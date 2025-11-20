Del insólito blooper al golazo de un ex Boca: la noche negra de Agustín Rossi en el clásico entre Flamengo y Fluminense

Agustín Rossi tuvo una noche para el olvido en la derrota del Flamengo frente al Fluminense por el Brasileirao (REUTERS/Ricardo Moraes)

El clásico carioca entre Flamengo y Fluminense en el Estadio Maracaná quedó marcado por una jugada insólita que tuvo como protagonista al arquero argentino Agustín Rossi, quien venía de ser figura en la semifinal de la Copa Libertadores ante Racing Club y terminó cometiendo un error que facilitó el triunfo del equipo dirigido por Luis Zubeldía.

El partido, correspondiente a la fecha 34 del Brasileirao, era clave para las aspiraciones del Mengao, que buscaba ampliar su ventaja en la cima del campeonato tras el empate de Palmeiras ante Vitória.

El golazo de Lucho Acosta para el Fluminense en el clásico ante Flamengo

La noche comenzó cuesta arriba para Flamengo. A los 25 minutos del primer tiempo, Luciano Acosta abrió el marcador para Fluminense con un remate de primera desde el vértice del área, colocando la pelota en el ángulo y dejando sin opciones a Rossi.

Menos de diez minutos después, el desarrollo del encuentro se vería alterado por una acción inesperada. El defensor Joao Victor jugó un pase atrás hacia Rossi, que resultó demasiado largo y comprometido. El arquero argentino, en lugar de despejar de inmediato, optó por controlar el balón y realizar algunos toques, pero perdió el control y la pelota se le fue larga. Kevin Serna aprovechó el descuido y, con el arco vacío, marcó el segundo gol para Fluminense.

El insólito error de Agustín Rossi para el Flamengo en el clásico ante Fluminense

La jugada, que se produjo cerca de la línea de fondo y sin rivales inmediatos, fue un error doblemente costoso para Rossi, ya que ocurrió en un clásico y en una fecha determinante para Flamengo, que lidera el Brasileirao. Este blooper de Rossi contrastó de manera notoria con su reciente actuación estelar en la serie contra Racing en Avellaneda, donde sus atajadas resultaron decisivas para que el equipo brasileño accediera a la final continental.

El impacto del blooper se reflejó en el desarrollo del partido. Fluminense, que ya dominaba el juego, amplió su ventaja y supo capitalizar el nerviosismo de Flamengo, que veía cómo se le escapaba la oportunidad de sentenciar el campeonato. A pesar de que Flamengo logró descontar, no consiguió igualar el marcador y terminó cayendo por 2 a 1, resultado que mantiene la diferencia de dos puntos en la tabla: Flamengo suma 71, mientras que Palmeiras lo sigue con 69.

La derrota de Flamengo deja abierta la definición del Brasileirao, ya que restan cuatro jornadas y ambos equipos, tanto Flamengo como Palmeiras, deberán enfrentar a rivales de peso en la recta final del torneo. El calendario de Flamengo incluye partidos ante Bragantino, Atlético Mineiro, Ceará y Mirassol, mientras que Palmeiras deberá medirse con Gremio, Fluminense, Atlético Mineiro y Ceará.