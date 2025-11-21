Deportes

Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Inglaterra

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega al duelo en Twickenham con varias modificaciones en su alineación y la posibilidad de lograr un registro inédito para Los Pumas

Guardar
Argentina se enfrenta a Inglaterra
Argentina se enfrenta a Inglaterra para cerrar la ventana de noviembre (Photo by Andres LARROVERE / AFP)

El estadio de Twickenham será el escenario del cierre de la Ventana Internacional de noviembre, con el enfrentamiento entre Los Pumas e Inglaterra programado para este domingo a las 13:10 hora argentina (16:10 local). Este partido corresponde al tercer cruce del año entre ambos seleccionados, después de los encuentros disputados en La Plata y San Juan durante julio, en los que la selección inglesa logró imponerse con marcadores de 35-12 y 22-17.

La selección argentina, dirigida por Felipe Contepomi, llega a este compromiso tras obtener victorias ante Gales y Escocia durante su gira por Europa. Un nuevo triunfo frente a Inglaterra representaría un hito histórico, ya que significaría alcanzar tres éxitos en la misma ventana internacional de noviembre, algo que el equipo argentino nunca consiguió. El antecedente más cercano se registró en 2014, año en el que superó a Italia en Génova por 20-18 y a Francia en París por 18-13.

Maro Itoje será el capitán
Maro Itoje será el capitán inglés (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Por el lado local, el equipo de Steve Borthwick acumula 10 victorias consecutivas, tras perder por última vez frente a Irlanda en Dublín durante el inicio del Seis Naciones, encuentro que finalizó 27-22.

El antecedente más reciente en el que Los Pumas vencieron a Inglaterra también tuvo lugar en Twickenham. En 2022, el equipo argentino logró una ajustada victoria por 30-29. En ese partido, Emiliano Boffelli fue clave al sumar 25 puntos —producto de un try, seis penales y una conversión— y Santiago Carreras completó la cuenta con otro try.

Para este compromiso, la alineación inicial argentina presenta cinco cambios respecto al equipo que jugó en Edimburgo. El XV estará conformado por Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía (subcapitán). Entre los suplentes figuran nombres experimentados como Pablo Matera y Santiago Carreras.

Marcos Kremer volverá a la
Marcos Kremer volverá a la titularidad (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Por el lado inglés, seis nombres se suman al XV titular respecto al equipo que venció recientemente a Nueva Zelanda: Ellis Genge, Luke Cowan-Dickie, Asher Opoku-Fordjour, Ben Spencer, Elliot Daly y Henry Slade. El plantel no contará con jugadores referentes como Ollie Cheesum, Jamie George y Ollie Lawrence. Además, el banco de suplentes estará integrado por seis forwards y dos backs.

En el historial de enfrentamientos figuran 30 partidos, con 5 victorias argentinas, 2 empates y 23 triunfos ingleses. El encuentro en Twickenham puede significar una nueva marca en la historia de Los Pumas dentro del rugby internacional.

Formación de Los Pumas:

Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía (subcapitán).

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.

Formación de Inglaterra:

Ellis Genge, Luke Cowan-Dickie, Asher Opoku-Fordjour, Maro Itoje (C), Alex Coles, Guy Pepper, Sam Underhill, Ben Earl, Ben Spencer, George Ford, Elliot Daly, Fraser Dingwall, Henry Slade, Immanuel Feyi-Waboso, Freddie Steward.

Suplentes: Theo Dan, Fin Baxter, Will Stuart, Charlie Ewels, Tom Curry, Henry Pollock, Alex Mitchell, Marcus Smith.

Temas Relacionados

UARRugbyLos PumasDeportes-argentina

Últimas Noticias

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

El piloto argentino de Alpine buscará mejorar su performance en el segundo día de actividad en el trazado urbano norteamericano

Franco Colapinto afrontará la última

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

“Ladrón” y “mercenario” fueron las palabras que se escribieron con aerosol en la imagen del Fideo

Vandalizaron un mural de Ángel

Impacto en la Fórmula 1: Toto Wolff vendió parte de su participación en Mercedes

George Kurtz adquirió 15% del paquete accionario del presidente y director ejecutivo de la escudería

Impacto en la Fórmula 1:

Polémica por el campeonato de Rosario Central: un histórico ex futbolista de Boca Juniors pidió que le reconocieran un título

El Mono Navarro Montoya se expresó para que al Xeneize le computen la estrella del Clausura 1991

Polémica por el campeonato de

La cena especial que vivió Racing junto a Donato de Santis y Francella en la previa al partido con River Plate

El plantel de la Academia disfrutó de un menú preparado por el chef italiano y contó con la presencia del actor y el presidente Diego Milito

La cena especial que vivió
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la última

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Las Vegas: hora, TV y todo lo que hay que saber

Vandalizaron un mural de Ángel Di María en la entrada del club rosarino en el que empezó a jugar al fútbol

Impacto en la Fórmula 1: Toto Wolff vendió parte de su participación en Mercedes

Polémica por el campeonato de Rosario Central: un histórico ex futbolista de Boca Juniors pidió que le reconocieran un título

La cena especial que vivió Racing junto a Donato de Santis y Francella en la previa al partido con River Plate

TELESHOW
El mal momento de Alejandra

El mal momento de Alejandra Maglietti: le robaron en Palermo

La confesión de Tini Stoessel tras los conciertos de FUTTTURA: “Es una reconciliación con lo que fui”

Pampita aclaró las dudas sobre su peinado carré que se volvió viral: “No es peluca”

Soledad Pastorutti se encontró con su novio de la infancia en Arequito: “Nos escribíamos cartitas”

AMIA entregó los premios a los Artistas Solidarios 2025: emociones, recuerdos y un desfile de figuras

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky: “Ucrania se enfrenta

Volodimir Zelensky: “Ucrania se enfrenta a una decisión crucial, perder la dignidad o arriesgarse a perder a un socio clave”

Samanta Schweblin: “Desde que me fui del país, mis libros son más argentinos que nunca”

Demolieron en Punta del Este una casa de contenedor realizada en plena costa

Honduras necesita una propuesta de gobierno clara

Donald Trump le dio a Volodimir Zelensky hasta el próximo jueves para responder a su plan de paz en Ucrania