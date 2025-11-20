Deportes

Franco Colapinto eligió a qué piloto de la F1 llevaría a La Bombonera y contó las dificultades por “vivir de noche” en Las Vegas

El piloto de Alpine habló en la antesala de la carrera noctura en el circuito de la Ciudad del Pecado tras el anuncio de su continuidad en la F1

*Colapinto palpitó lo que será el GP de Las Vegas

Franco Colapinto atraviesa el final de una temporada especial para él en la Fórmula 1. Es que después de comenzar en la séptima carrera del calendario tras suplir a Jack Doohan como piloto titular de Alpine, fue de menos a más, logró emparejar su rendimiento con su compañero de equipo Pierre Gasly y firmó la renovación para seguir en la Máxima durante 2026.

Este fin de semana, luego del descanso posterior al Gran Premio de San Pablo, en Brasil, donde volvió a sentir el cariño de los fanáticos que viajaron hasta Interlagos para verlo en la pista, Colapinto afrontará un desafío que ya atravesó en 2024: correr por las calles de una Las Vegas nocturna en un trazado rápido y peligroso. En la previa del primer día de acción, que será esta noche en para la Argentina con la primera práctica libre (21.30), el argentino habló de las dificultades para adaptarse al cambio horario por venir desde Europa.

“Llegué el lunes a la noche. Estuve martes con las entrevistas. Y la verdad que no me acostumbré todavía al jetlag. Es duro, muy duro. Muchas horas con Europa, así que nada, hay que tratar de acostarse tarde y levantarse tarde también. Es un poco raro”, expresó en diálogo con el periodista Juan Fossaroli de ESPN. “Como Singapur, más o menos”, retrucó el cronista, a lo que Franco contestó: “Peor. Vivís así de noche acá. Viste que te levantas. Nos levantamos hace dos horas y ya está oscureciendo. A veces, especialmente el sábado, o sea, el viernes antes de la Qualy, siempre, siempre hasta muy tarde. Y me acuerdo del año pasado. Está saliendo el sol cuando nos estamos yendo, así que nada, es una pista que es difícil. Por eso hace mucho frío. Hoy llovió lo que no llueve nunca en Las Vegas, que es increíble. Cayó piedras”, agregó.

Durante la jornada, el argentino tuvp tiempo para la distracción antes de subirse al A525: aprovechó para repartirle alfajores a los miembros de la escudería y también apareció en una foto junto a Minnie, la novia de Mickey Mouse, en el país donde nació uno de los dibujos animados más reconocidos de la historia.

Más allá de mencionar la situación de adaptación a la ciudad sede de la fecha 22 del calendario de la F1, Colapinto eligió qué piloto llevaría a conocer La Bombonera en un partido de Boca Juniors. “Me gustaría que vaya Hamilton, uno de acá... Se volvería loco. Sentís una energía muy linda, es algo muy especial lo que sentís en La Bombonera. El que va por primera vez no se espera lo que se vive, con tanta gente gritando, el estadio que tiembla”, destacó el fanático del Xeneize. “Es muy lindo y se disfruta mucho. Lo mejor es que no hay algo parecido en todo el mundo”, remarcó el oriundo de Pilar.

*A qué piloto de Formula 1 llevaría Colapinto a la Bombonera

En relación a lo que espera para la competencia en el circuito urbano, Colapinto detalló su mirada tras su actuación en Brasil. “Ojalá tengamos un buen finde. Las Vegas es un circuito que es raro. Es atípico. No es como una pista normal. Tiene un asfalto muy complicado, casi de parking (estacionamiento). Es muy liso y no se agarra la goma. Así que nada, hay que ver cómo va el auto y ojalá que haya quedado todo mejor que Brasil.Hicimos un par de cambios después de Brasil para ver si nos ayuda un poco, que después del después del choque quedó algo medio raro, así que a ver si podemos mejorar. Laburaremos en base a lo que tenemos y ojalá que estemos competitivos”, reflexionó.

Por último, Fossaroli aprovechó para hablar con Colapinto sobre su renovación de cara a la próxima temporada. “Es una situación en la que yo no estaba acostumbrado, porque nunca había tenido el lujo de estar confirmado a esta altura del año y menos todo un año. Esperamos que el año que viene sea mejor. Lla presión siempre está porque es la Fórmula 1 y es un deporte que hay que manejar eso y que al final yo siempre siento que es uno de los deportes que en cuanto le aumentás la presión, es de los que en más hay y de los más difíciles para manejarlo. Así que nada, eso siempre va a estar, pero te da un pelín extra, ¿no?”, sumó en su charla en Las Vegas.

*La expectativa de Colapinto para la F1 en 2026

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE LAS VEGAS

Jueves 20 de noviembre

Práctica Libre 1: 21.30 (Argentina)

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 2: 01.00 (Argentina)

Práctica Libre 3: 21.30 (Argentina)

Sábado 22 de noviembre

Clasificación: 01.00 (Argentina)

Domingo 23 de noviembre

Carrera a 50 vueltas: 01.00 (Argentina)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia) / Sky Sports (Reino Unido)

