que se le declare legítimo campeón mundial de 2008. El juez fue categórico al afirmar que el tribunal no puede “reescribir el resultado del Campeonato Mundial de Pilotos de 2008”, según informó la agencia Reuters.

Felipe Massa sigue luchando por obtener el título de la temporada 2008 de la F1, que terminó en manos de Hamilton por un punto (REUTERS/Yves Herman)

La FIA celebró la decisión como una victoria parcial, subrayando en un comunicado que la reclamación de Massa continúa “con fundamentos significativamente más limitados” y queda sujeta a eventuales apelaciones. Por su parte, la Fórmula 1 evitó pronunciarse y no fue posible obtener una reacción inmediata de Ecclestone.

En declaraciones posteriores al fallo, Massa expresó su satisfacción: “Es un gran día para mí, para la justicia y para todos los amantes de la Fórmula 1”, y reiteró que el accidente de Piquet Jr. le “arrebató el Campeonato del Mundo”. El brasileño busca no solo el resarcimiento económico, sino también el reconocimiento simbólico de que debió haber sido el campeón de 2008, aunque el tribunal descartó la posibilidad de una declaración judicial en ese sentido.

El caso de Massa se apoya en una entrevista publicada en 2023 por F1 Insider, en la que Bernie Ecclestone habría admitido que tanto él como Mosley supieron en 2008 que el accidente de Piquet Jr. fue intencionado y decidieron no actuar para “proteger el deporte y evitarle un gran escándalo”. Según la traducción oficial de la entrevista, Ecclestone afirmó: “Tuvimos información suficiente a tiempo para haber investigado el asunto” y reconoció que “probablemente hubiéramos tenido que anular la carrera en Singapur en esas circunstancias”. No obstante, durante el proceso judicial, los abogados negaron la veracidad de estas declaraciones y señalaron que su cliente “no recuerda haber dado esta entrevista”.

Felipe Massa sigue en juicio con la FIA, la F1 y Bernie Eccleston (EFE/ ANDY RAIN)

El juez Jay consideró que la publicación de la entrevista en 2023 constituye el momento en que Massa pudo haber conocido los hechos que fundamentan su demanda, lo que resulta determinante para la validez de la acción legal, ya que extiende el plazo de prescripción hasta esa fecha. El tribunal también rechazó el argumento de los demandados de que Massa debió haber actuado tras la decisión original del Consejo Mundial de la FIA en 2009, al considerar que no existían pruebas suficientes en ese momento para alertar al brasileño sobre la existencia de una conspiración.

“Creo siempre en la justicia. Fue un buen trabajo de todos los abogados y el juez entendió la situación cien por ciento. Ahora tenemos que esperar la respuesta, pero yo creo siempre en la justicia. Esa es mi lucha, lo que aconteció conmigo no fue parte de lo deportivo. Vamos a luchar y espero que el resultado sea justo para el deporte”, comentó hace algunas semanas el propio piloto brasileño en diálogo con Infobae.

Entre las reclamaciones presentadas por Massa figuran el incumplimiento de contrato por parte de la FIA, la inducción al incumplimiento de contrato por parte de la FOM y Ecclestone, y la conspiración por “medios ilícitos” contra los tres demandados. El juez, sin embargo, desestimó la demanda por incumplimiento de contrato y la solicitud de declaración, al concluir que la FIA no tenía obligaciones personales hacia Massa, sino únicamente hacia sus miembros, y que no existe base legal para modificar el resultado del campeonato, según informó el portal especializado The Race.

El fallo también advierte sobre los obstáculos que Massa deberá superar en un eventual juicio. El juez señaló que no se ha determinado si la verdadera causa de la pérdida de puntos en Singapur fue el accidente de Piquet Jr. o la fallida parada en boxes de Ferrari, y planteó dudas sobre la posibilidad de que el caso hubiera prosperado ante el Consejo Mundial de la FIA en 2008, dado que Piquet Jr. seguía bajo contrato con Renault y no habría colaborado como lo hizo tras ser despedido en 2009. Además, el juez sugirió que podrían haberse explorado otras soluciones, como ajustar los resultados en lugar de anular la carrera, y cuestionó si una eventual apelación ante la Corte Internacional de Apelaciones habría tenido éxito.

Hamilton terminó como campeón por un punto en 2008 (Foto: Reuters/Crispin Thruston/File Photo)

Hace algunas semanas, el abogado John Mehrzad expuso la defensa de la FIA con una postura desafiante planteando que la demanda de Massa es “tortuosa, ya que es demasiado ambiciosa” y afirmó: “Pasa por alto de forma evidente una serie de errores propios”, a lo largo de las 18 fechas del calendario que lo privaron de conseguir el punto que lo dejó por detrás de Hamilton.

A pesar de estos desafíos, el tribunal reconoció que la entrevista de Ecclestone en 2023 cambió el panorama y otorga a Massa una “posibilidad real” de probar que existió un ocultamiento deliberado. Si el brasileño logra demostrarlo, el plazo para emprender acciones legales se computaría desde la fecha de la entrevista, y no desde 2009.

La resolución judicial deja abierta la puerta a un juicio que podría arrojar nueva luz sobre uno de los episodios más controvertidos en la historia reciente de la Fórmula 1. Mientras tanto, tanto Massa como los demandados consideran que el fallo representa una victoria parcial, y el proceso judicial continúa su curso, con la expectativa de que se revelen más detalles en las próximas etapas.