Las perlitas de la presentación de la pelea del Puma Martínez con Bam Rodríguez: remera especial, gesto a lo Rocky Balboa y broma en inglés

La Riyadh Season de la que formará parte el Puma Martínez

Este miércoles en Arabia Saudita se presentó el combate histórico que Fernando “Puma” Martínez tendrá ante Jesse “Bam” Rodríguez, una pelea que no solo definirá al monarca de la categoría, al conquistar todos los cinturones mundiales (CMB, OMB, The Ring y AMB), sino que también puede inscribir su nombre en la historia grande del boxeo argentino.

“Estoy en mi mejor condición física, con la máxima experiencia, me siento muy bien para hacer historia para toda la Argentina”, fue la primera reflexión que hizo el oriundo de La Boca. “Debo ser un poco más inteligente, fijarme cuándo hay que fajarse y cuándo no. Y en qué momento debo boxear”, continuó el único boxeador argentino campeón del mundo de la actualidad.

La posibilidad de que la Argentina sume a su primer campeón indiscutido, tras una historia plagada de figuras ilustres que no lograron ese objetivo, otorga a esta velada, que se celebrará el 22 de noviembre en Arabia Saudita, un carácter histórico. La cita será en el ANB Arena de Riad, en un combate unificatorio que promete ser histórico dentro de la Riyadh Season. La transmisión comenzará al mediodía en exclusiva por DAZN y el combate del argentino sería alrededor de las 17 (hora argentina).

Puma Martínez y Bam Rodríguez expondrán todos los cinturones mundiales de la AMB, OMB, CMB y The Ring el próximo 22 de noviembre en Arabia Saudita

El rival, Jesse “Bam” Rodríguez, no es un adversario más, ya que viene de imponerse por nocaut técnico en el décimo asalto a Phumelela Cafú y unificó los títulos de peso supermosca. El estadounidense sumó así el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) a su título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), además del The Ring que ya poseía. Es por ello que Martínez lo reconoció como un “gran campeón” y destacó que ambos llegan a la cita en el punto más alto de sus carreras. “Acá se define todo, se define el indiscutido, así que muy contento por eso. Se luchó, se hizo mucho sacrificio, muchos años encima para esto. Estamos bien enfocados, bien concentrados, contentos para esto. Muy ansioso por la pelea”, confesó semanas atrás en diálogo con Infobae.

La dimensión internacional del evento volvió a quedar evidenciada este miércoles en la presentación que se llevó a cabo en Arabia Saudita. La misma contó con momentos virales que se destacaron en las redes sociales. Puma Martínez, su entrenador Rodrigo Calabrerse, su promotora Chino Maidana Promotions y hasta la pareja del campeón, Micaela Torta Oliveri desde la Argentina, fueron publicando diversos posteos.

A continuación, los siete videos más destacados de una jornada histórica para el Puma Martínez:

Mensaje especial del Puma Martínez a sus fans y la indumentaria que lucirá en el combate

El día comenzó con un mensaje muy especial del Puma Martínez para sus fans. “Quiero contarles que los medios no están difundiendo como tiene que ser esta pelea de gran nivel. La verdad que lo que están haciendo ustedes por mí, el apoyo y la difusión que están dando por las redes es tremendo. Eso me llena más de alegría, porque si los medios no quieren hacerlo o difundirlo, ustedes lo que están haciendo muestra que la Argentina unida es grande. Somos grandes, acá está mis ídolos”. Además, mostró en exclusiva cuál será la indumentaria que llevará en el combate este sábado, con el nombre de su mamá.

La presentación en la alfombra roja del Puma Martínez

La presentación en la alfombra roja fue a puro glamour para el Puma Martínez. Luego de que lo mencionaran, hizo su clásica pose flexionando las rodillas y los brazos cruzados donde tiene los nombres de sus padres: Silva y Abel.

Puma Martínez explica su especial remera con los campeones mundiales de boxeo

En el momento de subirse al escenario y se entrevistado por los organizadores del evento, Puma Martínez lo hizo con una remera muy especial. La misma contaba con los rostros de otros históricos boxeadores argentinos que se consagraron campeones del mundo. Nicolino Locche, Carlos Monzón, Marcos “Chino” Maidana y Sergio “Maravilla” Martínez.

“Estos son los favoritos, los grandes campeones que tiene la Argentina y yo me quiero convertir en un grande como ellos y pasar a la historia, escribiendo mi propio legado para toda la Argentina”, afirmó el Puma Martínez luego de que los presentadores se sorprendieran y le pidieran que explicara el motivo de su particular atuendo.

“Fernando ‘Puma’ Martínez busca grabar su nombre en la historia con los grandes argentinos mientras choca con Jesse ‘Bam’ Rodríguez en el Ring IV”, fue el posteo de The Ring, y que CMP replicó en sus redes. Esta imagen inspiró al argentino para armar una camiseta especial para su presentación

Ya arriba del ring, mostró una silueta acorde a la gesta que intentará lograr en Arabia Saudita. Un físico envidiable, muy bien entrenado con dotes técnicos con el que emuló a Rocky Balboa, con sus recordadas flexiones durante su exigente entrenamiento de sus icónicas películas.

Las flexiones a lo Rocky Balboa del Puma Martínez en la presentación de la pelea ante Bam Rodríguez

“I’m going to kill you”, fue la broma en inglés del Puma Martínez que se volvió viral. Al argentino le pidieron que le enviara un mensaje a su próximo rival, pero en otro idioma. Sus intentos fallidos con el inglés lograron uno de los momentos más desopilantes de la previa.

"I'm going to kill you", la broma en inglés del Puma Martínez que se volvió viral (Video: Fer Sabatini)

Como el pasito que también se volvió viral y que mostró su esposa en las redes sociales.

El pasito viral del Puma Martínez que mostró su esposa en las redes

“Argentina copa en todos lados”. Otro de los videos que recorrieron las redes y reflejaron la confianza del Puma Martínez se dio en una de sus tantas caminatas por la ciudad de Riad, Arabia Saudita. “Dale que estamos en Arabia, aguante Argentina, que copa en todos lados papá. Argentina campeón del mundo”, se lo alcanza a oír al oriundo de La Boca, fiel a su estilo bien patriota.

"Argentina copa en todos lados", la confianza del Puma Martínez para la pelea