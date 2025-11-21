Los Pumas confirmaron la formación para enfrentar a Inglaterra

Argentina se enfrenta a Inglaterra para cerrar la ventana de noviembre (Photo by Andres LARROVERE / AFP)

El estadio de Twickenham será el escenario del cierre de la Ventana Internacional de noviembre, con el enfrentamiento entre Los Pumas e Inglaterra programado para este domingo a las 13:10 hora argentina (16:10 local). Este partido corresponde al tercer cruce del año entre ambos seleccionados, después de los encuentros disputados en La Plata y San Juan durante julio, en los que la selección inglesa logró imponerse con marcadores de 35-12 y 22-17.

La selección argentina, dirigida por Felipe Contepomi, llega a este compromiso tras obtener victorias ante Gales y Escocia durante su gira por Europa. Un nuevo triunfo frente a Inglaterra representaría un hito histórico, ya que significaría alcanzar tres éxitos en la misma ventana internacional de noviembre, algo que el equipo argentino nunca consiguió. El antecedente más cercano se registró en 2014, año en el que superó a Italia en Génova por 20-18 y a Francia en París por 18-13.

Maro Itoje será el capitán inglés (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Por el lado local, el equipo de Steve Borthwick acumula 10 victorias consecutivas, tras perder por última vez frente a Irlanda en Dublín durante el inicio del Seis Naciones, encuentro que finalizó 27-22.

El antecedente más reciente en el que Los Pumas vencieron a Inglaterra también tuvo lugar en Twickenham. En 2022, el equipo argentino logró una ajustada victoria por 30-29. En ese partido, Emiliano Boffelli fue clave al sumar 25 puntos —producto de un try, seis penales y una conversión— y Santiago Carreras completó la cuenta con otro try.

Para este compromiso, la alineación inicial argentina presenta cinco cambios respecto al equipo que jugó en Edimburgo. El XV estará conformado por Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía (subcapitán). Entre los suplentes figuran nombres experimentados como Pablo Matera y Santiago Carreras.

Marcos Kremer volverá a la titularidad (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Por el lado inglés, seis nombres se suman al XV titular respecto al equipo que venció recientemente a Nueva Zelanda: Ellis Genge, Luke Cowan-Dickie, Asher Opoku-Fordjour, Ben Spencer, Elliot Daly y Henry Slade. El plantel no contará con jugadores referentes como Ollie Cheesum, Jamie George y Ollie Lawrence. Además, el banco de suplentes estará integrado por seis forwards y dos backs.

En el historial de enfrentamientos figuran 30 partidos, con 5 victorias argentinas, 2 empates y 23 triunfos ingleses. El encuentro en Twickenham puede significar una nueva marca en la historia de Los Pumas dentro del rugby internacional.

Formación de Los Pumas:

Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Pedro Delgado, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Juan Martín González, Marcos Kremer, Santiago Grondona, Simón Benítez Cruz, Tomás Albornoz, Bautista Delguy, Justo Piccardo, Matías Moroni, Rodrigo Isgró y Juan Cruz Mallía (subcapitán).

Suplentes: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Pablo Matera, Joaquín Oviedo, Agustín Moyano y Santiago Carreras.

Formación de Inglaterra:

Ellis Genge, Luke Cowan-Dickie, Asher Opoku-Fordjour, Maro Itoje (C), Alex Coles, Guy Pepper, Sam Underhill, Ben Earl, Ben Spencer, George Ford, Elliot Daly, Fraser Dingwall, Henry Slade, Immanuel Feyi-Waboso, Freddie Steward.

Suplentes: Theo Dan, Fin Baxter, Will Stuart, Charlie Ewels, Tom Curry, Henry Pollock, Alex Mitchell, Marcus Smith.